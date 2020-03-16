Главбух профкома РКБ «Глобус» Валентина Филиппова: За 60 лет ни разу не думала сменить место работы!

– Женское счастье невозможно не только без счастливой семьи, но и без любимой работы, – так считает наша героиня Валентина Филиппова, посвятившая 60 лет жизни Рязанскому конструкторскому бюро «Глобус». Будучи совсем юной, она поступила на предприятие по распределению и до сих пор благодарит судьбу за этот подарок.

ВЫЖИЛИ НА ЛЕБЕДЕ

Главный бухгалтер профсоюзного комитета АО «РКБ «Глобус» Валентина Филиппова к трудностям привыкла с ранних лет. Ее детство прошло на родине космонавта Владимира Аксенова в деревне Гиблицы Касимовского района, и радужным его не назовешь... Валентина Васильевна – «ребенок войны», родилась в 1942 году и выжила чудом. Она была младшей в многодетной семье – у нее семеро братьев и сестра. Отец работал ветеринарным фельдшером и в годы Великой Отечественной воевал в кавалерии. Ушли на фронт и трое старших сыновей. К счастью, все они дошли до Берлина и вернулись домой живыми. Валентина Васильевна с гордостью рассказывает об орденах и медалях своих родных.

Из личного архива Валентины Филипповой.

Истинный героизм проявила в тяжелые военные годы и ее мать, работавшая в колхозе. Женщина осталась одна с шестерыми детьми на руках.

– Выживали, как и все – ели жмых, мякину, крапиву, лебеду. Правда, всеми силами мама содержала корову, поэтому мы все выжили, – рассказывает Валентина Васильевна.

Жизнь на износ быстро забрала силы у матери-героини, и в 13 лет Валентина осиротела. В 1956 году, окончив с отличием 7 классов Гиблицкой средней школы, девочка поступила в Рязанский электровакуумный техникум.

– Старший брат посоветовал пойти в электровакуумный техникум, (теперь – Рязанский колледж электроники), но мы понятия не имели, чему там учат. Я тогда знала только, что вакуум – это пустота, и предполагала, что там делают лампочки. Только на третьем курсе стала примерно представлять, кем буду работать в будущем, – поделилась Валентина Васильевна.

В 1960 году восемнадцатилетнюю выпускницу распределили в Рязанское конструкторское бюро «Глобус», которое в то время называлось п/я 2265. Располагалось предприятие на территории нынешнего Приборного завода.

В деревне много грибных и ягодных мест. В один из дней муж собрал 1000 белых грибов.

— К работе техника меня допустили не сразу. Три месяца заняла тщательная проверка близких родственников: у меня ведь огромная семья – братья разъехались по всей стране, а один даже в Болгарии жил. Но скучать не приходилось: направили на строительство детского сада, принадлежащего предприятию. Когда же, наконец, я приступила к работе во вновь созданной группе теоретической оценки надежности разрабатываемой аппаратуры, помню, как обрадовалась хоть и небольшому, но дружному коллективу. Моими коллегами были Э.П. Власова, Н.А. Качинская, М.П. Слезберг, И.С. Фрумкин, Ю.Ф. Федосов и Л.А. Манакина. Возглавляла службу надежности А.А. Амельчакова, – вспоминает Валентина Васильевна.

«НЕ МОГЛИ И МЕЧТАТЬ О КУЛЕРАХ И СВЧ-ПЕЧКАХ»

- Можно сказать, что все мы были первопроходцами. Требования к надежности разрабатываемой аппаратуры постоянно повышались, приходилось осваивать новые знания, еженедельно мы с коллегами ездили на учебу в Московский политехнический институт. А когда освоили расчеты надежности, появилось новое требование: обеспечение заданной эффективности самоконтроля. В нашу службу влился И.С. Гусинский, работающий и ныне, - продолжает свой рассказ наша героиня.

Любимое увлечение семьи – зимняя и летняя рыбалки.

– Работать было непросто, – Валентина Васильевна делится эмоциями, как выкручивались до прихода компьютерной эры. – Считали с точностью до третьего знака, и, представляете, – на счетах! Затем появился клавишный арифмометр, и это был для нас прогресс! Потом пришли маленькие вычислительные машинки, а там и до компьютеров дело дошло. Написали программы расчетов – работать стало интереснее и эффективнее.

Будучи одним из старожилов предприятия, помнит, как с переездом в новое здание «Глобуса» закупили огромные вычислительные машины и работали с перфокартами.

