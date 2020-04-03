Опубликован список улиц Рязани для дезинфекции от коронавируса
3 апреля в Рязани дезинфицирующим раствором обработают почти полторы сотни улиц. Цель – снизить угрозу распространения нового коронавируса. Для специальной техники определили 11 маршрутов, их опубликовала администрация города.
Напомним, обработка начнется в 19.20. Непосредственно перед этим приостановит работу весь общественный транспорт. В 21.00 на каждый из муниципальных маршрутов вернутся только по два дежурных автобуса или троллейбуса.
«В ночное время при наступлении отрицательной температуры воздуха обработка может быть прекращена и продолжена позже», - отмечают городские власти.
Рязанцам, особенно астматикам и аллергикам, настоятельно рекомендуют не выходить из дома во время дезинфекции, поплотнее закрыть окна и двери.
Итак, дезинфекция пройдет на следующих улицах:
Маршрут №1
- ул. Урицкого;
- ул. Фирсова;
- ул. Либкнехта;
- ул. Затинная (от площади Свободы до ул. Есенина);
- дорога от Окского шоссе до ул. Есенина;
- дорога от ул. Касимовское шоссе, д. 13 до ул. Кальная;
- ул. Кальная от д. 21 корп. 7 до ул. Есенина;
- ул. Быстрецкая разворотный круг;
- площадь на ул. Грибоедова;
- площадь Попова – разворотный круг;
- ул. Попова от площади Попова до площади на ул. Грибоедова;
- ул. Попова от площади Попова до ул. Новая;
- ул. Лермонтова;
- ул. Радиозаводская от ул. Новая до ул. Лермонтова;
- ул. Электрозаводская.
Маршрут №2
- ул. Пролетарская;
- ул. Полевая (от ул. Есенина до ул. Введенская);
- ул. Фрунзе.
Маршрут №3
- дорога от ул. Каширина до Борок-2;
- разворотный круг «Детский сад» пос. Борки;
- дорога от ул. Кремлевский вал до площади Соборная.
Маршрут №4
- ул. Колхозная;
- ул. Семашко (подъезд к ЦСК);
- ул. Пушкина (от Семашко до ул. Гагарина);
- дорога от ул. Полетаева до ул. Братиславская;
- ул. Полетаева;
- ул. Урицкого;
- ул. Халтурина;
- Южный-Северный переулок;
- Разворотный круг «Психбольница»;
- ул. Рязанская;
- дорога от пересечения ул. Рязанская и М5 до РНПК;
- ул. Матросова (от ул. Халтурина до ул. Ломоносова);
- ул. Телевизионная (от ул. Ломоносова до ул. Разина);
- ул. Разина (от ул. Халтурина до ул. Трудовая);
- ул. Трудовая (от ул. Разина до ул. Куйбышевское шоссе);
- дорога от ул. Рязанская до ул. Хлебная, д. 3.
Маршрут №5
- разворотный круг «Микрорайон №1»;
- ул. Советской Армии;
- ул. Новоселов;
- ул. Шереметьевская;
- ул. Песоченская;
- разворотный круг «Горбольница №11»;
- разворотный круг «Шереметьево»;
- разворотный круг «Новоселов, 60»;
- ул. Зубковой;
- дорога от ул. Новоселов, д. 36 до ул. Зубковой, д. 25;
- разворотный круг «ул. Зубковой»;
- ул. Тимакова (от ул. Зубковой до ул. Новоселов);
- ул. Тимуровцев;
- ул. Радиозаводская (от ул. проезд Яблочкова до ул. Новой);
- ул. Юннатов;
- ул. Тимакова (от ул. Новая до ул. Касимовское шоссе);
- ул. Шереметьевский проезд;
- ул. проезд Яблочкова;
- ул. проезд Яблочкова (от ул. Юннатов до СК «Золотые купола»);
- ул. Большая.
Маршрут №6
- ул. Ряжское шоссе;
- Разворотный круг «пос. Строитель»;
- ул. Связи;
- ул. 2-я Прудная;
- ул. Соколовская;
- ул. Добролюбова;
- разворотный круг «ул. Лесная» пос. Соколовка;
- Восточная окружная дорога;
- дорога от ж/д переезда 208 км до ООТ «Завод ЗИЛ»;
- ул. Новоселковская;
- дорога от ул. Новоселковская до ООТ «Завод ЗИЛ»;
- разворотный круг «Завод ЗИЛ»;
- дорога на д. Карцево от Восточной окружной дороги;
- разворотный круг «д. Карцево»;
- ул. Загородная;
- ул. Куйбышевское шоссе;
- ул. Ломоносова (от ул. Матросова до ул. Трудовая);
- разворотный круг «Рязцветмет»;
- ул. Ушинского;
- дорога от Восточной окружной дороги до ул. Ушинского;
- ул. 1-я Механизаторов.
Маршрут №7
- ул. Промышленная до Кожзавода;
- разворотный круг «Комбайновый завод»;
- ул. Сельских Строителей;
- разворотный круг «Недостоево»;
- ул. Интернациональная;
- разворотный круг «Телезавод»;
- ул. Интернациональная (от ул. Княжье Поле до ул. Промышленная);
- ул. Княжье поле;
- ул. Семчинская;
- пос. Семчино (разворотный круг).
Маршрут №8
- ул. Птицеводов;
- ул. Зафабричная;
- ул. Центральная;
- разворотный круг «Школа» пос. Дягилево;
- ул. Коняева;
- ул. Авиационная;
- ул. Забайкальская;
- разворотный круг «ул. Забайкальская»;
- ул. Дягилевская.
Маршрут №9
- ул. Медицинская;
- ул. 1-я Красная;
- разворотный круг «пос. Ворошиловка»;
- ул. Дачная (от ул. Молодежная до ул. Молодцова);
- дорога от ул. Октябрьское шоссе до ул. проезд Шабулина;
- ул. проезд Шабулина;
- ул. Станкозаводская (исключая маршрут троллейбуса);
- ул. Станкозаводская (маршрут троллейбуса);
- ул. Космонавтов;
- ул. Магистральная.
Маршрут №10
- ул. Малое шоссе (площадь);
- ул. Вокзальная, площадь Димитрова;
- Московское шоссе (от ул. Первомайский проспект до р. Павловка);
- ул. Михайловское шоссе;
- разворотный круг «Октябрьский городок»;
- ул. Военных Автомобилистов;
- ул. Керамзавода;
- ул. Кирпичного завода;
- ул. Карьерная;
- разворотный круг «Завод Торфмаш»;
- дорога от М5 до разворотного круга в пос. Божатково;
- разворотный круг пос. Божатково 1;
- разворотный круг пос. Божатково 2.
Маршрут №11
- ул. Полетаева;
- ул. Ленинского Комсомола;
- ул. Шевченко;
- ул. Весенняя;
- ул. Татарская;
- ул. 1-я Железнодорожная;
- дорога от ул. Ленинского Комсомола до ул. Стройкова;
- ул. Стройкова;
- ул. Островского (по маршруту троллейбуса);
- разворотный круг «ул. Строителей»;
- ул. Черновицкая;
- дорога от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Новорязанской ТЭЦ (включая участок Ряжского шоссе);
- разворотный круг «Рязанская ТЭЦ»;
- ул. Корнилова;
- ул. Щорса;
- ул. Нахимова;
- ул. Котовского;
- дорога от ул. Котовского до ул. Корнилова;
- ул. Березовая;
- разворотный круг «ул. Березовая»;
- ул. Гоголя (от ул. Черновицкая до ул. Полетаева).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»