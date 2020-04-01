Спад заказов и работа по доставке: Как рязанские таксисты выживают в условиях пандемии

С 31 марта в Рязани значительно сократили число маршрутов общественного транспорта. По-прежнему на ходу троллейбусы и автобусы, а многие коммерческие перевозчики временно прекратили работу. В рейсы выходят только те, чьи маршруты не дублируются муниципальным транспортом.

Но даже если вам удастся дождаться автобуса, там вас попросят не приближаться к другим пассажирам ближе, чем на один метр. В таких условиях для многих жителей областного центра чуть ли не единственным способом передвижения по городу остается такси.

ДОСТАВИМ ГРУЗ ЗА НЕБОЛЬШУЮ ПЛАТУ

Казалось бы, что в таких обстоятельствах цены на этот вид транспорта должны были значительно возрасти, а вызов машины превратиться в настоящий квест. Но, как оказалось, это не совсем так. Воспользовавшись тремя основными агрегаторами такси, мы убедились, что никаких проблем с вызовом машины не возникает. При этом цены у перевозчиков находятся на прежнем уровне, отличаясь между собой лишь на считанные рубли. Так, к примеру, поездка от Дворца торжеств на Московском шоссе до редакции «Комсомолки» на улице Праволыбедской обойдется от 120 до 131 рубля.

Цены у разных агрегаторов отличаются лишь на считанные рубли.

Кстати, у одного из агрегатов в приложении уже появилась опция «доставка». За 141 рубль водитель доставит вам груз от дворца до нашей редакции, например, продукты питания из магазина.

- Люди сейчас ездят значительно меньше, мне кажется, что раза в два точно. При этом ценовую политику на наши услуги мы никак не пересматривали. Что касается изменений в работе, то у всех водителей перед рейсом проверяется наличие средств дезинфекции и индивидуальной защиты. Нас даже министерство транспорта обеспечило марлевыми наборами, из которых можно изготовить более долговечные многоразовые маски. Из нового у нас добавилась услуга по доставке продуктов питания. Если раньше со стороны такси такие услуги не предоставлялись, а были прерогативой специальных служб, то сейчас мы с удовольствием беремся за такую работу.

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕЗИНФЕКЦИИ

О сокращении заказов рассказал корреспонденту «Комсомолки» и водитель Дмитрий, сотрудничающий с несколькими таксопарками:

- Перед тем как вас забрать, я отвез пассажира из центра до Приокского и сидел ждал заказ, наверное, в течение часа. Людей стало ездить действительно значительно меньше, и для меня это критично. Недавно я лишился работы, и сейчас такси - это мой единственный заработок.

К сожалению, из-за введенных для борьбы с COVID-19 мер пострадали многие сферы рязанского бизнеса, и службы такси не исключение. Для того чтобы выжить, перевозчикам приходится быть гибкими и подстраиваться под новые рыночные условия, иногда осваивая новые направления деятельности, такие, как доставка.

Приходится также соблюдать все рекомендации по защите сотрудников и пассажиров. И теперь рабочий день водителей состоит не только из одних перевозок, но и из регулярных проветриваний и уборок, потому что здоровье и безопасность сегодня для многих стоит на первом месте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!