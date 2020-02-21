Товар находится в другом городе? В Рязань его доставит СДЭК!

Все, кто искал товары дистанционно (по каталогам или в интернете), сталкивался с оговорками «Вы можете забрать товар самовывозом из Санкт-Петербурга…» или «Доставка только по Москве…» Проще говоря, продавцы не предусматривали доставку в Рязань. А ведь вы нашли как раз именно то, что вам надо!

В интернете нет границ, поиск можно вести в интернет-магазинах всего мира. Но бывает, что по различным причинам предприятия онлайн-торговли не отправляют товары в Россию (связано это то с различными системами оплаты, то с «борьбой против пиратов», то вообще с американскими экономическими санкциями).

Раньше в таких случаях людям, нашедшим подходящую покупку, оставалось только пожимать плечами и вздыхать. Сейчас эту проблему может решить компания СДЭК – ведь она занимается доставкой по всему миру.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМИ: ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ УСЛУГ

В 2019 году практически каждый третий интернет-магазин в России располагал договором о сотрудничестве с компанией СДЭК. Все чаще и чаще можно заказывать в СДЭК доставку товаров и из международных интернет-магазинов. Заказы прибывают или в ближайший к дому клиента пункт выдачи, или с помощью курьерской службы оказываются у дверей квартиры. Более того, если интернет-магазин предоставляет покупателю услугу выбора товара из нескольких экземпляров (например, после примерки, если речь идет об одежде или обуви), то СДЭК делает исполнение этого обещания возможным. Некоторые рязанцы уже привыкли испытывать технику или примерять личные вещи перед тем, как расписаться за доставку.

Фото: компания СДЭК.

ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ, КАК ИЗ СОСЕДНЕГО ГОРОДА

Рязанец Константин Орлов обнаружил необходимую ему микросхему в Южной Корее. Производители готовы были доставить ее в любую из стран Евросоюза, но не располагали возможностью прислать в Россию.

– Хорошо, самый близкий к нам пункт выдачи расположен в Литве, – рассказывает он. – Но как мне получить этот заказ в Вильнюсе, если у меня нет шенгенской визы? Неужели специально делать ее ради микросхемы?

Константину также помогла курьерская служба СДЭК. Представитель компании по выданной им доверенности получил небольшую упаковку (заранее предоплаченную) в Вильнюсе – и вскоре она уже неслась в Россию в зелено-белой упаковке с четырьмя знакомыми буквами. Вес современной микросхемы мизерный, а размеры минимальные, поэтому пересылка обошлась в минимальную сумму (кстати, стоимость доставки легко рассчитать при помощи специального онлайн-калькулятора на сайте).

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЧУВСТВОВАЛИ ВЫГОДУ

На возможности курьерской доставки обратили внимание уже некоторые представители бизнеса. «Таким образом мы могли бы оперативно получать под заказ иностранные запасные части», – думают сервисные центры. «А ведь это удобный канал получения новинок ведущих заграничных брендов…» – просчитывают в модных бутиках. Действительно, проверенная годами крупная фирма, вроде СДЭК, способная быстро, бережно и недорого переместить отправления из одной точки мира в другую – удобный партнер и при всемирном обороте потребительских товаров. Разумеется, не мешков с сахаром или бетонных блоков, а каких-нибудь высокотехнологичных, дорогих, но практически «невесомых» изделий.

СДЭК.МАРКЕТ Контакты:

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