Председатель профкома РКБ «Глобус» Алексей Смирнов: Мне крупно повезло в жизни – работать с хорошими людьми

Знать чаяния каждого сотрудника, выстроить взаимоотношения с руководством, решить сложные юридические вопросы, возделать сад, поставить на ноги детей и внуков – только зрелому руководителю, состоявшемуся мужчине под силу выполнить все эти задачи. Герою нашей публикации все это удалось. Он не только успешен в разрешении служебных проблем, но и счастлив в семейной жизни. Председатель профкома РКБ «Глобус» Алексей Иванович Смирнов в преддверии своего 70-летия рассказывает о своем жизненном пути.

ДЕТСТВО В ДОМЕ НА ХОЛМЕ

Защитой интересов сотрудников и организацией досуга на «Глобусе» занимается профсоюзный комитет под руководством Алексея Ивановича Смирнова. Он за 53 года работы на предприятии узнал практически каждого работника, а сегодня и мы поближе познакомимся с его интересной судьбой.

Выходец из простой крестьянской семьи, Алексей Смирнов родился вдали от Рязанской области, в финской деревне в Гатчинском районе Ленинградской области. Но его родители происходят из старинного рязанского села Поляны, где мать и отец трудились в колхозе.

– Мама ходила продавать молоко в Рязань. В то время рынок располагался в районе Кремля, а дорога из Полян проходила через поля, а потом через понтонный мост. Она проходила по 14 километров, часть пути шла босиком, берегла обувь, – рассказывает Алексей Иванович. – Мои родители – мудрые люди! С детства приучили меня к труду. Воспитывали без назиданий, личным примером, примером старшей сестры и двух старших братьев. Знали, как с детьми обращаться, ведь сами выросли в больших семьях: у мамы шестеро братьев и сестер, у отца – пятеро.

Старинное семейное фото 1914 года.

До Великой Отечественной Смирновы родили пятерых детей, но в тяжелые военные годы двух из них потеряли. Отец воевал в железнодорожных войсках, прошел всю войну и Победу встретил в Германии.

– Мой отец награжден медалью «За боевые заслуги». После войны он целый год еще работал в Германии, был председателем кооператива, в его подчинении находилось 500 человек, – поделился Алексей Смирнов.

В 1946 году в родном селе начался голод, в 1949 году глава семейства принял решение перебраться в Ленинградскую область, в заброшенную финскую деревушку Пудомяги, что с финского переводится как «дом на горе». Неделю ехали Смирновы вместе с другими переселенцами из Полян на поезде, забрав с собой свое скудное имущество. На новом месте обжились в брошенном финском доме, завели хозяйство, работали в колхозе «Рассвет» в полеводческой бригаде. В 1950 году на свет появился Алеша, а через два года родилась младшая сестренка.

– Я вырос в старинной деревне, даже старше Полян, расположенной между Павловском и Гатчиной – вотчиной царя Александра III. Наш дом стоял на холме, недалеко протекала река Ижора. Рос вместе с чухонцами – так мы называли финнов, по Пушкину, – вспоминает Алексей Смирнов. – Часто с отцом выезжали в Павловск, как мне тогда казалось, – самый большой в мире парк. Но выезжали не для прогулок: косили сено.

В семь лет Алексей пошел в первый класс, который в буквальном смысле был самым первым в Лукашевской начальной школе, устроенной в обычном финском домике.

– В школе была всего одна учительница Анна Александровна Румянцева – ветеран педагогического труда. Работала она в две смены, выучила несколько поколений поселка Лукаши и окрестных деревень, – рассказывает Алексей Иванович. – Учился я на отлично, понимал, что это моя обязанность, хотя родители никогда не заставляли делать уроки. У мамы было четыре класса образования, а у папы – «два класса и коридор» – было в те годы такое шутливое выражение.

С золотой медалью Алексей Смирнов окончил школу, поступил в Рязанский радиотехнический институт и приехал на родину родителей, в Рязань.

В детстве Алексей Смирнов ухаживал за домашним питомцем, прожившим 17 лет.

«МОЕ СТУДЕНЧЕСТВО ПРОШЛО НА РАБОТЕ»

В Рязанском радиотехническом институте Алексей Смирнов учился по специальности «Радиотехника» на вечернем отделении без отрыва от производства. По примеру старшего брата Анатолия поступил работать в конструкторское бюро «Глобус». В первое время работал лаборантом, затем техником, инженером… До сих пор с теплотой и благодарностью он вспоминает своего наставника Олега Николаевича Дмитриева: «Он был руководителем дипломного проекта, вместе мы решали сложные математические задачи, ставили опыты, занимались исследовательской деятельностью», – рассказывает Алексей Иванович.

– Мое студенчество прошло на работе, – шутит он. – Но я тепло вспоминаю годы учебы. С некоторыми сокурсниками у меня сохранились товарищеские отношения.

