2 апреля президент РФ Владимир Путин выступил со вторым обращением к гражданам в связи с пандемией COVID-19. В нем он сообщил о продлении нерабочих дней до конца апреля, а это значит, что режим самоизоляции продлен. При таких условиях большинство рязанцев проведет ближайший месяц дома. Поэтому в этот период управляющие компании должны уделять внимание не только текущей работе по содержанию жилья, но и еще целому ряду дополнительных обязанностей, возникших в период пандемии.

Дезинфекция мест общего пользования

Управляющая компания «Сервисный центр ЖКХ» усиливает профилактические меры против распространения коронавирусной инфекции. Во всех многоквартирных жилых домах под управлением УК – а их 18 – проводится усиленная обработка мест общего пользования специальными средствами. Дезинфекции подвергаются все поверхности, к которым люди прикасаются наиболее часто. Это двери и дверные ручки, поручни лестниц, кнопки и кабина лифта, почтовые ящики, кнопки домофона. Особое внимание уделяется влажной уборке первых этажей и лифтов.

Маска, бахилы, защитный костюм и специальный опрыскиватель для сотрудников компании за последние недели стали привычной экипировкой. Ведь в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией санитарная обработка – жизненная необходимость.

– Основная наша задача – максимально способствовать предотвращению распространения коронавируса. Мы закупили достаточное количество дезинфицирующих средств. Сотрудники обеспечены средствами защиты: перчатками, масками и костюмами. Санитарную обработку в каждом доме проводят по графику, а это 52 подъезда и плюс все детские площадки на наших объектах – поделилась мастер по благоустройству ООО УК «Сервисный центр ЖКХ» Елена Захарова.

Сотрудники УК тщательно протирают перила подъездов и лестничных клеток.

По телефону и онлайн

В то время, когда рязанцы остаются дома, управляющая компания не может себе позволить отправить на каникулы специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность жилого фонда. Чтобы не допустить распространения вируса, общение УК с гражданами переводится в режим телефонных звонков и обмена электронными сообщениями: личные приемы временно приостановлены. Соответствующие объявления со всеми контактными адресами и телефонами расклеены на информационных досках домов. Для удобства и быстрого реагирования, жители могут зарегистрироваться на сайте управляющей компании и самостоятельно регистрировать заявки с приложением фото, отправлять сообщения, получать информацию.

Была создана и официальная группа управляющей компании в сети «ВКонтакте» – «Сервисный центр ЖКХ», где каждый собственник может написать сообщение, задать вопрос, получить полезную информацию.

Работа идет в круглосуточном режиме, так как службы жизнеобеспечения УК были переведены на усиленный режим работы.

– Наша работа не должна прекращаться, поэтому аварийная и диспетчерская службы работают круглосуточно. Продолжают работу дворники, дежурят сантехники, электрики и другие специалисты. Все работы, связанные с аварийными ситуациями, а также работы, которые нельзя отложить, – например протечка крыши или прорыв трубы, выполняются максимально оперативно, – сообщила директор УК Людмила Киреева.

Людям пожилого возраста доставляют продукты и товары первой необходимости.

И трубы прочистим, и продукты доставим…

Кроме того, во время пандемии сотрудники компании обратились к своим собственникам с просьбой сообщать о проживании рядом с ними пожилых, маломобильных людей и инвалидов. Для них сотрудники управляющей организации готовы организовать доставку продуктов питания и товаров первой необходимости. Всем, кто желает воспользоваться такой возможностью, достаточно оставить заявку в управляющей компании с 9 до 15 часов.

К нам обращаются собственники – инвалиды и пожилые люди – с просьбами о помощи по доставке горячего питания, и в этом случае мы помогаем организовать доставку бесплатного питания от организаций.

Наша работа всегда оценивается по оперативности и качеству ее выполнения, а в сегодняшних условиях это вдвойне важно. Сейчас главное, чтобы люди не остались без воды, электричества и внимания. Мы – социально ориентированная компания и обеспечиваем поддержание комфортных условий проживания жителей. Сейчас, когда многие ушли на каникулы, мы работаем в полном объеме всем коллективом. У нас прекратился личный прием жителей, но при этом мы держим с ними постоянную связь через все доступные средства коммуникаций, – добавила Людмила Киреева.

НАША СПРАВКА

Управляющая организация ООО УК «Сервисный центр ЖКХ» является специализированной организацией, оказывающей услуги по эксплуатации и содержанию жилой и нежилой недвижимости, главным принципом работы которой является профессионализм. У компании есть все необходимое для качественного обслуживания многоквартирных домов и нежилых помещений: материально-техническая база и штат сотрудников, способных решать проблемы любой сложности.

Управляющая компания была создана в апреле 2018 года, и на сегодняшний день обслуживает почти 150 тысяч квадратных метров жилья в 18 многоквартирных домах областного центра.

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