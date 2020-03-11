Почувствуй свежий вкус жизни!

Еще пару десятков лет назад критерии, которыми руководствовались покупатели при выборе новых квартир, были весьма нехитрыми: лишь бы своя отдельная жилплощадь да качели во дворе для ребятни. Но время не стоит на месте, технологии совершенствуются, общество развивается, а с ним и меняются приоритеты. Теперь, приходя к застройщику, клиенты совершенно точно знают, как должен выглядеть дом их мечты, и предложением из серии «пенсионерам – лавочки, детям – горка», их уже не привлечь.

Высокие требования покупателей и конкуренция привела к тому, что девелоперы постоянно работают над повышением качества своих проектов по всем направлениям. Сегодня в проектах массового сегмента появляется индивидуальная архитектура и инновационные инженерные решения, высокие потолки и панорамное остекление, уютные и красивые дворы, где могут провести время жители любых возрастов, и просторный паркинг, в котором автомобилистам не придется драться за место.

Мы попросили экспертов в области строительства и продажи недвижимости назвать главные тренды, которым следуют современные покупатели при покупке квартир в новостройках. А в качестве примера решили рассмотреть строящийся сейчас в Рязани жилой комплекс комфорт–класса Fresh Life.

ЭСТЕТИЧНО. ЭКОНОМНО. ЭКОЛОГИЧНО

С обитателями современных жилых комплексов судьба уже не сыграет шутку, как с героями комедии Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Фасады домов и конфигурация дворов стали настолько разными, что перепутать их невозможно. В последние годы произошло возрождение архитектурных традиций. И в создании внешнего облика дома зачастую участвуют профессиональные дизайнеры. Жилой комплекс Fresh Life спроектировали специалисты московского архитектурного бюро Glorious. Респектабельный фасад здания, декорированный керамическим камнем, является частью положенной в основу проекта концепции ЕuroSMART, отражающей европейские представления о комфортной городской среде. Многие застройщики возводят дома и благоустраивают прилегающую к ним территорию. Но создать по–настоящему умное и комфортное пространство, оснащенное интеллектуальными системами жизнеобеспечения и продуманное до мелочей, способна только опытная компания, неизменно учитывающая потребности покупателей.

Именно поэтому дома, построенные ГК «Зеленый сад», не только яркие и оригинальные с эстетической точки зрения, но и экологичные и энергоэффективные. При реализации дизайнерских решений в оформлении стильных входных групп и просторных холлов Fresh Life использовались только качественные и экологичные материалы. Так, вентилируемый фасад дома выполнен из керамогранитного камня, утеплены стены с помощью минераловатных плит. Благодаря такой обшивке в помещении удерживается на 20% больше тепла, энергосберегающие окна со специальным напылением также сохраняют тепло на 56% эффективнее. Это в будущем позволит собственникам экономить на плате за отопление квартиры.

Подтверждает высокий рейтинг энергоэффективности дома и оборудование, установленное в местах общего пользования. Например, светодиодное адаптируемое освещение, при котором датчики движения включают и выключают свет, реагируя на идущего по помещению человека, экономят до 90% электроэнергии. При этом снижение расходов на общедомовые нужды достигает 17%. Берегут электроэнергию (до 75%) и бюджет жильцов (до 14%) также бесшумные лифты OTIS Gen 2. А еще они заботятся о безопасности людей – даже если электричество отключат, лифт не застрянет, а доедет до ближайшего этажа и откроет двери.

В ЖК Fresh Life повсюду организована безбарьерная среда. И родители с колясками, и велосипедисты, и пожилые жильцы и люди с ограниченными возможностями здоровья избавлены от проблем, связанных со ступеньками, высокими бордюрам и тротуарами.

ПАРКИНГ ДЛЯ ВСЕХ

Стихийно брошенные машины – под окнами, рядом с детской площадкой, на газоне – еще недавно были приметой всех рязанских дворов. Увы, но и сегодня не все застройщики понимают, насколько важно обеспечить своих жителей достаточным количеством машиномест. Они возводят элитные дома и продают квадратные метры по баснословным ценам, подчеркивая статус своих покупателей.

Однако на деле оказывается, что обладатели квартир в высшем сегменте каждый вечер вынуждены кружить по своему району, чтобы найти место для автомобиля, потому что полноценная парковка у жилого комплекса не предусмотрена. Кроме неудобства для автомобилистов, отсутствие паркинга в шаговой доступности от дома имеет несколько минусов. Во–первых, в таком дворе нельзя быть спокойными за безопасность детей. Во–вторых, наличие автомобильных дорог непосредственно у домов повышает уровень загрязненности воздуха выхлопными газами. В–третьих, они занимают значительную часть полезной площади придомовой территории, которую можно использовать под озеленение или для размещения спортивных объектов. Наконец, стихийно припаркованные машины способны испортить вид даже самого благоустроенного двора.

