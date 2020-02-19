По любому поводу рязанцы могут собираться в «Сковороде»

В гости приехали друзья из другого города. Угощать их дома – слишком много хлопот. «Надо бы сходить в ресторан, – думает хозяин, – да ведь, говорят, в ресторанах дорого. Или, если дешево, то попадется какая-нибудь примитивная закусочная… Либо предложат жирные гамбургеры на непонятном масле».

Опасения рязанца напрасны. В нашем городе есть сеть ресторанов, в которых весьма красивая и уютная обстановка сочетается с хорошей кухней и совершенно демократичными ценами. Это рестораны быстрого обслуживания «Сковорода».

Человек, привыкший отмечать за столом в ресторане праздники и памятные даты с друзьями, сразу же поймет: «Сковорода» – это не место для шумных компаний, поздно съезжающихся и засиживающихся за полночь. Это, скорее, место для комфортной, неспешной беседы за полноценным обедом – хотя и завтраки, и ужины в ресторане тоже вызывают позитивные отклики. Хорошее настроение гостям дарят оригинальный уютный дизайн в стиле кантри и мягкое освещение зала.

А истоки этого выбора можно проследить в истории «Сковороды».

РОДОМ ИЗ КНИЖНОГО СУПЕРМАРКЕТА

В самом начале XXI века в бывшем советском универмаге «Барс», который с приходом новых инвесторов стремительно превратился в современный торговый центр, заработал первый в Рязани книжный супермаркет. В нем – для тех, кому захотелось перекусить – и заработал вначале скромный буфет, а потом кафе «Салат бар». Посетителям он понравился так, что некоторые горожане начали заходить туда, чтобы позавтракать или пообедать – даже тогда, когда им не нужны были новые книги.

В 2009 году «Сковорода» открылась в новом формате – как отдельный ресторан на новых площадях обновленного торгового дома «Барс» на Московском». Широкий ассортимент позволял не просто перекусить, а полноценно поесть. Собственный кондитерский цех продолжал придумывать все новые сладкие угощения.

Секрет вкусной пищи в «Сковороде» – для приготовления блюд берутся только самые свежие продукты от различных сельскохозяйственных товаропроизводителей Рязанской области.

Посетителей ТЦ регулярно приглашают на дегустации в заведениях сети.

ВСЕ ХОРОШЕЕ РАСТЕТ И РАСШИРЯЕТСЯ

С 2014 года «Сковорода» начала свое победное шествие по Рязани. Заведения, аналогичные тому, что уже работало в «Барсе на Московском», появились в других торговых центрах – как в исторической части Рязани, так и на окраине города, куда горожане по выходным любят ездить за покупками.

Рестораны «Сковорода» в Рязани:

- Торговый дом «Барс на Московском», 3-й этаж. Ежедневно с 10:00 до 21:00, без обеда и выходных. Телефон: (4912) 77-93-77.

- Торгово-развлекательный центр «Малина». Ежедневно с 10:00 до 22:00, без обеда и выходных. Телефон: (4912) 77-93-77.

- Торговый центр «Атрон сити». Ежедневно с 10:00 до 21:00, без обеда и выходных. Телефон: (4912) 77-93-77.

- Торгово-развлекательный центр «М5 Молл». Ежедневно с 10:00 до 22:00, без обеда и выходных. Телефон: (4912) 77-93-77.

Везде рязанцам предлагается качественное питание, уютные интерьеры, удивительно приятные цены. Отсутствие непрозрачной стенки между кухней и залом позволяет посетителю видеть, как готовится его еда (и это только добавляет доверия к поварам – настоящим мастерам кулинарии). На пике телепрограммы «Ревизорро» здесь побывала проверка во главе со знаменитой Еленой Летучей – ресторан удостоился почетного знака «проверено «Ревизорро».

Кстати, гости в «Сковороде» могут выбрать не только блюдо, но и вариант столика, за которым они хотят посидеть. Стоит отметить, что в «Барсе на Московском» особой популярностью пользуется стойка у панорамного окна, занимающего всю стену – там можно одновременно наслаждаться едой и зрелищем автомобилей, мчащихся вдаль по шоссе.

ЦЕНА + КАЧЕСТВО = ПОПУЛЯРНОСТЬ

В наше экономически непростое время цена пищи имеет для рязанцев большое значение. На работу «Сковороды» у них никогда не бывает нареканий, что здесь дорого – поесть за ее столиком может человек любого достатка. Именно поэтому, по опросам рязанцев и гостей города, «Сковорода» в последние годы стала самым посещаемым рестораном в Рязани – тут бывает более 1 тысячи клиентов ежедневно. За столиками можно встретить как пенсионеров, так и студентов, как рядовых работников какого-нибудь соседнего офиса, вышедших с работы в обеденный перерыв, так и руководителей предприятий.

Вторые блюда в «Сковороде» – настоящий праздник вкуса.

А еще ресторан начал работать по заказам крупных рязанских предприятий и фирм, обеспечивая не только ежедневные (качественные и сбалансированные) обеды для их сотрудников, но и выполняя специальные заказы для разных мероприятий.

Мероприятия «Новогодней столицы 2020» прибавило «Сковороде» поклонников среди иногородних туристов. В праздничные дни в ее залах было не протолкнуться. И выходило подавляющее большинство со счастливыми лицами.

ГЛАС НАРОДА

Из отзывов посетителей на интернет-сайтах:

– «Сковорода» в «Атрон сити». «Все отлично, как всегда! Особенно первые блюда и блинчики. Но, пожалуйста, упросите прежнего повара вторых горячих блюд вернуться».

– «В «Малине» были недавно с женой и сыном, заходили после кино. Отличное оформление, еда – как дома. Хочу выразить отдельную благодарность бармену Инне за вкусный глинтвейн и кофе…»

– «Сегодня впервые побывала в «Сковороде» на Московском. Спасибо всем работникам, кто подсказали, где что находится. А еще имела неосторожность оставить сумку. Спасибо за вкусный чай с блинчиками, за компетентность персоналу, и администратору за найденную сумку огромное спасибо».

На правах рекламы.