К тому времени Валентина получила высшее образование на заочном отделении Рязанского радиотехнического института, стала инженером, и ее служебная карьера успешно развивалась.

– Постепенно компьютеры и ноутбуки вытеснили эти машины-громады. Сейчас каждый инженер имеет свой персональный компьютер, да еще и ноутбук! Раньше мы и мечтать не могли о холодильниках, кулерах, СВЧ-печках в наших рабочих помещениях, а сейчас это норма, – делится наша героиня.

Из личного архива Валентины Филипповой.

В СОЛОТЧУ – В ГРУЗОВИКЕ

Переломный момент в карьере Валентины Филипповой произошел в тяжелые 90-е. Многие не выдерживали жестких условий – зимних, плохо отапливаемых помещений, мизерных зарплат… и уходили с предприятия. Валентина Васильевна с должности инженера I категории в 1992 году перевелась на пост бухгалтера в профкоме предприятия.

– Я была членом президиума профсоюзного комитета. Бухгалтер профкома уволилась, и бывший председатель профкома Виктор Степанович Барыкин, зная, что я всю жизнь работала с цифрами, предложил занять мне эту должность, – рассказывает она. – Никогда не думала, что я – инженер по образованию, буду работать бухгалтером. Но взялась за новое для себя дело, одновременно закончила бухгалтерские курсы и работаю по сей день.

– 1 августа 2020 года исполнится ровно 60 лет, как я пришла на предприятие. Поверьте, что на протяжении всех лет у меня ни разу не возникло желания сменить место работы. «Глобус» был и остается моим вторым домом. Я не представляю себя без работы. Как это ни пафосно звучит, но каждые выходные я жду понедельник.

В течение многих лет Валентина Филиппова курировала в профкоме детский сектор. У предприятия был собственный оздоровительный лагерь, и сотрудники профкома вкладывали в него всю душу.

– В нашем лагере царила семейная атмосфера. Младшие дети находились под опекой старших. А какая там была художественная самодеятельность! Дело в том, что обслуживающий персонал почти полностью укомплектовали сотрудниками музучилища. Лагерь работал в две смены, и дети сотрудников предприятия могли почти все лето проводить в лесу, у озера.

В 2009 году лагерь закрылся, но дети сотрудников получили возможность отдыхать в других учреждениях области. Льготникам дают путевки бесплатно, другие желающие вносят 10% от стоимости – остальное оплачивает предприятие. Также ежегодно 13-15 сотрудников могут поправить здоровье в санаториях за счет работодателя.

Предприятие оплачивает 50-70% стоимости путевок в зависимости от стажа работы. Есть у «Глобуса» и своя база отдыха «Комета», распределением путевок в нее также занимается профком. Кроме того, на базу выезжают по выходным кататься на лыжах, отмечать праздники.

– Отдыхать вместе с коллективом – наша давняя традиция. В далекие 70-е годы у предприятия не было автобуса, и мы ездили каждое воскресенье на открытой грузовой машине в Солотчу кататься на лыжах. Смех, песни, соревнования – в общем, не грустили, – вспоминает Валентина Васильевна.

Ловили разную рыбу, но самый удачный трофей – щука 16 кг. Это был подарок на 50-летие Валентине Филипповой.

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН ДЛИНОЙ В 57 ЛЕТ

На предприятии Валентина Васильевна познакомилась с мужем Михаилом Ивановичем Филипповым, так же до выхода на пенсию проработавшим инженером на «Глобусе». В этом году пара отмечает 57 лет совместной жизни. Их сын Дмитрий стал кандидатом социологических наук и сейчас занимает должность директора Рязанской средней школы №49.

Заботливая бабушка помогла воспитать двух внуков и внучку. Теперь старший Александр живет и работает в Москве, средний Илья работает в банке, а внучка-экономист Ксения пока в отпуске по уходу за ребенком – правнучке Валентины Васильевны скоро исполнится 2 года.

По праздникам у них принято собираться большой семьей в гостеприимном доме Филипповых. А в дачный сезон каждые свободные выходные супруги спешат в деревню, где Валентина Васильевна выращивает овощи и фрукты, а потом обеспечивает запасами всю семью.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Завхоз базы отдыха «Комета» Сергей Мазалов:

– С Валентиной Васильевной мне очень комфортно работать. Она порядочный человек и ценный сотрудник. Всегда поможет – очень отзывчивая, человечная. У нас с ней полное взаимопонимание в работе, и это отмечают все коллеги.

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