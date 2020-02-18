Жители общежития в Соколовке из-за аварии остались без воды

Еще на прошлой неделе в подвале дома №3 корпус 2 на улице Соколовской произошел прорыв. Вода лилась несколько суток, затопила подвал и хлынула на первый этаж - у некоторых начала литься прямо из унитазов.

Приехавшие коммунальщики просто перекрыли кран, а в качестве альтернативы предложили людям набирать воду в гидранте. Его установили на улице, и теперь только он остается единственным источником воды для всего общежития.

- Во время прорыва я находился на работе. Когда же оказался у дома, то все уже было затоплено, - поделился с «Комсомолкой» Александр. - Аварийная служба просто все перекрыла и поставила колонку. В нашем доме много семей с маленькими детьми и постоянно ходить за водой на улицу они просто не могут.

Колодец прикрыт какой-то картонкой.

ПОЛГОДА БЕЗ УК

Ситуация осложняется еще и тем, что уже на протяжении полугода у дома нет управляющей компании. До этого общежитие было на договоре обслуживания, но по истечению срока продлевать его не стали.

- Собираемость платежей у этого дома была низкой, некоторые собственники должны нам до сих пор, - рассказала заместитель директора УК «Сервисный центр ЖКХ» Жанна Никитина. Когда истек годовой договор, мы сообщили об этом в ГЖИ и администрацию Рязани, которая должна была провести конкурс по выбору УК. По какой причине этого не сделали, я не знаю. Видимо, жителей устраивало, что полгода они не платили за обслуживание дома, а теперь пожинают плоды этого.

Гидрант остается единственным источником воды для жильцов.

ВИНОВАТЫ ЧИНОВНИКИ

Председатель рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов считает, что в ситуации в первую очередь виноваты сотрудники городского управления ЖКХ и ГЖИ, допустившие, что дом уже полгода не имеет управляющей компании:

- Собственникам и жителям этого дома я бы рекомендовал письменно обратиться к главе администрации, в управление ЖКХ, ГЖИ и Роспотребнадзор с требованием немедленного устранения последствий аварии, возобновления водоснабжения, а также привлечения должностных лиц, допустивших данную ситуацию, к административной ответственности.

Вода в подвале стоит уже почти неделю.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Государственная жилищная инспекция Рязанской области: 8 (4912) 21-78-40

Управление энергетики и ЖКХ: 8 (4912) 27-46-27

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области: 8 (4912) 92-98-02

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