В жилом комплексе Fresh Life для автовладельцев действительно созданы все условия. На самой территории предусмотрены вместительные парковки, а в отдельно стоящем неподалеку здании размещен большой паркинг. Автомобили здесь будут не только каждый на своем месте, но и под надежной защитой. В паркинге установлена система точечного видеонаблюдения с передачей картинки с камер на круглосуточный пост охраны, автоматическая система дымоудаления и вентиляции, обеспечивающая рециркуляцию воздуха и предотвращающая загрязнение выхлопными газами. Удобно парковаться, удобно хранить автомобиль, удобно выезжать – все устроено по принципам эргономики. На территории ЖК даже можно зарядить свой электромобиль. Здесь установлена индивидуальная зарядка только для жителей комплекса. Fresh Life удобно расположен рядом с ключевыми автотранспортными магистралями города. Это позволяет владельцам квартир полноценно жить в городском ритме, быстро добираясь до любой части Рязани или выезжать за ее пределы на своем автомобиле или общественном транспорте.

ДВОР ПО ИНТЕРЕСАМ

Дворы, которые создает строительная компания «Зеленый сад», от многих других отличает не только высокий уровень благоустройства, но и особая внутренняя атмосфера дружелюбия и взаимовыручки. В нашей стране исторически сложилось так, что двор – это не просто участок земли, окруженный зданиями. Многие сегодняшние покупатели недвижимости помнят ту особую атмосферу, которая существовала во дворах их детства. Традиция создания таких пространств в период активной массовой застройки была утеряна, но постепенно обретает второе рождение. Сегодня большинство девелоперов прилагают большие усилия для того, чтобы их проекты имели свое «лицо». В процессе разработки проекта Fresh Life строители ставили цель – сделать дворы любимым местом для прогулок, отдыха на свежем воздухе и занятий спортом для всех жителей комплекса. При этом старались удовлетворить потребности максимального количества групп жителей – детей и их родителей, подростков, пожилых людей, представителей маломобильных групп населения и любителей спорта.

На территории Fresh Life все продумано таким образом, чтобы и взрослым, и маленьким, и молодым, и пожилым было уютно и нескучно в своем дворе. Современные детские площадки – это не лестница–горка–качели, это полноценный игровой комплекс, элементы которого рассчитаны на детей разного возраста, как правило, от малышей и до подростков 12 лет. Специально придуманные для детей головоломки, лабиринты, мишени на умных игровых платформах Smart play тренируют логику, внимание и быстроту реакции, формируют исследовательский и соревновательный дух. Это поможет развитию стратегического мышления у ребят, получению и закреплению ключевых навыков поведения в различных ситуациях, будет способствовать успешной социальной адаптации. Для любителей спорта во дворе установлена универсальная площадка – летом в ней можно играть в футбол, зимой – в хоккей или просто кататься на коньках. Что важно, все материалы, которые используются для оборудования игровых зон, имеют паспорта экологической безопасности. А на самих площадках постелено прорезиненное покрытие, которое исключает травмы при падении и неосторожных играх детей.

Здесь повсюду организована безбарьерная среда, и родители с колясками, и велосипедисты, и пожилые жильцы, и люди с ограниченными возможностями здоровья избавлены от проблем, связанных со ступеньками, высокими бордюрам и тротуарами.

Во многих новых проектах, появившихся на рынке в последние годы, девелоперы отводят под озеленение значительные территории, доля которых может составлять 15–40% от площади участка. А чтобы двор «зеленел» и был привлекательным не только летом, все деревья и растения тщательно подбираются с учетом времени их цветения. Например, в жилом комплексе Fresh Life для поддержания красоты ландшафта весной были выбраны яблони, осенью – рябина, зимой пейзаж останется живописным, благодаря вечнозеленым хвойным деревьям. Чтобы жизнь кипела во дворе круглый год, застройщик предусмотрел возможность организации мест для проведения досуга в холодное время. Так, в период новогодних праздников двор будут украшать наряженные ели, рядом с которыми для жителей комплекса организуют праздник, что будет способствовать созданию добрососедской атмосферы.

Чтобы двор «зеленел» и был привлекательным не только летом, все деревья и растения тщательно подбираются с учетом времени их цветения.

«АНТИТЕРРОР» В ДЕЙСТВИИ

Для того чтобы вернуть дворам прежнюю камерность и оградить своих жильцов от разного рода опасностей внутри здания, авторы нового жилого комплекса оснастили его интеллектуальной системой охраны и контроля доступа «Антитеррор». Благодаря ей пройти на закрытую территорию Fresh Life можно только по отпечаткам пальцев, а въезд на территорию откроется лишь перед теми автомобилями, чьи номера внесены в программу.