Получив диплом инженера, Алексей Иванович по специальности отработал недолго – больше интересовался общественной жизнью предприятия, вскоре стал секретарем комитета комсомола, после чего – председателем профкома, а затем заместителем гендиректора по кадрам и режиму. В этой должности он проработал более 22 лет.

В 1984 году Алексея Смирнова впервые избрали председателем профкома. На этой должности он проработал до 1988 года, пока не занял пост заместителя гендиректора по кадрам. В 2010 году он вновь возглавил профком.

– Если бы мне не нравилась общественная работа, я бы ею не занимался. Нисколько не жалею о принятых решениях, считаю, что мне крупно повезло в жизни работать на «Глобусе» и быть знакомым с такими хорошими людьми. Большое влияние на меня в свое время оказал Вячеслав Васильевич Немчинов – бывший секретарь комитета комсомола и председатель профкома «Глобуса», и я очень ему благодарен.

Будучи председателем профкома, Алексей Иванович тесно работал с несколькими руководителями предприятия – Борисом Михайловичем Приезжевым, Николаем Николаевичем Пономаревым и нынешним директором Николаем Васильевичем Гоевым.

– Николай Васильевич вносит весомый вклад в развитие предприятия, делает многое для процветания «Глобуса». Профсоюз контролирует выполнение предприятием социальных обязательств, и вместе нам приходится решать многие организационные вопросы. Ни один локальный акт на предприятии без профкома не принимается – это требование коллективного договора.

В 2010 году на профсоюзной конференции Алексея Смирнова снова избрали председателем профсоюзной организации АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус».

Алексея Смирнова в числе основного комсомольского актива Железнодорожного района Рязани в конце 70-х наградили за активную работу в комсомоле.

«ЛУЧШИЙ МУЖ, ОТЕЦ И ДЕДУШКА»

Алексей Иванович не привык сидеть на месте даже в законные выходные. Еще в советские годы он каждую неделю организовывал субботники на строительстве домов по улице Высоковольтной, которые «Глобус» возводил для сотрудников.

– Каждую субботу выводил на уборку комсомольцев, и, конечно, сам принимал участие в субботниках. У нас есть правило – если организуешь, то и сам участвуй.

Лыжные пробежки, выезды на природу, «огоньки»… – чего только не проводил профком. Кстати, активную жизнь Алексей Иванович ведет и на седьмом десятке лет, ежедневно посвящая час скандинавской ходьбе.

Как известно, насыщенная внерабочая жизнь сближает сотрудников, даже помогает создавать крепкие семьи. Со своей будущей женой Алексей Иванович познакомился на «Глобусе»:

– Лариса была комсомолкой, участвовала в конкурсах самодеятельности, ездила в колхозы. Мы всегда были вместе, и вскоре между нами возникло сильное чувство.

В 1974 году молодые люди поженились, через 2 года родился сын Павел, а через 10 лет – дочь Светлана. Дети не пошли по стопам родителей и связали судьбу с психологией и медициной, а вот старший внук выбрал себе в качестве высшего учебного заведения Радиоуниверситет. Всего у Алексея Ивановича двое взрослых внуков и две маленькие внучки.

Заботливого отца, мужа и дедушку родные ценят и любят. Супруга Лариса Ивановна в преддверии «лавандовой свадьбы» (46 лет совместной жизни) поделилась:

– Лучшего мужа я бы себе и не пожелала! Он всегда поддержит, успокоит, приободрит. Алексей – лучший муж, отец и дедушка. Мы его любим и уважаем! – и раскрыла главный секрет семейного счастья. – Надо принимать человека таким, какой он есть. Лучше где-то промолчать, сделать вид, что чего-то не заметил, уступить в споре. В семье самое главное – умение уступать, уважать друг друга.

Алексей Иванович с супругой на двоих посвятили «Глобусу» 100 лет жизни!

На даче Смирновы все создали своими руками и вместе поддерживают эту красоту.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сотрудник отдела кадров, ветеран предприятия Лидия Викторовна Фролова:

– Алексей Иванович мог бы стать успешным инженером, но он верно угадал свое истинное призвание – работу с людьми. Его отличает неравнодушие и искренний интерес к истории своей семьи, заложившей основы его характера, своей малой Родины, где прошло детство и школьные годы, к истории предприятия, ставшего единственным в его трудовой биографии, к судьбам людей, с которыми его свела жизнь. Он никогда не принимает скоропалительных решений, всегда спокойный, уравновешенный, тактичный. Его профессиональный и жизненный опыт позволяет хорошо понимать людей, видеть их насквозь. Как руководитель он очень дисциплинирован, организован, юридически подкован. Нам всем повезло с ним работать!

Главный бухгалтер профсоюзного комитета Валентина Васильевна Филиппова:

– С Алексеем Ивановичем работаю десять лет, и мне с ним очень комфортно. Он прекрасный юрист и руководитель, знающий человек. Все вопросы решает оперативно, в меру требовательный.

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