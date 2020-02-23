ГК «Рязаньпроект»: Изменения нам к лицу

На сегодняшний день группа компаний «Рязаньпроект» объединяет четыре организации, в которых трудятся квалифицированные сотрудники, во главе с генеральным директором Виноградовым Сергеем Валериевичем. Компания постоянно растет и развивается, занимает лидирующие позиции в своей нише и широко известна на рынке.

ГК «Рязаньпроект» оказывает услуги в области проектирования, землеустройства, инженерных изысканий, радиационного обследования, а также полиграфии и издательской деятельности, территориально охватывая не только Рязанскую область, но и другие регионы страны, включая территорию республики Крым.

Если говорить конкретно о проектировании будущих объектов, то этот спектр очень широк: дома (коттедж или многоэтажный дом), школы, дома культуры, больницы, музеи и прочие соцобъекты, АЗС, животноводческие комплексы, храмы, мосты и эстакады и сети инженерно–технического обеспечения. И, конечно же, проектирование гидротехнических сооружений и водохозяйственных объектов. К примеру, проект очистки Орехового озера разработали инженеры именно этой организации.

ГК «Рязаньпроект» помогает в строительстве новых церквей и храмов таких, как храм во имя Преподобного Сергия Радонежского в Клепиковском районе, Георгиевская церковь в Касимове, Успенская старообрядческая церковь в Нижнем Новгороде и многих других. Одна из последних работ ГК «Рязаньпроект» по проектированию храма Сретения Господня, строительство которого уже заканчивается в Московском районе Рязани.

Кадры – это наше будущее

Для того чтобы соответствовать развивающемуся рынку, безусловно, нужно постоянно следить за пополнением квалифицированных кадров. Группа компаний «Рязаньпроект» принимает на работу как опытных специалистов, так и студентов профильных учреждений. В организации со столь богатой историей развита система наставничества. Сотрудники со стажем более 25 лет берегут традиции и передают багаж знаний и опыт молодым специалистам. А «белая» зарплата и полный пакет социальных обязательств делают ГК «Рязаньпроект» крайне привлекательным и востребованным работодателем для молодых и не только специалистов.

В разработке проектов опытные специалисты помогают молодым, однако и те, и другие учатся еще и дополнительно – квалификация сотрудников постоянно повышается с помощью очных и дистанционных программ обучения.

Выездная поездка в музей Новый Иерусалим.

Корпоративный дух

Организация вкладывается не только в профессиональное развитие своих сотрудников, но и в их комфортный и здоровый отдых. Сотрудники во время перерывов посещают мини–библиотеку или играют в настольный теннис. Ежегодно организация устраивает турнир по этому виду спорта. Коллектив ГК «Рязаньпроект» гордится насыщенной корпоративной программой. Каждый год на масленичную неделю сотрудники выезжают на экскурсии в музеи, старинные русские города и посещают храмы.

23 Февраля – праздник вдвойне

Коллектив ГК «Рязаньпроект» поздравляет сотрудников с Днем защитника Отечества, а директора – Сергея Валериевича Виноградова – еще и с днем рождения. Желаем успехов в работе, признания заслуг и приятных наград. Пусть над головой всегда будет мирное небо, а в жизни царит покой и гармония. Всегда сохраняйте хорошее расположение духа, смело идите к цели и верьте в себя. Пусть ваша работа будет надежным форпостом для Родины, коллектива, семьи. Счастья, удачи, благополучия и процветания!

С уважением и наилучшими пожеланиями, коллектив ГК «Рязаньпроект».

Контакты

Группа компаний «Рязаньпроект»

Адрес: г. Рязань, ул. Введенская, д. 110, 3–й этаж.

Тел.: +7 (4912) 50–1234

www.rznpro.ru

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