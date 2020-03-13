Гендиректор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев: Удорожание ипотеки и себестоимости строительства неизбежно повысит цены на квадратные метры

Начало марта 2020 года ознаменовалось падением цены на нефть и, как следствие, резкими колебаниями курса доллара и евро относительно российской национальной валюты. Как это отразится на ценах на недвижимость? И есть ли прямая зависимость от иностранной валюты? Об этом мы попросили рассказать генерального директора ГК «ЕДИНСТВО» Антона Воробьева.

Деньги для банков станут дороже

- Антон Сергеевич, в связи с непростой экономической ситуацией как может измениться рынок недвижимости в ближайшее время?

- Я бы не назвал сегодняшнюю экономическую ситуацию сложной. Хотя определенные предпосылки к тому, что жизнь людей может качественно измениться в худшую сторону, мы видим. Похожее наблюдалось в конце 2014-го - в начале 2015 года. Тогда уровень благосостояния населения резко упал, и, соответственно, поменялся спрос на основные группы товаров и в том числе на недвижимость. Сегодня я снова вижу предпосылки к тому, что государственная политика, проводимая по доступности жилья для граждан и в том числе в условиях перехода на проектное финансирование, находится под угрозой. Одной из них является возможное повышение ипотечных ставок. Для того чтобы поддержать национальную валюту, ЦБ может повысить базовую ставку, а это автоматически повлечет за собой удорожание денег для банков. Как следствие, возрастет стоимость всех без исключения кредитных продуктов, включая и потребительское и ипотечное кредитование.

Фото: ГК «ЕДИНСТВО».

- Что посоветуете тем, кто уже планирует приобретение недвижимости, но по какой-то причине откладывает покупку?

- Не секрет, что сегодня в сфере займов для покупки жилья мы имеем самую низкую ставку за всю историю России, и я не исключаю, что с 8% она может взлететь до 12%. Происходить это может ровно до тех пор, пока не появится механизм государственного регулирования. Вспомните, как это было в 2015 году, когда с 10-11% ставка резко возросла до 17%. И только усилиями государства за счет бюджетных средств она была остановлена на уровне 12%. Поэтому людям, которые уже находятся на стадии выбора недвижимости или тем, кто еще не определился, я бы рекомендовал поторопиться. Так как при дальнейшем росте валют, учитывая по-прежнему высокую долю импортных материалов применяемых в строительстве, себестоимость возведения объектов может повыситься. Поэтому и удорожание ипотеки, и повышение себестоимости строительства неизбежно повысит в цене и квадратные метры в новостройках.

Времени на раздумья больше нет

- Сколько, по вашим прогнозам, осталось у людей времени на покупку недвижимости по наиболее выгодным условиям?

- В любом случае определенные тренды будут понятны в ближайшие 10-12 дней. И чисто гипотетически до конца марта у людей есть время, для того чтобы совершить правильный выбор в пользу той или иной строительной компании, определиться с объектами вложения средств и непосредственно совершить покупку. Уже сегодня многие девелоперы заявили, что цены повысятся. Но это не блажь застройщиков, а реальная необходимость в условиях перехода на проектное финансирование. Поэтому я полагаю, что если в ближайшие две-три недели потенциальные покупатели определятся, то у них еще есть шанс приобрести то, что они хотят по достаточно приемлемым ценам.

Фото: ГК «ЕДИНСТВО».

- Как вы считаете, можем ли мы ожидать, что так же, как и в 2014-15 годах после резкого падения уровня благосостояния граждан, будут приняты меры господдержки, которые помогут отыграть ситуацию с ценами на недвижимость в обратную сторону?

- Конечно же, меры господдержки будут, скорее всего, применены снова. Но необходимо понимать, что они являются в первую очередь реакцией на поведение рынка. Когда, либо предложение не соответствует спросу, либо ценовые характеристики не позволяют людям приобретать жилье. Но боюсь, что эти меры будут приняты, когда ситуация на рынке недвижимости будет уже другая. Дело в том, что сейчас довольно много проектов, которые реализуются по так называемым старым правилам. Все они уже находятся в высокой степени готовности. Достаточно сказать, что ГК «ЕДИНСТВО» закончит возведение последнего такого проекта в августе, а это значит, что количество предложений сокращается стремительными темпами. Зная же скорость принятия решений по господдержке, первые результаты этой работы мы сможем увидеть не раньше осени. Но к этому моменту велика вероятность того, что то, что вы хотите приобрести, будет уже продано.

- То есть даже в том случае, если ипотека в дальнейшем подешевеет, сама стоимость квадратного метра, скорее всего, повысится?

- Именно так. Количество квартир, построенных по старым правилам, с каждым днем сокращается, а это значит, что до конца текущего года их практически не останется на рынке. В дальнейшем продаваться будут только объекты, построенные с использованием кредитных ресурсов банков, а это будет уже заведомо дороже. И пока вы просчитываете для себя все риски, сравниваете объекты и долго принимаете решение, может получиться так, что либо вам будет нечего покупать, либо цена на желаемую квартиру значительно возрастет.

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