Раскол общества или Нужен в Рязани памятник Иосифу Сталину

5 марта, в день очередной годовщины смерти Иосифа Сталина, рязанские депутаты-коммунисты написали обращение к главе администрации Рязани Елене Сорокиной с просьбой установить памятник генералиссимусу к 75-летию Победы. Подписали документ депутаты гордумы Алексей Захаров и Петр Пыленок, а также их товарищ из облдумы Виктор Малюгин.

В заявлении, в частности, говорится:

«Считаем, что наша общая задача - сохранить и защитить историческую память о роли советского народа, его руководителей и его Красной Армии в деле организации Великой Победы 1945 года. Отдать должное И.В. Сталину - руководителю государства-победителя.

… Просим вас рассмотреть вопрос о выделении земельного участка в Рязани для установки монумента в честь Верховного главнокомандующего, генералиссимуса И.В. Сталина».

По мнению авторов идеи, для установки памятника в Рязани есть подходящие места - сквер возле площади Победы на проезде Завражнова, бульвар Победы на Московском шоссе.

Полный текст обращения рязанских коммунистов к главе администрации города.

«ОБЩЕСТВУ НЕ НУЖЕН РАСКОЛ»

Однако, как и ожидалось, эту инициативу далеко не все восприняли так же однозначно.

— Я могу высказать только свое личное мнение, так как внутри фракции мы не обсуждали этот вопрос, — комментирует депутат Рязанской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Елена Волкова. — Что касается лично меня, то я не вижу необходимости ставить памятник Сталину в Рязани. Даже не вдаваясь в обсуждение его личности, так как это достаточно спорная фигура. В нашем городе и без того много проблем, кроме установки памятника этому человеку. Кроме того, раскол общества, который, конечно, будет, - в наших условиях недопустим.

— Кому тогда более целесообразно установить памятник?

— Очень давно решается вопрос об установке памятника жертвам политических репрессий, лет пять или семь. По-моему, уже даже были выделены деньги на проектирование. Была инициатива об установлении памятника Герою Советского Союза Альберту Слюсарю, маршалу Сергею Бирюзову… Ко мне обращались руководители поисковых отрядов, которые вышли с идеей об установке памятника и создании сквера имени Героя Советского Союза летчика Антонины Зубковой в Дашково-Песочне. Эти люди без всяких сомнений заслуживают увековечивания.

«РОССИЯНЕ С УВАЖЕНИЕМ ОТНОСЯТСЯ К СТАЛИНУ»

По словам депутата Рязанской областной Думы Виктора Малюгина, заявление о расколе общества из-за установки памятника Сталину – неграмотное, не имеющее никакого объективного обоснования.

— Есть официальные опросы, того же «Левада-центра», где указано, что почти 70% россиян с уважением относятся к личности Иосифа Сталина. Поэтому никакой это не раскол, это наоборот стабилизация и удар по тем фальсификаторам нашей военной истории, тем более накануне 75-летия Победы. Речь идет как о внутренних фальсификаторах, так и с Запада. Все они хотят переписать итоги Великой Отечественной войны. И я не вижу им отпора ни со стороны наших властей, местных властей. Им дают дорогу на радио, телевидение… Те же краеведы типа Канаева и Булычева. У них в СМИ широкая дорога: то они переименовать площадь Ленина хотят, то район Рязани – Советский, и еще бог весть что.

Расцвет экономический, культурный, социальный был как раз при Советской власти. От этого никуда не деться. Этим надо гордиться, это надо проповедовать, рассказывать нашим детям, чтобы они воспитывались в культурном и патриотическом плане, а не в псевдопатриотическом. Поэтому, повторюсь, памятник Сталину в Рязани необходим.

КОММЕНТАРИЙ КРАЕВЕДА

Рязанский историк, краевед, действительный член Русского географического общества Игорь Канаев:

— Если они хотят, то это должно быть на закрытой территории, например, на заводе «Красное знамя». Даже название соответствует. То есть, я выступаю только за закрытые территории. На территории бывшего Советского Союза есть памятники Сталину, которые находятся либо на частных территориях, либо на заводских. Проходит человек за проходную – и там встречают его бюсты деятелей советского прошлого. Начиная от Ленина и Троцкого, как создателя Красной Армии, и заканчивая Свердловым, Сталиным и другими. Хрущева вот только ни разу не видел. В некоторых городах еще возле зданий обкомов и горкомов стоят памятники Сталину.

— А в сквере возле площади Победы на проезде Завражнова уместен памятник Сталину?

— Там Ленин-то лишний. В этом сквере ежедневно бывают сотни детей, и на вопрос маме или бабушке: «Кто это?» я даже представить не могу, что они отвечают. И Ленин, и Сталин – не те люди, которых нужно показывать детям.

— Кому, по вашему мнению, необходимо в ближайшем будущем установить в Рязани памятник?

— Прокопию Ляпунову на Соборной площади, потому что там был сбор первого рязанского ополчения. Место позволят. Уменьшенная копия памятника уже готова, стоит у скульптора Олега Седова в его мастерской. Вполне достойный конный памятник. К следующему году уже нужно поставить, конечно, потому что будет юбилей – 310 лет.

КСТАТИ

В 50-е годы прошлого века в Рязани насчитывалось 12 памятников и парковых скульптур, посвященных Иосифу Сталину. Главный монумент находился на набережной Трубежа на том месте, где сейчас установлена стела героям Отечественной войны 1812 года. Неподалеку располагались еще две фигуры вождя народов - у Ильинского храма и во дворе рязанского кремля.

Кроме того, известна по многочисленным сохранившимся фотографиям скульптурная композиция у здания совнархоза (желтый дом с колоннами перед СИЗО) - Ленин сидит на лавочке, а слева от него с внимательным лицом стоит его будущий преемник. Установлены памятники были и в поселке Приокский, перед входом в ЦКПиО, в городском парке на Радищева, а также у проходных нескольких заводов.

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