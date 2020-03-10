На каких рязанских АЗС продают некачественное дизельное топливо?

«КП»-АЗС» уже три года занимается проверкой качества топлива, реализуемого в Рязани. Но раньше в наше поле зрения попадал исключительно бензин. В то же время читатели давно просили нас проверить и качество дизельного топлива.

Да, на солярке ездит гораздо меньше машин, чем на бензине, и в основном это машины не дешевые, как правило, полноприводные. При этом дизельные двигатели чувствительны к качеству топлива, и их ремонт требует немалых финансовых затрат. Поэтому автомобилисты очень скрупулезно относятся к выбору заправок.

– В Рязани предпочитаю заправляться дизелем на заправках «Роснефти» или «Газпромнефти», – говорит рязанец Максим Шароченков, – к ним у меня есть доверие. Если оказываюсь за пределами города, то заправляюсь исключительно на станциях добывающих компаний, на независимых заправках топливо не покупаю – подозреваю их все.

Прав ли Максим и кому можно доверить бак автомобиля, мы и попытались разобраться.

ГАЛОПОМ ПО РЯЗАНИ

Солярка очень требовательна к внешней температуре. На морозе она кристаллизуется и приходит в негодность. Поэтому идеальное время для проверки – зима. Пусть эта зима и не была морозной, но никто не мог гарантировать, что через пару дней не ударят 10-20 градусные морозы. Из-за чего заправки, по логике вещей, должны продавать «зимнее» топливо до момента, когда весна полностью не вступит свои права.

– У нас сейчас продается топливо, рассчитанное на температуру -27 градусов, – сказали нам на одной из сетевых заправок, – дизель в основном заливают в большие автобусы и грузовики, по сотне-другой-третьей литров, а значит, следующая заправка может быть за тысячу километров от Рязани. Никто не гарантирует, что с сегодняшних рязанских -2 водитель не окажется завтра в Самаре или Вологде, где будет уже -20.

Заправщики по привычке сразу вставляют пистолет в бак и недоверчиво косятся на канистры.

Первой на нашем пути оказалась заправка сети «Змей Горыныч», что на Северной Окружной. Тут была одна задача – успеть подставить канистру, ибо заправщики этой сети по инерции сразу вставляют пистолет в бак. А свидание бензина с соляркой в наши планы не входило… Следом заехали к их соседям с «Импульса». Там на канистру и оператора покосились, но виду не подали. На «Роснефти», что на Шабулина, были даже рады, и сказали, что очень ждут результатов. Дальше на нашем пути были «Спецнефтепродукт» и «Шелл» около ТЦ «Премьер», «Газпромнефть» на Горького… После чего нас колеса понесли в район Соколовки, где канистры наполнились топливом на «Сибирьнефти», «Лукойле» (впервые!) и «Полном баке». На последней заправке нас уже узнали. Любопытно, что во время предыдущей экспертизы нас тоже узнали на последней заправке, но это была «Газпромнефть». Сарафанное радио работает?

После чего канистры с топливом мы отвезли в аккредитованную лабораторию.

Да, на каждой заправке мы заливали солярку под видеозапись, а все канистры тут же пломбировались, чтобы впоследствии нам никто не мог предъявить претензии по подмене топлива по дороге от заправки до лаборатории.

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Больше двух недель мы ждали результатов экспертизы. Когда же, наконец, они были готовы, первое, что бросилось в глаза – разнобой в показателях по разным параметрам. Но какой же показатель самый важный?

– Для того чтобы машина работала беспроблемно, важны два показателя – температура кристаллизации и его смазывающая способность, – говорит автомеханик «Мерседес-сервиса» Андрей Серебряков. – Если залить не соответствующее погоде топливо, то это, в конце концов, может привести к выходу из строя топливного насоса высокого давления, а значит, к дорогостоящему ремонту. Смазывающая способность отвечает за долговечность работы двигателя. К нам часто приезжают клиенты из Москвы и постоянно жалуются на качество дизтоплива, продаваемого в Рязани, по их словам, его просто нет! После московского топлива и машина лучше заводится, и двигатель работает тише – по их словам.

Но не только эти показатели важны.

– Цетановое число отвечает за быстрый пуск и равномерную работу двигателя, по важности оно сравнимо с октановым числом бензина, – объясняет начальник лаборатории по проверке качества нефтепродуктов. – Температура вспышки – за безопасность, чем она выше, тем лучше. Сера – показатель экологии.

На каждой заправке мы заливали солярку под видеозапись, а все канистры тут же пломбировали.

В пяти образцах топлива обнаружены недостатки. Так, на «Газпромнефти» и «Сибирьнефти» солярка оказалась, скажем, так, не совсем зимней, а именно межсезонной. А у нее иное качество, и требования к ней несколько другие. Для нашей зимы она, конечно, подошла, если быть уверенным в прогнозе синоптиков и далеко не уезжать с полным баком, особенно в сторону севера и востока. Самое морозостойкое дизтопливо на «Импульсе», но его смазывающие свойства сильно не укладывались в норму. Топливо от «Змея Горыныча» показало низкую температуру вспышки, что снижает безопасность. У «Полного бака» оказалось завышено содержание серы…

Только 4 образца из 7 соответствовали нормам. И по сумме показателей лучшей оказалась солярка с «Шелла». Хотя ранее, по результатам экспертизы бензина, данная сеть была откровенным середняком (но показатели всегда укладывались в норматив).

Кстати, утверждение Максима о том, что по части качества зимнего дизельного топлива стоит доверять только добывающим компаниям, подтвердилось – именно они на пьедестале почета: «Шелл», «Роснефть» и «Лукойл». Солярка с «Газпромнефти» оказалась лучшей среди межсезонных. А вот тезис московских друзей Андрея не подтвердился: качественное дизельное топливо в Рязани все же можно найти.

Результаты экспертизы зимнего ДТ.