Опубликован список улиц Рязани для дезинфекции от коронавируса

3 апреля в Рязани дезинфицирующим раствором обработают почти полторы сотни улиц. Цель – снизить угрозу распространения нового коронавируса. Для специальной техники определили 11 маршрутов, их опубликовала администрация города.

Напомним, обработка начнется в 19.20. Непосредственно перед этим приостановит работу весь общественный транспорт. В 21.00 на каждый из муниципальных маршрутов вернутся только по два дежурных автобуса или троллейбуса.

«В ночное время при наступлении отрицательной температуры воздуха обработка может быть прекращена и продолжена позже», - отмечают городские власти.

Рязанцам, особенно астматикам и аллергикам, настоятельно рекомендуют не выходить из дома во время дезинфекции, поплотнее закрыть окна и двери.

Итак, дезинфекция пройдет на следующих улицах:

Маршрут №1

- ул. Урицкого;

- ул. Фирсова;

- ул. Либкнехта;

- ул. Затинная (от площади Свободы до ул. Есенина);

- дорога от Окского шоссе до ул. Есенина;

- дорога от ул. Касимовское шоссе, д. 13 до ул. Кальная;

- ул. Кальная от д. 21 корп. 7 до ул. Есенина;

- ул. Быстрецкая разворотный круг;

- площадь на ул. Грибоедова;

- площадь Попова – разворотный круг;

- ул. Попова от площади Попова до площади на ул. Грибоедова;

- ул. Попова от площади Попова до ул. Новая;

- ул. Лермонтова;

- ул. Радиозаводская от ул. Новая до ул. Лермонтова;

- ул. Электрозаводская.

Маршрут №2

- ул. Пролетарская;

- ул. Полевая (от ул. Есенина до ул. Введенская);

- ул. Фрунзе.

Маршрут №3

- дорога от ул. Каширина до Борок-2;

- разворотный круг «Детский сад» пос. Борки;

- дорога от ул. Кремлевский вал до площади Соборная.

Маршрут №4

- ул. Колхозная;

- ул. Семашко (подъезд к ЦСК);

- ул. Пушкина (от Семашко до ул. Гагарина);

- дорога от ул. Полетаева до ул. Братиславская;

- ул. Полетаева;

- ул. Урицкого;

- ул. Халтурина;

- Южный-Северный переулок;

- Разворотный круг «Психбольница»;

- ул. Рязанская;

- дорога от пересечения ул. Рязанская и М5 до РНПК;

- ул. Матросова (от ул. Халтурина до ул. Ломоносова);

- ул. Телевизионная (от ул. Ломоносова до ул. Разина);

- ул. Разина (от ул. Халтурина до ул. Трудовая);

- ул. Трудовая (от ул. Разина до ул. Куйбышевское шоссе);

- дорога от ул. Рязанская до ул. Хлебная, д. 3.

Маршрут №5

- разворотный круг «Микрорайон №1»;

- ул. Советской Армии;

- ул. Новоселов;

- ул. Шереметьевская;

- ул. Песоченская;

- разворотный круг «Горбольница №11»;

- разворотный круг «Шереметьево»;

- разворотный круг «Новоселов, 60»;

- ул. Зубковой;

- дорога от ул. Новоселов, д. 36 до ул. Зубковой, д. 25;

- разворотный круг «ул. Зубковой»;

- ул. Тимакова (от ул. Зубковой до ул. Новоселов);

- ул. Тимуровцев;

- ул. Радиозаводская (от ул. проезд Яблочкова до ул. Новой);

- ул. Юннатов;

- ул. Тимакова (от ул. Новая до ул. Касимовское шоссе);

- ул. Шереметьевский проезд;

- ул. проезд Яблочкова;

- ул. проезд Яблочкова (от ул. Юннатов до СК «Золотые купола»);

- ул. Большая.

Маршрут №6

- ул. Ряжское шоссе;

- Разворотный круг «пос. Строитель»;

- ул. Связи;

- ул. 2-я Прудная;

- ул. Соколовская;

- ул. Добролюбова;

- разворотный круг «ул. Лесная» пос. Соколовка;

- Восточная окружная дорога;

- дорога от ж/д переезда 208 км до ООТ «Завод ЗИЛ»;

- ул. Новоселковская;

- дорога от ул. Новоселковская до ООТ «Завод ЗИЛ»;

- разворотный круг «Завод ЗИЛ»;

- дорога на д. Карцево от Восточной окружной дороги;

- разворотный круг «д. Карцево»;

- ул. Загородная;

- ул. Куйбышевское шоссе;

- ул. Ломоносова (от ул. Матросова до ул. Трудовая);

- разворотный круг «Рязцветмет»;

- ул. Ушинского;

- дорога от Восточной окружной дороги до ул. Ушинского;

- ул. 1-я Механизаторов.

Маршрут №7

- ул. Промышленная до Кожзавода;

- разворотный круг «Комбайновый завод»;

- ул. Сельских Строителей;

- разворотный круг «Недостоево»;

- ул. Интернациональная;

- разворотный круг «Телезавод»;

- ул. Интернациональная (от ул. Княжье Поле до ул. Промышленная);

- ул. Княжье поле;

- ул. Семчинская;

- пос. Семчино (разворотный круг).

Маршрут №8

- ул. Птицеводов;

- ул. Зафабричная;

- ул. Центральная;

- разворотный круг «Школа» пос. Дягилево;

- ул. Коняева;

- ул. Авиационная;

- ул. Забайкальская;

- разворотный круг «ул. Забайкальская»;

- ул. Дягилевская.

Маршрут №9

- ул. Медицинская;

- ул. 1-я Красная;

- разворотный круг «пос. Ворошиловка»;

- ул. Дачная (от ул. Молодежная до ул. Молодцова);

- дорога от ул. Октябрьское шоссе до ул. проезд Шабулина;

- ул. проезд Шабулина;

- ул. Станкозаводская (исключая маршрут троллейбуса);

- ул. Станкозаводская (маршрут троллейбуса);

- ул. Космонавтов;

- ул. Магистральная.

Маршрут №10

- ул. Малое шоссе (площадь);

- ул. Вокзальная, площадь Димитрова;

- Московское шоссе (от ул. Первомайский проспект до р. Павловка);

- ул. Михайловское шоссе;

- разворотный круг «Октябрьский городок»;

- ул. Военных Автомобилистов;

- ул. Керамзавода;

- ул. Кирпичного завода;

- ул. Карьерная;

- разворотный круг «Завод Торфмаш»;

- дорога от М5 до разворотного круга в пос. Божатково;

- разворотный круг пос. Божатково 1;

- разворотный круг пос. Божатково 2.

Маршрут №11

- ул. Полетаева;

- ул. Ленинского Комсомола;

- ул. Шевченко;

- ул. Весенняя;

- ул. Татарская;

- ул. 1-я Железнодорожная;

- дорога от ул. Ленинского Комсомола до ул. Стройкова;

- ул. Стройкова;

- ул. Островского (по маршруту троллейбуса);

- разворотный круг «ул. Строителей»;

- ул. Черновицкая;

- дорога от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Новорязанской ТЭЦ (включая участок Ряжского шоссе);

- разворотный круг «Рязанская ТЭЦ»;

- ул. Корнилова;

- ул. Щорса;

- ул. Нахимова;

- ул. Котовского;

- дорога от ул. Котовского до ул. Корнилова;

- ул. Березовая;

- разворотный круг «ул. Березовая»;

- ул. Гоголя (от ул. Черновицкая до ул. Полетаева).