В День без интернета рязанцы отказались от гаджетов

Международный день без интернета проходит ежегодно в последнее воскресенье января. Жителям мира предлагают отказаться от виртуального общения и провести день за традиционными видами отдыха.Впервые за три года интернет-пользователи в Рязаниподдержали международное событие и сократили количество интернет-трафика на 515 Гб.

В целом же объем потребляемогорязанцами дата-трафика растет активными темпами. Только за прошедший год клиенты, например, абоненты Теле2 в Рязанской области, стали использовать в 1,6 раза больше интернета.

Тем не менее, в минувшее воскресенье рязанцы хоть и незначительно, но снизили активность в Сети и скачали около 100 Тб. Этого объема хватило бы примерно на 1,4 млн интернет-просмотров нового клипа BillieEilish на песню «everything i wanted». Что касается количества звонков, то в сравнении с обычным выходным днем оно осталось практически неизменным.

Максим Балышев, технический директор макрорегиона «Центр» оператора:

-Несмотря на то, что интернет – это удобно, и в обычные дни он помогает нам в работе и жизни, я думаю, это хорошая идея: выделять время на личное общение и отдыхать от гаджетов. Вероятно, одной из причин роста активности интернет-пользователейстала погода – в Рязани похолодало, и многие предпочли остаться дома. Приятно, что несмотря на высокую активность абонентов, наша сеть, которая доступна практически во всех населенных пунктах области, справилась.