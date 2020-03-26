Глава администрации Сасова Евгения Рубцова: Город смотрит в будущее

Основанное на берегу Цны торговое село Сасово долго могло сохранять канонический, патриархальный уклад жизни, и обитатели его долго занимались исключительно веревочно-прядильным ремеслом.

Но сасовцы не из тех, кто сидит на завалинках, сложа руки, они всегда стремились совершить прорыв к общему благоденствию и процветанию их малой родины. Поэтому однажды, в XIX веке, местные купцы решили, что им крайне необходима для продвижения вперед железная дорога. В 1893 году на участке Московско-Казанской железной дороги открылось товарно-пассажирское движение, что повлекло за собой очень значительные сдвиги в экономике.

Затем в Сасово, ставшем городом в 1926 году, было организовано в 1942-м летное училище, появился целый авиагородок, и это послужило значительным стимулом для развития. А запуск в 1970-х годах станкостроительного завода «Саста» можно расценить как рывок, который совершают альпинисты при восхождении на недостижимую, казалось бы, высоту.

ЭКОНОМИКА НА ПОДЪЕМЕ

Подводя итоги 2019 года и отвечая на вопрос, чем может порадовать и удивить Сасово, глава городской администрации Евгения Рубцова, в первую очередь, сказала, что в городе открылись два новых предприятия.

Инвесторы более полумиллиарда рублей вложили в строительство завода «Топливные технологии» по глубокой, безотходной переработке древесины. Это целый высокотехнологичный комплекс лесопиления, производства топливных гранул, поддонов и древесных брикетов.

В рамках государственно-частного партнерства АО «СТП-ЗСУ» и одного из реализуемых сейчас в России нацпроектов был построен завод, на котором выпускаются станки для нефтедобывающей промышленности и, в частности, для оборонки. На заводе работают специалисты с высшим образованием, дело они имеют с «умным» оборудованием.

В ближайшее время завод выйдет на проектную мощность. Общий объем инвестиций по данному инвестиционному проекту составит в общей сложности 1 800 млн рублей.

– Это не может не радовать, новые заводы – это новые рабочие места и увеличение налогооблагаемой базы, – сказала Евгения Рубцова.

На многих сасовских предприятиях проходит модернизация: на ООО «Сасовский литейный завод», на станкостроительном заводе «Саста» и на базе вагоно-ремонтного депо.

Производственники, по словам Евгении Рубцовой, теперь очень заинтересованы в кадрах, поэтому практически все предприятия имеют налаженные, прочные контакты с пятью сасовскими школами и с местным индустриальным колледжем. Радует, по словам главы горадминистрации, что в Сасово живут и работают большие трудовые династии. Молодежь привлекают на городские предприятия всеми средствами.

ПОСТИГАЯ НАУКИ

Сасовская система образования стала лучшей в 2019-м, разделив первое место с Рязанью в рейтинге эффективности работы муниципальных органов управления образования нашего региона (99 баллов). Огорчало, как сказала глава горадминистрации Евгения Рубцова, что на протяжении четырех лет город Сасово уступал Рязани 2-3 балла.

По нацпроекту «Образование» планируется создание центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в сасовских школах №3, №6 и №106. К тому же, внедряя целевую модель цифровой образовательной среды, новым современным оборудованием оснастят школы №1, №2 и №3.

Следует особо отметить, что сасовские выпускники на экзаменах 2019-го показали лучшие результаты на ЕГЭ по русскому языку среди выпускников всей Рязанской области. Сасово может похвалиться своими одаренными и талантливыми девчонками и мальчишками: 23 ученика школ стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Между прочим, в 2020 году в числе наиболее крупных инвестиционных проектов, планируемых к реализации, находится средняя общеобразовательная школа №1. Сметная стоимость этого проекта составляет 610 млн рублей.

И В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ДОСТИГНУТЫ УСПЕХИ

В 2019 году ремонтировали школы и детские сады, был продолжен Марафон по благоустройству, который стартовал в 2018-м, состоялось торжественное открытие общественной территории и спортивно-рекреационного кластера «Парк Стрит», который построили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Надо отдать должное сасовцам: они сами совместно с руководителями управляющих организаций и ТСЖ провели покраску бордюров, изгородей, контейнерных площадок и разных элементов детских площадок, цоколей и входных групп.

По итогам 2019 года Сасово присвоили 2-е место за участие в региональном конкурсе на звание «Самый благоустроенный городской округ городское (сельское) поселение Рязанской области».

По муниципальной программе «Поддержка местных инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления» в 2019-м в Сасово по предложениям общественных организаций города установили памятник воинам-афганцам, благоустроили сквер железнодорожников, территорию лестничного спуска от Храма Рождества Пресвятой Богородицы к Святому источнику, территорию общего пользования Парка Пионеров и провели устройство спортивной площадки в районе дома №44 микрорайона «Южный».

Евгения Рубцова также подчеркнула:

– Мы уже в прошлом году стали думать о 75-летии Победы. На мемориале Вечного огня поменяли плитку, постамент сделали, обновили освещение. Чтобы привести в порядок нашу Аллею Славы, к посадке деревьев в один день подключились 80 организаций города.

Сасовская ветеранская организация, как рассказала глава городской администрации, реализовала в 2019 году 2 проекта: «Возраст – активности не помеха» и «Всероссийский фестиваль народного творчества, посвященный композитору Аверкину», получив на эти цели средства из фонда президентских грантов.

Уже в этом году сасовский «Союз ветеранов боевых действий» победил в первом конкурсе Фонда президентских грантов и с помощью этих средств реализуют проект «Поколения патриотов», посвященный юбилею Великой Победы.

В САСОВЕ ЕСТЬ ТЕНДЕНЦИИ К РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

Как сказала Евгения Рубцова, в городе уже который год все свидетельствует о том, что дан зеленый свет по двум направлениям – событийного и спортивного туризма.

В 2019 году прошли серьезные соревнования: кубок мира, чемпионат и первенство мира по полиатлону. Для подготовки спортивного резерва функционируют две спортивные школы, куда приглашают тренеров из других городов, которым, как уверяет глава горадминистрации, предоставляется служебное жилье.

Успешно в Сасово реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Начиная с 2014 года, именно Сасову было доверено проведение всех областных фестивалей ВФСК ГТО.

– Участники спортивных мероприятий приезжают всегда с родителями, с бабушками и дедушками, поэтому все наши гостиницы забиты под завязку, – подчеркнула Евгения Рубцова.

Но самым ярким ежегодным событием в Сасове считают Аверкинский фестиваль, на который приезжают люди со всей страны. Из года в год число ценителей и любителей русской песни увеличивается.

На Всероссийском фестивале народного творчества, посвященном композитору А. П. Аверкину.

Кроме того, в июне на Сасовской земле проходят мероприятия в рамках международных научных чтений, посвященных Николаю Федорову – философу и родоначальнику традиций русского космизма.

– Мы будем старую часть нашего города – улицу Ленина, которая называлась Большая, – наполнять жизнью, – говорит Евгения Рубцова. – Планируем все здесь обустроить, думаем организовать открытый кинотеатр, спортивную площадку с тренажерами, территорию для прогулок, преобразим площадь Ленина.

В ходе нашей беседы с главой администрации города Сасово Евгенией Рубцовой мы выяснили, что, все же, кроме прочих грандиозных планов на будущее, самое главное – строительство обходной дороги, которое возобновилось в 2019 году и которое в 2020-м будет завершено.