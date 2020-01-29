Андрей Макаров окажет содействие в строительстве детского сада и ФАПа

29 января в рамках региональной недели председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Андрей Макаров посетил Рязань. В общественной партийной приемной парламентарий провел личный прием граждан. Также во встрече с жителями приняли участие члены фракции «Единая Россия» в региональном парламенте, представители министерств и администрации областного центра.

К депутату обратились жительницы Рязани Зинаида Мальцева и Любовь Пинегина, которые попросили оказать содействие в ремонте дороги по улице Добролюбова в поселке Мирный. «По этой дороге проходит маршрут общественного транспорта. Нам бы хотелось, чтобы она была отремонтирована, были установлены бордюры, оборудованы тротуары для пешеходов», — рассказали женщины.

По словам и.о. первого заместителя главы администрации Владимира Бурмистрова, в 2019 году была разработана проектная документация на ремонт участка автодороги протяженностью 992 м, стоимость работ составит порядка 35 млн рублей. Он пояснил, что подана заявка в региональное министерство транспорта.

— Людям дорога нужна, а не ваша заявка. Назовите дату окончания ремонта, — попросил Андрей Макаров. Владимир Бурмистров ответил, что работы будут завершены в 2020 году.

— Дорога должна быть сдана к 1 октября. Времени у вас достаточно, — обратился парламентарий к и.о. первого заместителя главы администрации и попросил присутствующую на приеме депутата Рязанской областной Думы, члена фракции «Единая Россия» Татьяну Баринову взять на личный контроль выполнение обращения.

— Все возникающие вопросы обсуждайте сразу, — попросил Андрей Макаров Зинаиду Мальцеву и Любовь Пинегину. — Лучше все исправить по ходу ремонта, чем потом переделывать. Организуйте общественный контроль.

ДЕТСАД И ФАП

Председатель ТОС «Дубовая роща», молодая мама Юлия Фомичева обратилась к депутату Госдумы по вопросу строительства детского сада в микрорайоне №7 Дашково-Песочни. «У нас очень активно ведется возведение жилья, много семей с детьми. Имеющиеся дошкольные учреждения не вмещают всех желающих», — пожаловалась она.

С разъяснениями выступил и.о. заместителя главы администрации Рязани Сергей Савин. — Строительство детского сада в микрорайоне ДПР-7 запланировано на этот год, — уточнил он. — Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Муниципальный контракт будет заключен в марте. По его словам, дошкольное учреждение рассчитано на 290 мест для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Сметная стоимость составит более 256 млн рублей, из них 248 млн выделено из федерального бюджета в рамках национального проекта. Срок окончания работ — декабрь этого года.

— Нет, так дело не пойдет. Вам нужно было раньше начинать процедуру торгов, потому что сумма, которая поступит из федерального бюджета, была известна в конце ноября — начале декабря уже после второго чтения в Государственной Думе. Детский сад должен быть построен не позднее 1 ноября, — подчеркнул Андрей Макаров. Парламентарий поручил Татьяне Бариновой совместно с региональной общественной партийный приемной взять также на личный контроль обращение молодой мамы.

Жительницы села Кипчаково Любовь Кузнецова и Нина Фомкина сообщили парламентарию о своей проблеме.

— У нас большое красивое село, в нем проживает более тысячи человек, в том числе дети и пожилые люди. При этом фельдшерско-акушерский пункт располагается в здании администрации, в нем нет необходимого оборудования, да и фельдшер работает только на полставки. Даже уколы сделать становится проблемой, — поделились они.

Как пояснил министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов, ФАП в селе Кипчаково будет построен до конца этого года. В свою очередь министр здравоохранения Андрей Прилуцкий рассказал о том, какое оборудование будет в новом медпункте.

— Когда будет построен ФАП и как будет решен вопрос с кадрами? — спросил Андрей Макаров у региональных министров. Вячеслав Меньшов заверил депутата Госдумы, что медицинское учреждение будет введено в эксплуатацию 31 июля. По словам Андрея Прилуцкого, в настоящее время ведется работа со студентами медицинского колледжа.

ЛАГЕРЯ И САНАТОРИИ

Рязанку Людмилу Серкову волновал вопрос получения путевки на летний период для 13-летнего сына.

— Наша семья не имеет льгот, мерами социальной поддержки не пользуется. В начале этого года я подала заявку в министерство социальной защиты, — рассказала она. — Хотелось бы, что мой ребенок отдохнул летом в лагере на морском побережье.

Женщине ответил министр труда и социальной защиты населения Валерий Емец.

— В этом году в санаторно-оздоровительные центры на берегу Черного моря в Анапе мы направим 1191 детей. Ваша заявка зарегистрирована под номером 118. Не позже мая вам должно прийти извещение с подтверждением, — ответил он Людмиле Серковой.

Андрей Макаров попросил министра разъяснить ситуацию с оздоровительным отдыхом юным рязанцев в 2020 году.

— В лагеря поедут 4900 детей, из них 2600 находятся в трудной жизненной ситуации, — уточнил Валерий Емец.

Парламентарий отметил, что надо продумать варианты увеличения количества детей, охваченных санаторно-оздоровительным лечением, и поручил руководителю региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Татьяне Панфиловой совместно с министерством труда и социальной защиты населения провести мониторинг и проанализировать потребность в количестве путевок для юных рязанцев.

Жительница поселка завода Ветзоотехника Рыбновского района Лариса Логинова пожаловалась на качество питьевой воды и обратилась с просьбой оказать содействие в установке станции обезжелезивания в селе Старолетово. «Уже разработана проектно-сметная документация, сметная стоимость составляет около 5 млн рублей, но в администрации муниципалитета нет средств на установку оборудования», — рассказала она.

Как пояснил министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов, деньги на решение подобной проблемы выделены в рамках проекта «Чистая страна», но ее участниками могут стать только крупные населенные пункты. «Есть региональная программа, в которой заложено финансирование на улучшение качества воды. Сейчас муниципальные образования готовят заявки для участия в ней, после чего они должны пройти отбор. В этом году вопрос с установкой станции обезжелезивания воды в селе Старолетово будет решен», — разъяснил он.

Андрей Макаров попросил министра назвать точную дату.

— К 1 октября жители будут пользоваться качественной водой, — заверил Андрей Устинов парламентария от Рязанской области.

В завершение приема депутат Госдумы подчеркнул, что все озвученные вопросы рязанцев будут находиться на контроле региональной общественной приемной партии «Единая Россия» и его личном.

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