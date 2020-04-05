2020-04-04T21:32:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, последние новости на 5 апреля: 12 заболевших, 9 - на подтверждении

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани на 5 апреля 2020 года. Информация обновляется
Иван АНТОНОВ
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Волонтеры-медики из РязГМу во время самоизоляции помогают одиноким пожилым людям Покупают продукты и лекарства.Волонтеры-медики из РязГМу во время самоизоляции помогают одиноким пожилым людям Покупают продукты и лекарства.Фото: Павел АВЕРИН
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Следим за ситуацией с коронавирусом в Рязани и области вместе с вами. Последние новости региональной оперативной группы:

- по состоянию на 16:00 4 апреля в Рязанской области официально подтверждены 12 случаев заражения COVID-19. Анализы еще 9 пациентов, у которых заболевание выявила местная лаборатория, находятся на подтверждении в Москве. Все изолированы и находятся под врачебным контролем;

- всего на 16.00 4 апреля поступила информация о 2077 рязанцах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание;

- медицинское наблюдение осуществляется в отношении 1075 человек, все проходят лабораторное обследование на коронавирус. Завершено медицинское наблюдение у 1002 жителей региона, все обследованы и здоровы.

В регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Ограничена заполняемость общественного транспорта: в автобусах малого класса - по местам для сидения, в автобусах среднего и большого класса – не более 50% от общей вместимости. Однако Госавтоинспекция, Ространснадзор и городское управление транспорта в ходе рейдов 3 апреля нашли ряд нарушений и направили соответствующие уведомления.

Кроме того, полиция запланировала массовые рейды, чтобы повлиять тех, кто самоизоляцию не соблюдает. На этот раз стражи правопорядка обещают отправиться на природу – в леса и на берега водоемов. Напомним, покидать жилища настоятельно рекомендуют лишь в определенных случаях.

Для сотрудников организаций, органов власти и силовых ведомств запустили сервис по оформлению специальных пропусков. Отдельную директиву областной минздрав распространил по подведомственным учреждениям: медикам настоятельно рекомендуют не покидать регион.

Из-за угрозы распространения COVID-19 в Рязани закрыли для посетителей онкоцентр. К больным, чтобы не подвергать их опасности, перестали пускать даже родственников.

Детские сады тоже закрыты до особого распоряжения. В школах, учреждениях дополнительного образования и профессиональных образовательных организациях, как и планировалось, с 6 апреля начнется дистанционное обучение. Для школьников, имеющих право на бесплатное питание, организуют его доставку.

В субботу, 4 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов своим распоряжением продлил ограничительные меры из-за пандемии коронавируса до 30 апреля. Это запреты на массовые мероприятия, работу различных заведений, торговых объектов и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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