Коронавирус в Рязани, ситуация на 13.00 1 апреля: COVID-19 подозревают еще у трех человек

Анализы еще трех человек направили в Москву из Рязанской области на подтверждение диагноза «коронавирусная инфекция». Об этом оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 сообщила в сводке на 13.00 1 апреля. Пока же в регионе официально зарегистрированы четыре случая заражения новым вирусом.

Один из инфицированных, напомним, уже выздоровел и выписался из ОКБ имени Семашко. Этот мужчина, его супруга и еще один рязанец заразились в другой стране. Четвертая пациентка вернулась в Рязанскую область из другого региона. Контактировавших с ней людей обследуют.

Под медицинским наблюдением находятся 1163 человека, которые недавно приехали из-за рубежа. 662 человека из ранее ушедших на домашний карантин прошли обследование и оказались здоровы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани ввели новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса

Рязанцев обязали не покидать дома за исключением особых случаев (подробнее).

Врач-эпидемиолог рассказал: Как долго живет коронавирус на твердой поверхности

Специалист рязанской поликлиники №4 Евгения Артамонова дала несколько рекомендаций, чтобы не заразиться инфекцией, и нужно ли носить маски на улице (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!