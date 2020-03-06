Кусок гранита вместо iPhone и «пропавшие» диваны за 139 тысяч рублей

Многие рязанцы уже успели оценить все плюсы интернет–торговли: широчайший ассортимент, удобная оплата, как правило, быстрая и бесплатная доставка, и, конечно же, цены значительно ниже, чем в традиционном магазине. Порой телефон, который продается на официальном сайте производителя за 50 тысяч рублей, в другом интернет–магазине можно купить за 35 тысяч, и он будет ничем не хуже более дорогого.

Но, к сожалению, желанием людей сэкономить умело пользуются различного рода мошенники, обманывая доверчивых граждан, присылая им товар ненадлежащего качества, либо не присылая его совсем. Обычно, когда покупка вам просто не понравилась или же ее качество не совпало с вашими ожиданиями, товар можно вернуть продавцу. Но в случае когда сайт сразу создавался в мошеннических целях, вернуть деньги, заплаченные за товар, практически невозможно.

ДЕНЬГИ МОЖНО ВЕРНУТЬ, ЕСЛИ ТОВАР НЕ ПОНРАВИЛСЯ

Председатель Рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов по просьбе «Комсомолки» рассказал о том, что делать, если присланный товар не оправдал ваши ожидания и привел несколько примеров, когда люди становились жертвами обмана:

– В соответствии со статьей 26.1 Закона «О защите прав потребителей» покупатель может отказаться от заказанного товара в любое время до его передачи. После того как посылка была доставлена, отказаться от товара можно еще в течение семи дней. Если же никакой дополнительной информации о правилах возврата товара не было предоставлена вам в письменной форме, то вы имеете право отказаться от покупки в течение трех месяцев. Естественно, что вернуть свои деньги можно, если сохранены товарный вид и потребительские свойства изделия, а также имеется документ, подтверждающий факт покупки. При этом деньги вам должны вернуть в течение десяти дней. Однако не любую покупку можно вернуть назад, в случае если вещь просто вам не понравилась. Возврату, к примеру, не подлежит косметика и сложная бытовая техника. Поэтому будьте очень внимательны при заказе таких товаров.

ДЕРМАТИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ВМЕСТО ДОРОГОЙ ШЛЯПКИ

Но нередки случаи, когда заказанный товар и вовсе не приходит или же после получения посылки покупатель обнаруживает, что это совсем не то, что он ожидал.

– После новогодних праздников к нам обратился мужчина, которому вместо iPhone 7 прислали шлифованный кусок гранита, запечатанный в пупырчатый целлофан и упакованный в «фирменную» упаковку, – поделился Олег Попов. – Потом был случай, когда вместо шляпки стоимостью 5 тысяч рублей женщина получила дешевые дерматиновые перчатки за 500 рублей. В обоих случаях, когда обманутые покупатели написали претензии на сайты, где они делали заказ, те неожиданно закрывались. Так же, как и в случае, когда с разницей в один день незнакомые между собой женщины заказали за 139 тысяч рублей угловые диваны, но так их и не дождались. А познакомились они у меня на приеме, когда пришли с одинаковой проблемой. Причем, как выяснилось, такие же диваны продаются в Рязани всего на пять тысяч рублей дороже, но желание любой ценой получить выгоду, заставляет людей рисковать гораздо большими суммами.

Во всемирной паутине есть масса проверенных интернет–магазинов и официальных дилеров известных марок и брендов. Не бойтесь пользоваться их законными услугами. А если нет русскоязычного сайта, попросите друзей и знакомых помочь вам с переводом, не полагайтесь на поддержку и услуги малознакомых вам сайтов и людей в социальных сетях.

БУДЬ В КУРСЕ

Что делать, если вы стали жертвой интернет–мошенников, вам заблокировали доступ к сайту или странице в социальной сети или игнорируют ваши письма и обращения?

Сообщите в банк

Операции по денежным переводам могут осуществляться до 3 дней. Сотрудники банка могут заблокировать ваш перевод, даже если он уже был осуществлен, но при условии, что деньги еще не были сняты со счета мошенниками.

Незамедлительно позвоните в ваш банк и сообщите о том, что вас ввели в заблуждение, и вы перевели свои денежные средства мошенникам. После звонка напишите заявление в банк, опишите всю ситуацию, поставьте дату и подпись.

Напишите заявление в полицию

Мошенничество преследуется Уголовным кодексом РФ, статья 159. Написать заявление можно в свободной форме в вашем отделении полиции или оформить электронное заявление на официальном сайте МВД, мошенничеством в сети интернет занимается Управление «К» МВД России.