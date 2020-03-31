Что делать бизнесу в условиях карантина, и является ли пандемия форс-мажором?

27 марта губернатор Николай Любимов подписал распоряжение об усилении мер против распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 в Рязанской области. Согласно документу с 28 марта в регионе приостановлена работа всех объектов торговли, рынков и торгово-развлекательных центров.

Закрыться были вынуждены все без исключения фитнес-центры, парикмахерские, салоны красоты, спа-салоны, массажные салоны, бани и сауны. Рестораны, кафе, бары и другие предприятия общественного питания теперь могут работать только в режиме доставки блюд или готовя на вынос, то есть без посещения заведений людьми.

Функционировать, как и прежде, могут лишь аптеки и магазины, торгующие продовольствием и товарами первой необходимости.

Из-за ограничительных мер пострадают многие предприятия малого и среднего бизнеса – масштабы потерь только предстоит оценить. Но уже сейчас понятно, что некоторые из предпринимателей не в силах выполнять свои обязательства, а это грозит дальнейшими потерями и даже претензиями в суде.

ФОРС-МАЖОР - РОССИЯ С ТАКИМ ЕЩЕ НЕ СТАЛКИВАЛАСЬ

По мнению управляющего партнера юридической компании DEM Group Никиты Демкина, с подобной ситуацией массового снижения предпринимательской активности Россия еще не сталкивалась. Мэр Москвы Сергей Собянин официально объявил сложившуюся ситуацию форс-мажором, а Торгово-промышленная палата России уже начала выдавать заключения о том, что коронавирус является таким обстоятельством. Но пока это касается лишь тех случаев, когда речь идет о срыве экспортных поставок.

– А что по этому поводу говорит Гражданский кодекс? Как он трактует обстоятельства, сложившиеся в регионе и стране?

– Да, эпидемии можно квалифицировать как форс-мажор. Форс-мажорные обстоятельства – значит чрезвычайные и непредотвратимые. Это такие события, которые «не являются обычными в конкретных условиях и которых нельзя избежать любому участнику гражданского оборота» (п. 8 постановления Пленума ВС от 24 марта 2016 года №7). Безусловно, идеальная картина, когда стороны в договоре предусмотрели положение о том, что вспышка вирусной инфекции или связанные с ней ограничения являются основанием для того, чтобы приостановить исполнение или не исполнять отдельные обязательства. Но по факту стоит признаться – мало кто ранее обращал существенное внимание на формулировки форс-мажорных обстоятельств.

НЕПРЕОДОЛИМОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

– Освобождают ли форс мажор от исполнения взятых на себя обязательств?

– Форс-мажор освобождает от ответственности за нарушение договора, но при условии, что невозможность исполнить обязательство – это прямое следствие форс-мажора.

Автоматически он не действует, а лишь по конкретной ситуации. Одни и те же обстоятельства для одного обязательства будут форс-мажорными, а для другого не будут.

И сейчас становится понятно, что наша доктрина форс-мажора и следующая за ней правоприменительная практика имеют явные пробелы. Например, в ней нет четкого ответа на вопрос, как разрешать ситуацию, если обязательства не исполнили из-за нарушений, которые допустило третье лицо? Это прямо исключено из форс-мажора. А если и само третье лицо нарушило договоренности из-за непреодолимых обстоятельств, то что делать?

В любом случае, в таких спорах последнее слово останется за судом. Причем, по мнению эксперта, практики в этом вопросе толком не сложилось, потому что форс-мажор случался крайне редко. Судам только предстоит выработать критерии и подходы. Возможно, разъяснения, посвященные форс-мажору, выпустит Верховный суд. А это уже будут указания, обязательные для всех нижестоящих инстанций.

Но главным в сложившихся условиях, по мнению юриста Никиты Демкина, становится умение говорить и договариваться. По факту, весь бизнес, за редким исключением, стал заложником пандемии. Большинство предприятий терпят убытки. Но стоит отметить, что бизнес отдает себе отчет в причинах неисполнения обязательств. В этом и есть ключ к выходу из сложившейся ситуации. Стоит не сидеть, ожидая, что государство все сделает за вас, а увеличить свою активность – прежде всего в диалоге с партнерами, контрагентами, клиентами, сотрудниками. Проще – договариваться, письменно фиксировать любой, даже самый незначительный факт, на который в будущем можно будет сослаться при отстаивании своих законных интересов.

Ведь именно те компании, которые смогут сохранить свое положение на рынке, проявить гибкость в работе с сотрудниками и партнерами, выйдут из этой ситуации окрепшими. При этом очень важно постараться сохранить качество услуг на прежнем уровне. Возможно, изменить без излишней бюрократизации бизнес-процессы, связаться лишний раз с клиентами или партнерами.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Очень важно своевременно уведомить контрагента о возникших обстоятельствах, обсудить потенциальные последствия и предложить конкретные решения. Для этого можно подписать с партнером дополнительное соглашение с перечнем согласованных сторонами мер. Например, приостановить исполнение обязательств, перенести сроки исполнения, изменить способ исполнения или указать альтернативных поставщиков.

Если же с партнером не удалось согласовать меры по исполнению договора, необходимо подготовить и собрать документы, подтверждающие действие непреодолимой силы. Например, свидетельства Торгово-промышленной палаты РФ в отношении исполнения внешнеторговых договоров и акты уполномоченных государственных органов.

Также стороны могут использовать и иные сведения, включая информацию в СМИ и в других публичных источниках, переписку с партнерами, альтернативными поставщиками и подрядчиками.

Последнее: предупрежден – значит, вооружен. Сегодняшние меры, предпринятые или проигнорированные бизнесом, будут иметь последствия завтра. В случае возникновения сложных правовых вопросов или при необходимости профессионально подготовить пути

к отступлению – юристы DEM Group и лично управляющий партнер готовы помочь в этой непростой ситуации.

ВАЖНО

Для снижения экономических потерь, в первую очередь, юристы компании DEM Group рекомендуют:

Всем арендаторам добиваться снижения арендных платежей (арендные каникулы). Для этого необходимо направить арендодателям письма, где подробно описать возникшую ситуацию, сослаться на падение продаж товаров, низкую посещаемость торгового комплекса или бизнес-центра и попросить об отсрочке или снижении арендной платы. Важно: фиксировать любые операции письменно, чтобы в будущем иметь возможность ссылаться на них.

Должникам по кредитным обязательствам – добиваться льготных условий от кредитных организаций. Если заемщики из-за карантина утрачивают часть своего дохода, который они направляли на погашение кредитов и процентов по ним, то таким заемщикам следует написать обращение в банк с просьбой предоставления процентных каникул и снижения кредитной нагрузки; при этом документально подтвердить ухудшение своего финансового состояния из-за ограничительных мер, вводимых государством.

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