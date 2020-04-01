Коронавирус в Рязани: как блеснуть талантом и заработать во время самоизоляции

В условиях временной самоизоляции, предусмотренной для снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции, жители Рязанской области в возрасте от 6 лет и старше могут принять участие в конкурсе дистанционно, не выходя из дома. Для этого необходимо записать на видео сольное чтение одного стихотворения любого автора, посвященного Великой Отечественной войне. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Победители будут определены в трех возрастных номинациях: 6-16 лет, 17-59 лет, 60 лет и старше. Лауреаты в каждой номинации получат денежные премии. За I место – 100 тысяч рублей, за II место – 50 тысяч, за III место – 25 тысяч рублей. Организаторы подчеркнули, что призовой фонд сформирован за счет спонсорских средств.

Все подробности проведения конкурса можно узнать здесь.

Кстати, в нем могут принять участие и те, кого должны призвать этой весной в ряды армии и флота России. Но для этого они должны пройти медкомиссию - а это всегда скопление народа. В условиях коронавирусной пандемии это чревато последствиями. Посещение военкомата можно отложить по уважительной причине, а выучить и продекламировать стихотворение.

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