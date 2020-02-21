Директор филиала «Ростелеком» за чашкой чая пообщался с рязанскими журналистами

20 февраля в кафе «Римские каникулы» прошел бизнес-завтрак с представителями региональных СМИ. Организатором встречи выступил филиал ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях. Директор подразделения компании Андрей Карташов за чашкой чая пообщался с рязанскими журналистами, рассказал о планах на ближайшее время и об объединении филиалов в один.

Команда профессионалов из двух регионов

- С 1 января Рязанский и Тульский филиалы официально стали одним. У нас сложилась сильная команда профессионалов из обоих регионов, результатом работы которой стал рост выручки по итогам 2019 года. И это, несмотря на то, что основная услуга «Ростелекома» – фиксированная телефония ежегодно падает примерно на 15%, - поделился Андрей Карташов.

Зашла речь и об устранении цифрового неравенства, когда значительная часть людей, проживающих в сельской местности, не имеют доступа к высокоскоростному интернету.

- Работа по реализации государственной программы «Устранения цифрового неравенства» ведется с 2014 года. На данный момент по программе мы подключили уже 134 населенных пункта и проложили более 1000 км волоконно-оптических линий.

Фото: ПАО «Ростелеком»

За чашку кофе расплатиться лицом

Очень интересно было послушать о новых технологиях, внедряемых компанией. Андрей Карташов рассказал о востребованности услуг «Умный дом», «Интерактивное телевидение», «Видеонаблюдение», а также оплаты покупок с помощью биометрии:

- Во втором квартале технологию распознавания лиц от компании внедрит одна из сетевых кофеен. «Оплата лицом» уже доступна в одном из столичных заведении этой сети, но только клиентам одного банка, имеющим карты «Мир». В ближайшее время мы планируем расширить число заведений и банков-партнеров. Также мы рассчитываем, что возможность расплатиться при помощи биометрических данных появится и у обладателей карт других платежных систем.

Во время встречи обсудили и установку криптокабин для оформления загранпаспортов. Они появятся в Рязани уже этим летом. Теперь любой желающий, придя в МФЦ, сможет самостоятельно, используя такую кабину, оформить документы для получения паспорта.

Интересовали журналистов и личные вопросы о проведении интернета в частные дома и малочисленные населенные пункты. Также поднимались вопросы обслуживания платных парковок, оператором которых является ПАО «Ростелеком», доступности в Рязани сетей пятого поколения, организации видеонаблюдения во время проведения ЕГЭ, а также об участии компании в развитии городской среды.

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