Двое заболевших и набег на магазины: как рязанцы отреагировали на приход заразы в область

По данным оперативного штаба, по состоянию на 26 марта в Рязанской области по-прежнему официально подтверждены 2 случая заражения инфекцией COVID-2019 - у супружеской пары, вернувшейся из Франции. Напомним, они проходят лечение в инфекционном отделении ОКБ имени Семашко.

Под медицинским наблюдением находятся 893 человека, которые вернулись из зарубежных стран. Еще 142 карантин покинули, так как обследование показало, что они здоровы.

Отвечая на официальный запрос «Комсомолки» о готовности региональной системы здравоохранения к вспышке этого заболевания, заместитель министра здравоохранения Владимир Хоминец отметил, что министерство здравоохранения Рязанской области подготовило госпитальную базу и определило порядок развертывания дополнительных коек для инфекционных больных.

– Для госпитализации больных предусмотрено 463 койки в 17 инфекционных отделениях. Если потребуется, будут дополнительно развернуты 165 инфекционных коек в инфекционных отделениях и 930 инфекционных коек в других соматических отделениях, что соответствует расчетной потребности – 1393 койки, – рассказал замминистра.

Также Владимир Владимирович сообщил, что на базе детского инфекционного отделения ГКБ №10 развернут обсервационный корпус на 30 коек. При необходимости изоляции и наблюдения за здоровыми контактными людьми на базе детского оздоровительного центра «Солнечный» планируется развернуть обсервационный корпус еще на 74 места.

– Для оказания экстренной помощи в медицинских организациях имеются 69 реанимационных коек. При необходимости есть возможность развернуть 144 резервных реанимационных койки. 13 медицинских организаций оборудованы Мельцеровскими боксами, в том числе четыре стационара в Рязани. Всего в регионе находится 75 боксов, в том числе 42 в Рязани. Полубоксов с санитарными узлами в области – 149. Они расположены в десяти медицинских организациях. Причем в Рязани таких полубоксов 32, все они расположены в трех медицинских организациях.

Также, по данным минздрава, в медицинских организациях области создан запас необходимых препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. В больницах проводится регулярное обучение сотрудников по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.

Но одно дело – слова официальных лиц, а другое – реальные мысли в головах рязанцев. Народ рассудил по-своему.

БЕГОМ ПО МАГАЗИНАМ

Объявление о пандемии коронавируса и последовавший за ним обвал биржевых котировок вызвали беспокойство у многих россиян. Создавалось ощущение, что все летит в тартарары. А значит… А значит, чтобы выжить, надо запасаться продуктами, причем такими, что способны долго храниться. Народ ломанулся в магазины, сметая с полок крупы, макароны, консервы, и… туалетную бумагу. Подливали масла в огонь и «диванные эксперты», публиковавшие фото разом опустевших полок московских магазинов…

Так выглядели полки одного из ритейлеров 17 марта.

Собственно, ажиотаж длился всего несколько дней. Потом просто стало нечего покупать. Полки опустели, но не совсем. Уж очень избирательным оказался наш покупатель. Гречка и рис пропали самые дешевые, пачки по 80-100 рублей гордо стояли на полках. При этом дешевый продел, альтернатива рассыпной гречке, из которого получается вязкая каша (при этом имеющая тот же набор полезных микроэлементов, что и цельная крупа), продолжал лежать. С макаронами еще интереснее. Итальянские спагетти продолжали пылиться на полках, дешевые изделия группы В, сделанные из мягкой пшеницы, покупатель игнорировал также. С консервами та же картина: дешевая черноморская килька и дорогая горбуша не привлекали покупателя, однако средние по цене сардины и ставрида кончились.

Уже во второй половине минувшей недели ситуация стала улучшаться, товары стали постепенно возвращаться на полки. Но началось это с небольших магазинов, как сетевых, так и обычных. И это объяснимо – им проще найти небольшие партии товара, оставшиеся на складах. Крупные сети предпочитали своих покупателей «кормить завтраками», утверждая, что товар уже в пути. В одну из таких сетей мы заходили через день, но ассортимент круп там упорно не желал расширяться.

А вот с туалетной бумагой проблему решили быстро – ее достаточно, причем любых ценовых категорий.

Об избирательности спроса говорит тот факт, что не пострадал ассортимент масла, и даже дешевая водка по-прежнему ждала своего покупателя. Хотя спрос на «огненную воду» должен был вырасти – как недорогую альтернативу исчезнувшему из аптек антисептику.

НЕ СЛУШАЙТЕ «ДИВАННЫХ ВИРУСОЛОГОВ»

Почему наш человек так легко поддается потребительской панике? Есть ли этому разумные объяснения? Об этом мы спросили доцента кафедры психиатрии и психотерапии РязГМУ, доктора медицинских наук Владимира Новикова.

– Как можно с медицинской точки зрения охарактеризовать поведение граждан, бросившихся скупать продукты длительного хранения? Истерия, психоз, защитная реакция или как-то иначе?

– В основе подобного поведения лежит тревога. Это постоянное беспокойство по поводу возможных жизненных обстоятельств, то есть по сути, боязнь неопределенности, направленная в будущее. Почему это так актуально сейчас? Потому, что сама ситуация с развитием пандемии неизвестна. Как поведет себя коронавирус и, главное, что будет?

