2020-04-09T14:23:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Передвижение по Рязани на такси в период самоизоляции: куда чаще всего ездят рязанцы

Один из сервисов такси подвел статистику заказов и выяснил, куда в Рязани чаще всего ездят во время режима самоизоляции
Александр РАДЫГИН
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Передвижение по Рязани на такси в период самоизоляции: куда чаще всего ездят рязанцы.Передвижение по Рязани на такси в период самоизоляции: куда чаще всего ездят рязанцы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Аналитики сервиса такси «Максим» изучили активность людей после введения в Рязани режима самоизоляции. Статистика заказов показывает, что за первую неделю самоизоляции спрос на такси в Рязани снизился примерно на 40%: передвижение людей ограничено, а все развлекательные заведения закрыты.

Ездят на работу только сотрудники предприятий, которые не остановили производство, а также врачи, фармацевты, полицейские, спасатели и другие. Поездок по частным адресам стало меньше: люди стараются не выходить из дома.

— Не теряют популярности вокзалы. Так, на Центральный и Приокский автовокзалы едут 25% пассажиров, на железнодорожный вокзал – 14%, — рассказывает специалист по связям с общественностью сервиса Мария Пухова. — По России билеты невозвратные, и люди продолжают путешествовать. А вот приезжают в Рязань чуть реже: с вокзалов суммарно теперь поступает 23% заказов.

Увеличилось количество заказов и в больницы. Так до ОКБ поступает 13% заказов от общего числа поездок в общественные места, до больницы имени Семашко – 5,6%, а до БСМП – 5%.

Вместо ресторанов, клубов и кино теперь рязанцы едут за покупками. Они выбирают торговые центры, в которых продолжают работать магазины с товарами первой необходимости, рынки и супермаркеты. Например, на продуктовую базу №5 едут 14% пассажиров, в супермаркет «Пятерочка» – 12%, в ТЦ «Круиз» – 8%.

По словам руководителя сервиса Сергея Крючкова, с санитарно-эпидемиологической точки зрения такси является самым безопасным видом транспорта, так как исключает контакты с большим количеством людей.

— Многие отказываются от автобусов и пеших прогулок в пользу поездки от двери до двери. Мы продолжаем работать в штатном режиме, чтобы обеспечить безопасное передвижение людей в условиях изоляции, — подчеркнул Крючков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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