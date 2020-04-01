2020-04-01T14:56:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, ситуация на 13.00 1 апреля: COVID-19 подозревают еще у трех человек

Анализы отправили на подтверждение в Москву. Пока официально зарегистрированы четыре случая заражения
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Анализы трех человек направили в Москву из Рязанской области на подтверждение диагноза «коронавирусная инфекция».Анализы трех человек направили в Москву из Рязанской области на подтверждение диагноза «коронавирусная инфекция».
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Анализы еще трех человек направили в Москву из Рязанской области на подтверждение диагноза «коронавирусная инфекция». Об этом оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 сообщила в сводке на 13.00 1 апреля. Пока же в регионе официально зарегистрированы четыре случая заражения новым вирусом.

Один из инфицированных, напомним, уже выздоровел и выписался из ОКБ имени Семашко. Этот мужчина, его супруга и еще один рязанец заразились в другой стране. Четвертая пациентка вернулась в Рязанскую область из другого региона. Контактировавших с ней людей обследуют.

Под медицинским наблюдением находятся 1163 человека, которые недавно приехали из-за рубежа. 662 человека из ранее ушедших на домашний карантин прошли обследование и оказались здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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