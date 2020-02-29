Столб, блин! Как в Рязани отметили Масленицу

В предыдущие годы в Рязани Масленицу праздновали на площади Ленина, что вызывало немало нареканий со стороны горожан, поскольку перекрытие на полдня центральной площади превращала соседние улицы в сплошную автомобильную пробку. Со стороны общественности звучали здравые предложения, вернуть празднование в ЦПКиО, как это практиковалось и в советское время, и в 90-е, и в начале нулевых. Однако, со стороны властей был скепсис: кто же туда поедет? Но все же к народу прислушались, и решили проводить зиму в этом году в Центральном городском парке. И не прогадали.

Масленица в Рязани удалась!Фото: Александр КАРАВАЕВ

Главным сделали вход со стороны улицы Пушкина. Оттуда рязанцы и гости города сразу попадали в обжорный ряд. Но если пойти чуть правее, можно было попасть на выставку техники МЧС. Ребятня тут же облюбовала кабины пожарных машин.

Ярмарочный столб покорился не всем.Фото: Александр КАРАВАЕВ

В обжорном ряду рязанские кафе и представили районов области предлагали традиционные блины и шашлык, а также различные напитки – от чая и кофе до глинтвейна. Далее располагались ряды народных промыслов, где можно было купить различные сувениры. Единственное, чего не было – катания в санях, запряженных тройкой лошадей: зима выдалась такая, что не то что о санях, даже о лыжах речи быть не могло.

Попытаться покорить столб разрешали только со страховкой. Безопасность - на первом месте.Фото: Александр КАРАВАЕВ

Но основное действо развернулось на площади перед восстановленным Зеленым театром. С пяти до шести вечера все желающие могли проявить удаль молодецкую – залезть за призом на ярмарочный столб высотой более 10 метров. Не всем это удавалось. Бывало, что даже крепкие на вид парни не могли долезть до заветной цели каких-нибудь полметра, а худенькие, но жилистые подростки, знающие технику подъема, карабкались к цели как обезьяны по пальме. Единственная представительница прекрасного пола, решившая испытать столб, не смогла подняться и на метр (хотя в предыдущие года бывало, что дамы долезали доверху и брали приз). Потом, после небольшого концерта группы «Хот старз» наступил финал: под звуки взлетающего салюта загорелось чучело Масленицы.

Прощай, зима, встретимся через 9 месяцев!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/763815" frameborder="0"></iframe> Как отметили Масленицу в Рязани.

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