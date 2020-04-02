Бизнес-карантин: как выживают рязанские предприниматели в условиях пандемии

Начало года для малого и среднего бизнеса Рязани во многом стало воистину «золотой порой». Завершившийся фестиваль «Новогодняя столица России 2020», несмотря на критику, все же позволил гостиницам увеличить заполняемость номеров на 30%, как следствие увеличился туристический поток, а за ним и доходы и тех, кто занят в сфере сервиса, общепита и предоставления услуг.

ЖЕСТКИЕ МЕРЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Увы, считать прибыль рязанским предпринимателям пришлось недолго. Ведь, как мы уже знаем, к марту все эти сферы ждал удар под названием COVID-2019. События развивались стремительно – сначала пострадали сферы, связанные с детским отдыхом и туризмом. Первые упали из-за объявленного карантина в образовательных учреждениях, вторые – из-за катастрофического снижения потока из желающих отдохнуть. Затем ограничения распространили на учреждения культуры, кинотеатры, фитнес-центры, бассейны и другие. Но после выступления президента Владимира Путина, объявившего о нерабочей неделе и последовавшего за ним обращения губернатора Николая Любимова, всем стало понятно, что в Рязанской области с 28 марта будут действовать жесткие ограничения для бизнеса. Под запретом оказалась практически любая деятельность, не связанная торговлей продуктами питания, лекарствами и товарами первой необходимости.

По данным, озвученным премьером РФ Михаилом Мишустиным на совещании в правительстве, среди наиболее пострадавших от пандемии сфер бизнеса: транспорт, досуг и культура, спорт и фитнес, сферы общепита и бытовых услуг. Им, считает председатель федерального правительства, в первую очередь, и понадобятся помощь и поддержка.

«ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – НЕОПРЕДЕЛЕНОСТЬ»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» сообщил, что для начала региональному бизнесу нужна ясность:

– Главная проблема сейчас, с которой столкнулась сфера бизнеса, это неопределенность. Выходит очень много указов, а они требуют каких-то подзаконных нормативных актов, а их еще нет. Из-за этого идет разное толкование этих документов, как все будет выглядеть на практике. К примеру, что входит в группу товаров первой необходимости. Предпринимателей интересуют, должны ли они закрывать ту часть магазина, которая не торгует такими товарами или нет? Нам уже сегодня нужна конкретика, людям необходимо понимать, на что они могут рассчитывать, а на что – нет. И крайне много таких моментов, которые надо прояснять. Допустим, кому можно проводить погрузочные работы, а кому – нет? Какие из них являются срочными, а какие – нет? Что делать, если у предприятия на это время заключен контракт, к примеру с энергетиками? Как будет все это выглядеть? Надо ли будет доказывать необходимость производства, а если да, то кому?

По словам Михаила Пронина, наиболее пострадавшим от ограничительных мер сферам очень нужна помощь и государственная поддержка, без этого малому и среднему бизнесу не спастись:

– Люди, занятые в сферах, о которых мы с вами сейчас говорим, уже очень четко понимают, что тот поток клиентов, который у них был, в ближайшее время не вернуть. Возможно, это произойдет позже, но уж точно не сегодня и не завтра. Поэтому единственное, на что они сегодня могут рассчитывать, чтобы выжить – это помощь. Если это государственные или муниципальные объекты, можно подумать об отмене или отсрочке арендной платы. Если это коммерческие объекты, то уже для них надо подумать о преференциях, может быть, с них не брать налог на землю или снизить страховые платежи. Ведь торговые центры тоже строятся во многом на кредитные деньги, и надо сделать так, чтобы выжили и они.

Отменились все спектакли, представления и концерты. Фото: архив "КП"

«ПРОВЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ И ОПЕЧАТАЛИ ОФИС»

Среди предпринимателей, с которыми поговорил корреспондент «Комсомолки», абсолютно все морально приготовились понести потери. Больше всех, конечно, досталось турфирмам, общепиту, сферам культуры, досуга и обслуживания.

– Мы свою деятельность свернули уже практически с начала марта, но проблемы начались гораздо раньше, – поделилась директор турагентства Людмила Степанова. – В целом начиная с конца января в сети заметили общее снижение бронирований примерно на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Затем, после падения курса рубля, продажи туров снизились еще сильнее. Ну а потом начались сплошные отказы. В пятницу мы провели генеральную уборку и опечатали офис. Когда мы сможем продолжить свою деятельность, не понятно. Но то, что высокий туристический сезон упущен, сейчас абсолютно ясно.

От ситуации, связанной с пандемией COVID-19, страдают даже сферы, напрямую не связанные ни с путешествиями, ни с общепитом и ни со сферой обслуживания. Из-за снижения спроса уже начали сокращаться заказы у фирм, связанных с ремонтом и строительством.

– Сейчас мы, конечно, еще загружены старыми заказами, которых в этом году было много из-за очень теплой погоды, – рассказал управляющий фирмы по производству и установке окон ПВХ Илья Михеев. – Но новых уже практически не поступает. Видимо, люди не хотят рисковать и тратить последние деньги. Понятно, что в таких условиях большинству наших потенциальных клиентов не до ремонта. Кто знает, когда эта ситуация закончится и что у них потом будет с работой.

ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Но не все окончательно прекратили свою работу с закрытием торговых и бизнес-центров. Некоторые перешли на дистанционное обслуживание при помощи интернета и доставки.

– Бизнес-центр, в котором находится наш офис, закрыли как минимум до 5 апреля, поэтому мы забрали инструменты по домам и теперь принимаем заказы на ремонт через интернет, – рассказал владелец маленькой мастерской по ремонту гаджетов Иван Трофимов. – Приедет наш курьер, заберет, к примеру сломанный телефон и вернет готовый уже на следующий день. Ситуации бывают разными, и, думаю, такая услуга нашим клиентам обязательно пригодится. А так в последнюю перед длинными «выходными» неделю число клиентов снизилось практически в два раза. Мы написали заявление нашему арендодателю, чтобы время, в которое бизнес-центр будет закрыт, не включали в арендную плату. И нам обещали пойти на встречу.

В ситуации неопределенности, связанной с пандемией COVID-19 и последовавшими за ней ограничительными мерами, рязанский малый и средний бизнес оказался в очень непростой ситуации. И ему сегодня как никогда нужны четкие, понятные правила игры, для того чтобы люди, занятые в наиболее пострадавших сферах, могли строить свою стратегию на будущее. На будущее, которое обязательно наступит, когда пандемия закончится. Принять правильное для себя и своего бизнеса решение сейчас очень важно. От этого зависят судьбы огромного количества людей.

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