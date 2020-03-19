Природу родного края поможет сохранить ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ»

Компания ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ» помогла в очистке фильтрационных полей спорткомплекса «Лучезарный», за что получила Благодарственное письмо от АО «ГРПЗ».

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА

В процессе эксплуатации реконструированных очистных сооружений АО «ГРПЗ» дополнительно возникла проблема очистки фильтрационных полей от старого ила. Для этих целей был заключен договор с компанией ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ», которая занимается утилизацией осадкосточных вод биологических очистных сооружений РНПК и всего областного центра.

Многие компании, работающие в этой сфере, ограничиваются только вывозом осадка и сбросом его в близлежащий овраг. Так поступали в России с подобными отходами десятилетиями, да что греха таить, продолжают поступать и сегодня. Однако в ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ» решили не только и не столько зарабатывать на вывозе осадка, как и на его переработке с получением продукта для дальнейшего использования.

Также поступили с осадком ила из спортивного комплекса. Его вывезли с фильтрационных полей на специальных автомобилях к лицензированному объекту для дальнейшей утилизации.

Производственная площадка органических удобрений и почвогрунтов расположена в Рязанском районе.

ПЕРЕДОВОЙ ПОДХОД К ОБРАЩЕНИЮ С ОСАДКОМ

Производственная площадка органических удобрений и почвогрунтов ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ» расположена в километре от деревни Синец в Рязанском районе.

По словам директора ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ» Алексея Карякина, чтобы подойти к этой деятельности, в компании в свое время проделали огромную подготовительную работу:

– Мы прошли экспертизу на токсикологическую безопасность, агрохимическую экспертизу и экспертизу по безопасности воздействия на окружающую среду. По результатам государственной экологической экспертизы мы получили заключение Росприроднадзора РФ о возможности производства и применения этого удобрения.

По результатам экспертного заключения Всероссийского научно–исследовательского института агрохимии имени Д. Н. Прянишникова, использование почвенного грунта «Зеленый город» признано эффективным. Почвогрунт «Зеленый город» зарегистрирован в «Каталоге агрохимикатов и пестицидов РФ» в разделе «Почвенные грунты», что говорит о пройденных регистрационных испытаниях Минсельхоза РФ.

За свою непродолжительную деятельность ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ» уже получило несколько благодарностей и наград. Так, в конце минувшего года за добросовестный труд и достижение высоких результатов в работе благодарностью Рязанской областной Думы был поощрен директор ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ» Алексей Карякин.

Очистные сооружения после очистки.

СКАЗАНО

Член комиссии Общественной палаты при губернаторе Рязанской области по экологии, охране окружающей среды и природопользованию, член общественного совета Рязанской областной Думы, действительный государственный советник юстиции II класса, заслуженный юрист РФ и профессор Анатолий Николаевич Павлухин считает ООО «ЭКО–ИЗЫСКАНИЯ» – передовой компанией, показавшей пример того, как можно грамотно и безопасно обращаться с отходами, получая к тому же продукт, использование которого сохраняет природный ресурс – плодородный слой почвы:

– Производственный процесс утилизации с получением конечного продукта – почвогрунта происходит на специально обустроенной площадке, отвечающей требованиям безопасного обращения с данного вида отходом – осадком сточных вод биологических очистных сооружений. Компания проводит постоянный производственный контроль состояния атмосферного воздуха и шума на границе санитарно–защитной зоны, ближайшей жилой застройки и садово–огородных участков. При этом контролем занимается сторонняя организация ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области», не имеющая к ООО «Эко–Изыскания» никакого отношения.

По словам Анатолия Николаевича, после проведенных общественных проверок по поручению Общественной палаты при губернаторе Рязанской области деятельность компании исключает нарушения природоохранного законодательства, о чем свидетельствуют технологические регламенты производственного процесса, заключения экспертиз уполномоченных научно–исследовательских организаций и заключение государственной экологической экспертизы.

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