2020-03-27T17:20:23+03:00
Общество

Компания «СОГАЗ-Мед» готова к защите прав застрахованных в условиях коронавирусной инфекции

Первоочередное внимание было обращено на перестройку деятельности страховых представителей, которые прошли специальное обучение
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Фото: страховая компания "Согаз".Фото: страховая компания "Согаз".
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О том, какие методы применяет страховая медицинская организация «СОГАЗ-Мед» для защиты прав и информирования застрахованных лиц по ОМС при распространении коронавирусной инфекции, рассказал Генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов.

В складывающихся условиях реализации Правительством Российской Федерации комплекса мер, направленных на борьбу с коронавирусом, компания «СОГАЗ-Мед» оперативно перестроила свою работу. Первоочередное внимание было обращено на перестройку деятельности страховых представителей, которые прошли специальное обучение, включающее в себя освоение информации о новом вирусе и методах профилактики заражения. Уверен, что знания о специфике распространения, течения и профилактики данного заболевания позволят страховым представителям 1-го, 2-го и 3-го уровней донести до граждан достоверную информацию и оказать квалифицированную консультативную помощь застрахованным как при личной консультации, так и при обращении по телефону контакт-центра компании.

В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2020 г. №710-р временно приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В связи с этим перед страховыми компаниями стоит задача максимально оперативно проинформировать граждан о важности переноса срока обращения в медицинские организации для прохождения профилактических мероприятий, не связанных непосредственно с заболеванием коронавирусом. Для этого СОГАЗ-Мед задействует мобильные сервисы и электронные рассылки с целью максимального оповещения застрахованных о приостановлении прохождения профилактических мероприятий и о методах профилактики и действиях в случае наличия подозрений на коронавирусую инфекцию.

Хочу отметить, что сейчас очень много «мифов» и различного рода слухов о коронавирусе. В связи с этим обращаюсь ко всем гражданам - доверяйте только официальным источникам. Актуальная и достоверная информация о коронавирусной инфекции размещена на официальных сайтах:

- Всемирной организации здравоохранения https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

- Министерства здравоохранения Российской Федерации https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19

- Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566

- Официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса https://стопкоронавирус.рф/

Компания «СОГАЗ-Мед» также разместила на сайте sogaz-med.ru и на страницах компании в официальных социальных сетях понятную и доступную информацию о коронавирусе – памятку, в которой перечислены основные симптомы заболевания, методы защиты и действия при подозрении на заболевание.

Пользуясь случаем, хочу еще раз обратить внимание на правила, которые сейчас должен соблюдать каждый человек:

- чаще мойте руки;

- воздержитесь от посещения общественных мест;

- находясь все же в людных местах, максимально сократите прикосновения к поверхностям;

- чаще проветривайте помещение;

- всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете.

Одно из важнейших условий минимизации распространения коронавируса – стараться как можно реже посещать общественные места. Выполняйте рекомендации специалистов по защите себя и окружающих и будьте здоровы!

НАША СПРАВКА

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Количество застрахованных - более 19 млн человек. Региональная сеть - более 660 подразделений в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2019 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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