Коронавирус в Рязани, ситуация на 2 апреля: 10 человек на подтверждении в Москве, 1 - в тяжелом состоянии

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Рязанской области опубликовал данные на 2 апреля 08:30. В регионе официально подтверждены четыре случая заражения COVID-19. Но! Оперштаб отмечает, что Роспотребнадзор фиксирует и оглашает все подтвержденные случаи заболевания, и не учитывает выздоровевших и выписавшихся граждан.

Напомним, что 31 марта из больницы выписался первый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирус (читать подробнее). Еще один человек получил подтверждение по заболеванию COVID-19.

Отмечаем, что трое заболевших – это те, которые вернулись из туристических поездок во Францию и Турцию. Еще один человек, который заразился коронавирусом, приехал в Рязань из другого региона России. Их состояние удовлетворительное.

В целом на утро 2 апреля поступила информация о 1872 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

В настоящее время под наблюдением находятся 1210 человек, все проходят лабораторное обследование на коронавирус. Завершили наблюдение у 662 рязанца - все здоровы.

ВАЖНО!

Анализы 10 человек находятся в Москве на подтверждении. Из них один человек - в тяжелом состоянии. Все изолированы и находятся под врачебным контролем.