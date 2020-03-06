Полмиллиона за подделку: мошенники торгуют на улице старинными монетами

В Рязани активизировались мошенники, продающие горожанам поддельные старинные монеты. Встретить продавца «раритетов» можно где угодно: в парке, на улице и даже в собственном дворе.

КЛАД СО СТРОЙКИ

– Недавно ко мне на площади Ленина подошел незнакомый мужчина и предложил купить у него старинные монеты, – поделился своей историей Николай. Он якобы работал на какой–то стройке и нашел их на завалах снесенного старинного дома. Объяснил, что ему срочно нужны деньги и предложил купить у него весь клад за 46 тысяч рублей. По одной тысяче за монету.

Однако наш читатель не растерялся и предложил продавцу дойти с ним до находящегося неподалеку антикварного магазина. Но обладатель клада наотрез отказался, продолжая настаивать, что монеты самые настоящие, старинные, вылитые из серебра. По мере приближения к магазину он стал упрашивать купить у него хотя бы половину монет.

– Когда же я сказал, что антиквар поможет с оценкой и выяснит их реальную стоимость, он совсем раскис, после чего сказал, что опаздывает, и стремительно скрылся, – рассказал наш читатель.

ДЕЙСТВУЮТ ПО ОДНОЙ СХЕМЕ

В полиции рассказывают, что схема, которую используют мошенники, довольно проста. Аферисты предлагают своим жертвам подделки отечественных монет, как правило, XVII–XIX веков. Такие монеты узнаваемы по профилям изображенных на них царей и гербам. Также их проще выдать за найденный где–то на просторах родины клад. При этом продавец может выглядеть и как обычный работяга, нуждающийся в деньгах на выпивку, и, как разнорабочий, который нашел заначку при разборе старинного дома, и как наивный житель глубинки, которому монеты достались от родственников. Варианты могут быть разные, но суть от этого не меняется.

– Злоумышленник на улице предлагает незнакомому человеку приобрести у него старинные монеты, – рассказали «Комсомолке» в пресс–службе регионального УМВД. – Внешне они очень похожи на настоящие, только изготовлены в наши дни и из недрагоценного металла. Называя привлекательную цену и убеждая, что монеты золотые, злоумышленник пытается их как можно быстрее сбыть.

ДОРОГИЕ СУВЕНИРЫ

Доверчивые любители старины, не имеющие при этом достаточного опыта в оценке антиквариата, лишаются, порой, и гораздо более крупных сумм. В качестве примера в полиции привели историю одного рязанца, который поддался на уговоры и приобрел несколько десятков сувениров, имитирующих старинные золотые монеты, почти за полмиллиона рублей.

При этом специалисты убеждены, что далеко не качество подделок играет в таком мошенничестве решающую роль. Как правило, люди, занимающиеся сбытом фальшивок, опытные психологи. Они умеют разговорить человека и убедить его в необходимости сделки, причем об обмане жертва узнает, только когда попытается монеты перепродать. До этого момента за их оценкой обращаются единицы.

Управление МВД России по Рязанской области обращается к жителям региона с просьбой помочь в поимке мошенников. Если вы стали свидетелем сделки со «старинными монетами» или вам предложили самим купить «клад», не торопитесь расставаться со своими сбережениями. Запомните внешность продавца монет, транспорт, на котором он передвигается, и немедленно сообщите об этом в полицию по номеру – 02 или 102/112 с мобильных телефонов.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Если вы увлеклись коллекционированием старинных монет, никогда не покупайте их с рук. Перед покупкой тщательно проверяйте приобретаемые товар всеми возможными способами. Покупайте монеты только в комиссионных, нумизматических, антикварных магазинах с хорошей репутацией. Там их проверяют специалисты, и есть гарантия, что вы не станете обладателем фальшивки за баснословную цену.

А КАК У НИХ?

Продавцов поддельных старинных монет можно встретить буквально по всей стране. Например, с похожей ситуацией не так давно столкнулся житель Краснодара Павел Седов:

– Укладывал я покупки в багажник своей машины. Даже не заметил, как ко мне подошел мужчина лет так пятидесяти. Выглядел он невзрачно, застиранные брюки, куртка, слегка взъерошенные волосы – на вид, скорее, работяга, на алкоголика не сильно похож. Раскрывает передо мной пригоршню, а в ней – монеты царского периода. И просит: «Слушай, мне лекарства купить надо. Зарплату задерживают, денег нет, но вот у матери в сундуке нашел пару монет царского времени, дорогие очень. Дай за них сколько сможешь… Из интереса купил – отдал две сотни. Но дома понял: кроме меня, эти металлические знаки никому не нужны.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Под Рязанью вновь нашли серебряные монеты Золотой Орды

Археологи подвели итоги Вожской экспедиции 2019 года (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».