2020-03-17T11:06:53+03:00
Политика

Аркадий Фомин: Мы окажем людям всю необходимую помощь в связи с пандемией коронавируса

Поручения по организации работы партии в условиях пандемии коронавируса были даны председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым на заседании Бюро Высшего совета
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Бюро Высшего совета партии поручил руководству региональных отделений партии связаться с оперативными штабами по противодействию распространения коронавирусной инфекции в субъектах и оказывать людям всю необходимую помощь.

Также Дмитрий Медведев поручил руководству фракции в Госдуме в максимально короткие сроки обеспечить принятие законодательных мер по защите прав граждан. В частности, речь идет о дистанционной продаже лекарств, ограничении цен на медикаменты и медицинские изделия, остро необходимые сейчас.

— Рассчитываю, что соответствующие меры будут приняты депутатами в ближайшее время, — подчеркнул председатель партии.

Кроме этого, необходимо перевести работу «Единой России» в удаленный режим и минимизировать количество массовых мероприятий, которые были запланированы заранее.

— Это касается и «Диктанта Победы» и Всероссийского субботника. Нужно посмотреть, как развиваются события, и перенести эти мероприятия на более благоприятный период, — заявил Дмитрий Медведев.

Председатель партии добавил, что изменения коснутся и проведения предварительного голосования.

— Мы переформатируем обязательные дебаты и проведем их в режиме индивидуальных видеопрезентаций в социальных сетях, — сообщил он.

Как отметил лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин, региональное отделение «Единой России» окажет всю необходимую людям помощь в связи с пандемией коронавируса.

— С сегодняшнего дня весь партийный актив: общественная приемная, депутатский корпус, совет сторонников, первичные отделения партии переходят на режим волонтерства, добровольческой помощи, – подчеркнул секретарь регионального отделения. – Мы окажем людям всю необходимую помощь – от доставки на дом продуктов питания и лекарств до оказания консультационной поддержки. Телефон региональной общественной приемной – 8 (4912) 28-43-13, 28-43-23.

В нашем регионе нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, добавил Аркадий Фомин.

— Но убедительно просим всех с вниманием отнестись к режиму повышенной профилактики заболеваний, соблюдать меры предосторожности, — обратился к жителям региона лидер рязанских единороссов.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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