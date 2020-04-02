А ваш дом под надежной защитой от инфекции?

Сегодня, когда российское общество переживает очень трудные времена, каждому из нас необходимо проявить ответственность и самосознание. Большую часть людей в нашей стране на этой неделе отправили на вынужденные каникулы. А значит, и нагрузка на организации, обслуживающие жилые дома, возросла. Специалисты должны максимально обезопасить от инфекции COVID-19 взрослых и детей, скученно находящихся день и ночь в многоквартирном доме. И от того, как управляющие компании справятся со своими обязанностями, зависит благополучие множества семей.

КОГДА РАБОТА ОБРАЗЦОВАЯ

Как мы знаем, в последние дни губернатор Николай Любимов подписал сразу несколько распоряжений с ограничительными мерами. Одно из них касается работы жилищных контор. Согласно распоряжению главы региона, все управляющие организации должны ежедневно проводить влажную уборку и профилактическую дезинфекцию помещений общего пользования. К сожалению, далеко не все УК даже в мирное время заботятся о сохранности вверенных им объектов и благополучии жильцов. Примерно раз в две недели на страницах только нашего издания появляются статьи, разоблачающие некачественную работу различных УК, игнорирующих интересы своих клиентов. И вот теперь, когда от исполнительности сотрудников обслуживающих организаций зависит здоровье рязанцев, мы решили проверить, как они подходят к исполнению своих обязательств.

В поле зрения нашего маленького расследования попала деятельность управляющей жилищной компании «Зеленый сад – Мой дом». У этой организации хорошие показатели и много положительных отзывов со стороны жильцов. Список услуг, которые предоставляет компания, значительно шире, чем это предусмотрено минимальными требованиями закона. Например, в зимнее время двор чистится ото льда под скребок, ступеньки в подъезд застилаются специальным нескользящим покрытием, осенью и весной лестничные площадки моются так часто, чтобы на ступеньках не скапливалась грязь. На ЖК постоянно дежурит инженер, готовый ответить на вопросы жильцов и облегчить им решение текущих коммунальных проблем. Именно многоэтажке, которую обслуживает эта компания, на Солотчинском шоссе, 2, в феврале 2018 года присвоили знак «Дом образцового содержания». Во всей стране такие знаки красуются пока менее чем на 100 домах. В Рязани почетный знак вручили впервые. Как выяснилось, в ситуации с коронавирусом руководство УЖК сработало на опережение и одним из первых позаботилось о безопасности жильцов.

Обработке подвергается все, что находится на общей территории, в том числе детские площадки с каруселями и ручки калиток.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛЬЦОВ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

– Мы приобрели необходимые дезинфицирующие средства, издали приказ по управляющей компании о закупке средств с месячным запасом, потому что ситуация на данный момент тяжелая и с масками, и с антибактериальными средствами, – рассказал директор управляющей компании «Зеленый сад – Мой дом» Борис Прокопов. – Поэтому необходимый запас все равно должен быть.

С 24 марта 2020 года сотрудники начали ежедневную обработку подъездов, детских и спортивных площадок, чтобы свести риски заражения коронавирусом к минимуму.

– Что именно подлежит обработке дезинфицирующим средством? – интересуемся у Бориса Сергеевича.

– Практически все, что находится на общей территории. Это входные группы, холлы первых этажей, почтовые ящики, кнопки общего пользования, перила, лифтовые кабины. Во дворе: детские карусели, спортивные тренажеры, лавочки, ручки калиток.

– Как часто проводится обработка мест общего пользования?

– Раз в день – полная дезинфекция специальным средством, а также ежечасно – спиртовым раствором. Хотя такая обработка помещений и не входит в перечень обязательных услуг, мы включили ее статью «Содержание жилья» и проводим бесплатно.

– Какое средство было выбрано?

– «Ника-Экстра М», это дезинфицирующее средство отлично борется с бактериальными инфекциями, дерматофитами, грибами, вирусами различной природы.

– А оно не опасно для людей, страдающих аллергией, или маленьких детей?

– Ни в коем случае. За счет отсутствия в составе хлора вдыхание паров не влечет за собой негативных последствий. Продукт не вызывает аллергических реакций, раздражения кожных покровов и слизистых оболочек. Тем не менее обработка проводится сотрудниками в защитных костюмах, как того требует техника безопасности.

Как нам удалось выяснить, такая дезинфекция должна осуществляться в каждом доме города и контролироваться управляющими организациями.

Несмотря на то, что раствор безопасен для людей и животных, проводить обработку положено в защитном костюме.

