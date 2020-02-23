2020-02-23T10:54:30+03:00
Общество

ГК «Рязаньпроект»: Изменения нам к лицу

История одной из крупнейших проектных организаций Рязани – группы компаний «Рязаньпроект» началась в далеком 1954 году
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Награждение генерального директора ГК «Рязаньпроект» Сергея Валериевича Виноградова памятным знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской».Награждение генерального директора ГК «Рязаньпроект» Сергея Валериевича Виноградова памятным знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской».
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На сегодняшний день группа компаний «Рязаньпроект» объединяет четыре организации, в которых трудятся квалифицированные сотрудники, во главе с генеральным директором Виноградовым Сергеем Валериевичем. Компания постоянно растет и развивается, занимает лидирующие позиции в своей нише и широко известна на рынке.

ГК «Рязаньпроект» оказывает услуги в области проектирования, землеустройства, инженерных изысканий, радиационного обследования, а также полиграфии и издательской деятельности, территориально охватывая не только Рязанскую область, но и другие регионы страны, включая территорию республики Крым.

Если говорить конкретно о проектировании будущих объектов, то этот спектр очень широк: дома (коттедж или многоэтажный дом), школы, дома культуры, больницы, музеи и прочие соцобъекты, АЗС, животноводческие комплексы, храмы, мосты и эстакады и сети инженерно–технического обеспечения. И, конечно же, проектирование гидротехнических сооружений и водохозяйственных объектов. К примеру, проект очистки Орехового озера разработали инженеры именно этой организации.

ГК «Рязаньпроект» помогает в строительстве новых церквей и храмов таких, как храм во имя Преподобного Сергия Радонежского в Клепиковском районе, Георгиевская церковь в Касимове, Успенская старообрядческая церковь в Нижнем Новгороде и многих других. Одна из последних работ ГК «Рязаньпроект» по проектированию храма Сретения Господня, строительство которого уже заканчивается в Московском районе Рязани.

Кадры – это наше будущее

Для того чтобы соответствовать развивающемуся рынку, безусловно, нужно постоянно следить за пополнением квалифицированных кадров. Группа компаний «Рязаньпроект» принимает на работу как опытных специалистов, так и студентов профильных учреждений. В организации со столь богатой историей развита система наставничества. Сотрудники со стажем более 25 лет берегут традиции и передают багаж знаний и опыт молодым специалистам. А «белая» зарплата и полный пакет социальных обязательств делают ГК «Рязаньпроект» крайне привлекательным и востребованным работодателем для молодых и не только специалистов.

В разработке проектов опытные специалисты помогают молодым, однако и те, и другие учатся еще и дополнительно – квалификация сотрудников постоянно повышается с помощью очных и дистанционных программ обучения.

Выездная поездка в музей Новый Иерусалим.

Выездная поездка в музей Новый Иерусалим.

Корпоративный дух

Организация вкладывается не только в профессиональное развитие своих сотрудников, но и в их комфортный и здоровый отдых. Сотрудники во время перерывов посещают мини–библиотеку или играют в настольный теннис. Ежегодно организация устраивает турнир по этому виду спорта. Коллектив ГК «Рязаньпроект» гордится насыщенной корпоративной программой. Каждый год на масленичную неделю сотрудники выезжают на экскурсии в музеи, старинные русские города и посещают храмы.

23 Февраля – праздник вдвойне

Коллектив ГК «Рязаньпроект» поздравляет сотрудников с Днем защитника Отечества, а директора – Сергея Валериевича Виноградова – еще и с днем рождения. Желаем успехов в работе, признания заслуг и приятных наград. Пусть над головой всегда будет мирное небо, а в жизни царит покой и гармония. Всегда сохраняйте хорошее расположение духа, смело идите к цели и верьте в себя. Пусть ваша работа будет надежным форпостом для Родины, коллектива, семьи. Счастья, удачи, благополучия и процветания!

С уважением и наилучшими пожеланиями, коллектив ГК «Рязаньпроект».

Контакты

Группа компаний «Рязаньпроект»

Адрес: г. Рязань, ул. Введенская, д. 110, 3–й этаж.

Тел.: +7 (4912) 50–1234

www.rznpro.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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