По всему периметру двора и возле входных дверей установлены камеры наблюдения и ведется архивная запись. По желанию жильцы могут в online–режиме наблюдать за происходящим во дворе на любом устройстве, подключенном к интернету. Особенно эта опция востребована у родителей, бабушек и дедушек, которым удобно таким образом заниматься своими делами дома и присматривать за играющим на детской площадке ребенком прямо с мобильного телефона. Дверь на площадку закрывается на электронный замок, так что посторонний ни при каких обстоятельствах не проникнет внутрь. При любой нештатной ситуации жители могут воспользоваться тревожными кнопками. Сигнал SOS мгновенно поступит на пульт в круглосуточную службу охраны – время реагирования на вызов не превышает 1,5 минуты.

Под надежной защитой жители Fresh Life находятся и внутри дома. В каждой квартире установлены датчики газа и воды. В случае утечки они моментально перекрывают подачу ресурса. Если случится пожар, чуткие датчики сигнализации сработают при появлении дыма и повышении температуры – при этом автоматически включатся пожарные насосы и система дымоудаления, а лифты направятся на первый этаж и выпустят пассажиров.

УМНЫЙ ДОМ: АЗБУКА КОМФОРТА

Все чаще в предложениях застройщиков стал появляться термин «умный дом». Речь при этом идет не о коробочных решениях для квартир, а о комплексе объединенных интеллектуальных систем, которые устанавливаются в новостройках. ГК «Зеленый сад» одна из первых в Рязани начала внедрять комплексные решения «Умный ЖК». За последние несколько лет компания реализовала уже ряд таких проектов, и еще несколько находятся на стадии проектирования. Спрос на такие решения растет экспоненциально. Умный дом Fresh Life – это комплекс интегрированной IP–инфраструктуры, которая включает несколько сегментов: периметр безопасности, контур управления и комфорта и контур Smart–квартиры. Контур безопасности состоит из IP систем видеонаблюдения, контроля доступа, систем контроля протечек, систем охранной и пожарной безопасности, интеграции с лифтовым оборудованием и т.п. Контур комфорта и управления – это IP–видеодомофонная система с сенсорной панелью домофона в каждой квартире, система автоматизированного сбора данных с приборов учета, мобильные сервисы и социальная сеть жилого комплекса.Контур квартиры является опциональным, он состоит из всевозможных функций «умного дома» – управление светом, климатом, жалюзи и т.д. с возможностью подключения всех функций к продвинутой сенсорной панели домофона.

В основе планировочных решений тоже Smart–формат – разделение площади квартиры на зоны с разной степенью их посещаемости. Гостиная, кухня и санузел находятся рядом со входом в квартиру, а спальные комнаты – в ее глубине. Такая планировка квартир позволяет чаще собираться всем домашним вместе и наслаждаться общением друг с другом. При этом у каждого члена семьи здесь есть и своя собственная комфортная среда. А благодаря монолитно–каркасной конструкции дома, каждая семья может модулировать пространство внутри квартир с учетом своего вкуса и пожеланий. А если заказать еще и «быстрый ремонт», то можно сразу въехать в готовую к проживанию квартиру.

В инженерном оснащении дома также использованы технологии и продукция лучших международных и отечественных брендов. Так, во всех квартирах Fresh Life установлено оборудование для индивидуального отопления. Оно позволяет в холодное время года самостоятельно регулировать температуру в своей квартире и платить в 2,5–4 раза меньше, чем за пользование центральным отоплением. Принудительная вентиляция и приточные клапаны обеспечивают создание и поддержание нужного микроклимата в доме. Кроме того, все квартиры – для безопасности жильцов – оснащены датчиками утечки газа и обнаружения дыма, охранной сигнализацией.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Исследования продаж квартир в новостройках показывают, что покупатели готовы платить за качество жизни более высокого уровня. Одним из ярких примеров дома комфорт–класса является Fresh Life – жилой комплекс с квартирами комфорт–класса и комплексно благоустроенной территорией. Уютное и эргономичное пространство вокруг дома с фонтаном, детскими и спортивными площадками, надземным и подземным паркингами делают дом на Боголюбова счастливым островом комфортной и качественной городской жизни, где все продумано до мелочей и все благоустройство создано в интересах жителей.

БУДЬ В КУРСЕ!

Fresh Life в цифрах

10 минут езды до Рязанского кремля;

399 квартир комфорт–класса;

От 41,3 до 103,2 м2 – площадь квартир;

2,75 метра – высота потолков;

270 мест на надземной автостоянке;

95 мест в подземном паркинге;

2022 год – срок сдачи дома;

3 бесшумных лифта в каждом подъезде;

83 кладовки.

На правах рекламы.