ИНСПЕКЦИЯ ВЫХОДИТ В РЕЙД

Кстати, тщательный контроль за работой рязанских управляющих компаний будет вести и государственная жилищная инспекция Рязанской области. В конце прошлой недели начальник ведомства Геннадий Шмидт посетил выборочно несколько жилых комплексов в городе, чтобы проверить работу коммунальщиков. Среди них был дом №3 по Славянскому проспекту, который обслуживает как раз УЖК «Зеленый сад – Мой дом». К этой компании у инспекции не нашлось никаких претензий. Геннадий Викторович отметил, что подобная деятельность является прекрасным примером четкого, оперативного и грамотного реагирования на сложившуюся ситуацию. Но, увы, по его словам, есть подозрение, что не все УК будут должным образом выполнять распоряжение.

Поэтому с понедельника сотрудники инспекции проводят рейдовые осмотры по вопросу исполнения поручений губернатора Рязанской области с выдачей предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

Надеемся, что все силы УК региона будут мобилизированы на защиту домов от распространения опасной инфекции.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Если все жители и организации будут выполнять вышеперечисленные правила и рекомендации, то вполне возможно общими усилиями предотвратить массовое заражение населения. Проявите сознательность и не игнорируйте серьезность ситуации. Но самое главное – не поддавайтесь панике. Берегите себя и будьте здоровы!

ВАЖНО!

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ ОТ ИНФЕКЦИИ

Гигиена в приготовлении пищи

В период пандемии необходимо придерживаться правил здорового питания. Рацион должен состоять из разнообразных продуктов, богатых витаминами, белком и минералами.

Не покупайте полуфабрикаты. Выбирайте такие продукты, вероятность прикосновения к которым посторонними людьми заведомо невысока.

Овощи очищайте как можно тщательней, например, с капусты снимайте несколько внешних листьев, кожуру с картофеля, свеклы и моркови снимайте, не экономя. Перед тем как отправить в салат зелень, обдайте ее кипятком. Период коронавируса – это единственный случай, когда замороженные овощи предпочтительнее свежих. Покупайте по возможности расфасованные.

Гигиена дома

В доме регулярно протирайте дверные ручки, переключатели, ключи и все поверхности. Делайте это с использованием специальных обеззараживающих растворов. Регулярно меняйте кухонные полотенца и губки. Мойте руки как можно чаще, применяя для этих целей антибактериальное мыло.

Одно из самых основных профилактических мероприятий – частое мытье рук с мылом. Намыливать ладони необходимо не менее 40 секунд, особое внимание уделяя области между пальцев и под ногтями. Если нет возможности помыть руки, необходимо воспользоваться специальными дезинфицирующими спреями и/или спиртосодержащими салфетками.

Не менее важным правилом является обеззараживание поверхностей. Необходимо несколько раз в день протирать столы, стулья, другую мебель, дверные ручки дезинфицирующими растворами. Не оставляйте без внимания пульты от бытовой техники и гаджеты.

Личная гигиена

Прикасаться к лицу, а особенно глазам, носу и рту можно только после того, как тщательно вымыли руки. Максимально избегайте мест массового скопления людей. Если такой возможности нет, обязательно надевайте маску или используйте другие меры защиты. После использования ее необходимо выбросить, а руки тщательно вымыть.

НА ЗАМЕТКУ

Как часто проводить дезинфекцию в многоквартирном доме (МКД)

- В период массовой заболеваемости людей влажную уборку и дезинфекцию необходимо проводить ежедневно.

К работе с химическими дезинфицирующими средствами могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующее обучение и инструктаж на рабочем месте, не имеющие противопоказаний к выполнению профессиональной деятельности, включающей проведение дезинфекционных мероприятий.

- Дезинфекцию можно проводить способом протирания или орошения. Способ протирания предполагает смачивание ветоши (салфетки) в рабочем растворе дезсредства и последующее нанесение дезинфицирующей жидкости на поверхности при помощи уборочного материала.

- Способ орошения предполагает использование специальных устройств, позволяющих разбрызгивать рабочий раствор дезсредства на окружающие объекты. Орошение более эффективно, чем протирание, однако может применяться только в отсутствие людей и при условии хорошей вентилируемости помещения.

- При работе с химическими дезинфектантами необходимо неукоснительно соблюдать меры личной безопасности и использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, маски, очки, защитную одежду и обувь.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

УЖК «Зеленый сад – Мой дом» всегда работает в интересах своих жителей. И сейчас, в период ограничения посещений общественных мест, предоставила возможность клиентам решать все вопросы c управляющей компанией без посещения офиса:

- через личный кабинет;

- по почте service@green-garden.ru;

- по телефону 8 (4912) 77-77-74