Тревога толкает к необходимости защиты. К сожалению, не только разумной и рациональной (следовать рекомендациям по предотвращению инфицирования от специалистов), но и иррациональной, от бравады и игнорирования рекомендаций до чрезмерного стремления обезопасить себя от заражения, возможной изоляции и тому подобного. То есть имеется непропорциональность защитной реакции на провоцирующий фактор. Отсюда и стремление скупать продукты длительного хранения и прочего. Тревога сама по себе снижает критичность восприятия реальности, плюс влияние обильно поступающей информации, подчас негативной. Тревога, как следствие, растет лавинообразно. И, наконец, пример. Тот пример, который заразителен. Далее паника, поддерживающая саму себя за счет роста общей тревожности и «психического заражения». Говоря о «диагнозе», мы имеем дело с индуцированным тревожным расстройством.

– Какой тип людей предрасположен к такому поведению?

– Кто более подвержен? Соответственно те люди, у которых выше изначальный уровень тревожности и те, кто имеет склонность к повышенной внушаемости и самовнушаемости.

– Как противостоять такому поведению людям с разным психотипом?

– Исходя из описанного механизма – снижаем тревогу. Всю информацию воспринимаем критично, не через эмоции, а через разум. «Фильтруем». Опираемся на конкретику, которую дают не «диванные вирусологи», а реальные ученые. Это – универсально.

Макаронные изделия пользовались особым спросом.

– Почему наши граждане стали скупать не только продукты, но и туалетную бумагу?

– Во-первых, раз продукты закупили, то будем сыты, соответственно, дефекации не избежать. Во-вторых, это же средство защиты – маска, без нее пропадем! Факт, что маска необходима в первую очередь заболевшему – игнорируется в силу снижения критичности. В-третьих, «ВСЕ покупают, а что...?»

В общем, не надо поддаваться стадному чувству, а включать свой разум. Помните, как нас учили в детстве, что не надо делать «как все»: «А если все будут в колодец прыгать – ты тоже?»

…Говорят, в трудные времена одни скупают крупы и макароны, другие спички и соль, третьи патроны, ведь если есть патроны – будут и крупы, и соль, и спички. Но, как нам сообщили в одном из оружейных магазинов, спрос на патроны немного увеличился, но лишь в том объеме, что бывает каждый март при подготовке к сезону весенней охоты. Значит, все еще не так критично!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Оперативная рабочая группа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции обратилась к рязанцам старше 60 лет, а также людям с хроническими заболеваниями с просьбой соблюдать максимальные меры предосторожности для снижения риска заражения.

«Рекомендуем ограничить контакты, по возможности не покидать дом, не пользоваться общественным транспортом, не посещать магазины, поликлиники и другие общественные места. Если же у вас нет возможности обратиться к родственникам за помощью в покупке лекарств, продуктов и предметов первой необходимости, можете связаться с волонтерами по телефону +7 (4912) 97-18-13. Они окажут вам необходимую помощь», – говорится в сообщении.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Опыт массового потребительского ажиотажа у россиян, можно сказать, в крови. За последние полвека он случался не раз. И заканчивался всегда по-разному.

1990 год. Заявление Председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова о том, что при переходе к рыночной экономике возможен рост цен, побудило граждан страны срочно запасаться продуктами. Деньги у людей были, а достаточного количества товаров, чтобы удовлетворить резко возросший спрос – нет. Плановая экономика показала свою никчемность во всей красе. На внутреннем рынке товары взять было негде, а на внешнем – не на что: валютные резервы страны таяли, как апрельский снег. Избавиться от последствий удалось только в 1992 году, после либерализации цен, когда товары на прилавках появились, а деньги в кошельках граждан резко обесценились.

1998 год. После объявления дефолта и падения рубля в несколько раз цены на большинство продуктов поползли вверх. Народ вновь кинулся скупать товары, пока было дешево, что еще больше подхлестнуло инфляцию. Но тут уже была другая причина – на тот момент на прилавках было засилье импортного продовольствия, а значит, его цена напрямую зависела от курса рубля. Цены выросли в разы всего за пару месяцев. Через месяц ажиотаж стих, цены стабилизировались – у народа закончились деньги. Однако был и плюс: зарубежные производители стали открывать свои производства в России, чтобы насытить рынок качественным продуктом, не зависящим от курса национальной валюты.

2010 год. «Гречневый» кризис. Сокращение площадей гречихи в предыдущем году и засуха в текущем вызвали рост цен на эту крупу в 4-5 раз. Следом за гречкой стали дорожать, пусть и не так значительно, другие крупы – рис, пшено и овсянка. Уникальность этого кризиса в том, что так любимая русскими крупа имеет ограниченный ареал выращивания: в России (Центр, Кубань и Алтай), на Украине и в Китае. Китайцы гречиху почти не экспортируют, выращивают для внутреннего потребления, в Европе засуха, а значит, и Украина не поможет. Рынок уж очень неэластичный. Мало товара – цена идет в рост.

Но уже в 2011 году цены рухнули практически к предыдущим значениям – и торговые сети, закупившие гречиху по спекулятивным ценам, оказались в проигрыше, и вынуждены были спускать товар по ценам ниже закупочных.

2014 год. Из-за контрсанкций, введенных федеральным правительством против европейских сельхозпроизводителей, резко ограничилось предложение товаров на рынке. А отечественные производители, воспользовавшись моментом, подняли цены. Но серьезного увеличения спроса не было. Ажиотаж возник позже – когда из-за падения рубля люди кинулись скупать бытовую технику. И нужную, и не нужную. Но уже в следующем году на интернет площадках эта техника стала продаваться, зачастую по ценам ниже, чем была куплена. Как говорится, зачем человеку три фена, если у него голова одна (про содержимое ее скромно промолчим), а руки две? Зато пострадали сети – продажи техники в следующем году резко сократились.

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