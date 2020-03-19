2020-03-19T17:28:15+03:00
Общество

Природу родного края поможет сохранить ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ»

ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ» не только вывозит осадок, но и перерабатывает его в плодородный почвогрунт
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На первом этапе производства почвогрунта осадок засыпается опилками.На первом этапе производства почвогрунта осадок засыпается опилками.
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Компания ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ» помогла в очистке фильтрационных полей спорткомплекса «Лучезарный», за что получила Благодарственное письмо от АО «ГРПЗ».

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА

В процессе эксплуатации реконструированных очистных сооружений АО «ГРПЗ» дополнительно возникла проблема очистки фильтрационных полей от старого ила. Для этих целей был заключен договор с компанией ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ», которая занимается утилизацией осадкосточных вод биологических очистных сооружений РНПК и всего областного центра.

Многие компании, работающие в этой сфере, ограничиваются только вывозом осадка и сбросом его в близлежащий овраг. Так поступали в России с подобными отходами десятилетиями, да что греха таить, продолжают поступать и сегодня. Однако в ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ» решили не только и не столько зарабатывать на вывозе осадка, как и на его переработке с получением продукта для дальнейшего использования.

Также поступили с осадком ила из спортивного комплекса. Его вывезли с фильтрационных полей на специальных автомобилях к лицензированному объекту для дальнейшей утилизации.

Производственная площадка органических удобрений и почвогрунтов расположена в Рязанском районе.

Производственная площадка органических удобрений и почвогрунтов расположена в Рязанском районе.

ПЕРЕДОВОЙ ПОДХОД К ОБРАЩЕНИЮ С ОСАДКОМ

Производственная площадка органических удобрений и почвогрунтов ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ» расположена в километре от деревни Синец в Рязанском районе.

По словам директора ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ» Алексея Карякина, чтобы подойти к этой деятельности, в компании в свое время проделали огромную подготовительную работу:

– Мы прошли экспертизу на токсикологическую безопасность, агрохимическую экспертизу и экспертизу по безопасности воздействия на окружающую среду. По результатам государственной экологической экспертизы мы получили заключение Росприроднадзора РФ о возможности производства и применения этого удобрения.

По результатам экспертного заключения Всероссийского научно–исследовательского института агрохимии имени Д. Н. Прянишникова, использование почвенного грунта «Зеленый город» признано эффективным. Почвогрунт «Зеленый город» зарегистрирован в «Каталоге агрохимикатов и пестицидов РФ» в разделе «Почвенные грунты», что говорит о пройденных регистрационных испытаниях Минсельхоза РФ.

За свою непродолжительную деятельность ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ» уже получило несколько благодарностей и наград. Так, в конце минувшего года за добросовестный труд и достижение высоких результатов в работе благодарностью Рязанской областной Думы был поощрен директор ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ» Алексей Карякин.

Очистные сооружения после очистки.

Очистные сооружения после очистки.

СКАЗАНО

Член комиссии Общественной палаты при губернаторе Рязанской области по экологии, охране окружающей среды и природопользованию, член общественного совета Рязанской областной Думы, действительный государственный советник юстиции II класса, заслуженный юрист РФ и профессор Анатолий Николаевич Павлухин считает ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ» – передовой компанией, показавшей пример того, как можно грамотно и безопасно обращаться с отходами, получая к тому же продукт, использование которого сохраняет природный ресурс – плодородный слой почвы:

– Производственный процесс утилизации с получением конечного продукта – почвогрунта происходит на специально обустроенной площадке, отвечающей требованиям безопасного обращения с данного вида отходом – осадком сточных вод биологических очистных сооружений. Компания проводит постоянный производственный контроль состояния атмосферного воздуха и шума на границе санитарно–защитной зоны, ближайшей жилой застройки и садово–огородных участков. При этом контролем занимается сторонняя организация ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области», не имеющая к ООО «Эко–Изыскания» никакого отношения.

По словам Анатолия Николаевича, после проведенных общественных проверок по поручению Общественной палаты при губернаторе Рязанской области деятельность компании исключает нарушения природоохранного законодательства, о чем свидетельствуют технологические регламенты производственного процесса, заключения экспертиз уполномоченных научно–исследовательских организаций и заключение государственной экологической экспертизы.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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