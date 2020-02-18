2020-02-18T15:14:46+03:00
Происшествия

Жители общежития в Соколовке из-за аварии остались без воды

Люди вынуждены пользоваться гидрантом, установленным коммунальщиками во дворе.
Константин МОГИЛИН
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Уже несколько дней жильцы дома ходят за водой на улицу.Уже несколько дней жильцы дома ходят за водой на улицу.
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Еще на прошлой неделе в подвале дома №3 корпус 2 на улице Соколовской произошел прорыв. Вода лилась несколько суток, затопила подвал и хлынула на первый этаж - у некоторых начала литься прямо из унитазов.

Приехавшие коммунальщики просто перекрыли кран, а в качестве альтернативы предложили людям набирать воду в гидранте. Его установили на улице, и теперь только он остается единственным источником воды для всего общежития.

- Во время прорыва я находился на работе. Когда же оказался у дома, то все уже было затоплено, - поделился с «Комсомолкой» Александр. - Аварийная служба просто все перекрыла и поставила колонку. В нашем доме много семей с маленькими детьми и постоянно ходить за водой на улицу они просто не могут.

Колодец прикрыт какой-то картонкой.

Колодец прикрыт какой-то картонкой.

ПОЛГОДА БЕЗ УК

Ситуация осложняется еще и тем, что уже на протяжении полугода у дома нет управляющей компании. До этого общежитие было на договоре обслуживания, но по истечению срока продлевать его не стали.

- Собираемость платежей у этого дома была низкой, некоторые собственники должны нам до сих пор, - рассказала заместитель директора УК «Сервисный центр ЖКХ» Жанна Никитина. Когда истек годовой договор, мы сообщили об этом в ГЖИ и администрацию Рязани, которая должна была провести конкурс по выбору УК. По какой причине этого не сделали, я не знаю. Видимо, жителей устраивало, что полгода они не платили за обслуживание дома, а теперь пожинают плоды этого.

Гидрант остается единственным источником воды для жильцов.

Гидрант остается единственным источником воды для жильцов.

ВИНОВАТЫ ЧИНОВНИКИ

Председатель рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов считает, что в ситуации в первую очередь виноваты сотрудники городского управления ЖКХ и ГЖИ, допустившие, что дом уже полгода не имеет управляющей компании:

- Собственникам и жителям этого дома я бы рекомендовал письменно обратиться к главе администрации, в управление ЖКХ, ГЖИ и Роспотребнадзор с требованием немедленного устранения последствий аварии, возобновления водоснабжения, а также привлечения должностных лиц, допустивших данную ситуацию, к административной ответственности.

Вода в подвале стоит уже почти неделю.

Вода в подвале стоит уже почти неделю.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Государственная жилищная инспекция Рязанской области: 8 (4912) 21-78-40

Управление энергетики и ЖКХ: 8 (4912) 27-46-27

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области: 8 (4912) 92-98-02

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ИСТОЧНИК KP.RU

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