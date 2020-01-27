Осужденные из рязанской колонии сыграли в шахматы с Анатолием Карповым

24 января в исправительной колонии №3 состоялся сеанс одновременной игры в шахматы, который провел двенадцатый чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, депутат Государственной Думы Анатолий Карпов.

Это мероприятие было организован Федеральной службой исполнения наказаний. Международного гроссмейстера представил аудитории начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко. Он отметил, что Анатолий Карпов является членом попечительского совета пенитенциарного ведомства и уже многократно посещал исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы России:

- При его поддержке на протяжении многих лет в местах лишения свободы проводится большая работа с целью популяризации игры в шахматы. В июле Анатолий Евгеньевич дал старт общероссийской акции по одновременной игре в шахматы в исправительных учреждениях УИС, посвященной Международному дню шахмат, а в декабре 2019 года принял активное участие в проведении финала всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных.

По словам Анатолия Карпова, игра была более сложной, чем 6 лет назад.Фото: Константин МОГИЛИН

Тогда в клубе ИК-3 чемпион мира встретился за шахматной доской с членами скопинской школы шахмат и осужденными ИК-3, среди которых был Наиль Надеев – участник финала Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных, занявший 16 место из 76.

Все партии гроссмейстер играл белыми фигурами. В конце первого часа встречи была зафиксирована первая победа знаменитого шахматиста. В результате Анатолий Карпов выиграл 15 партий, а один участник добился ничьи. Им стал представитель Скопина.

После турнира для осужденных провели шахматную викторину.Фото: Константин МОГИЛИН

Хотя в минувшую пятницу никто из осужденных не смог лишить чемпионата победы, на этот раз, по словам Анатолия Карпова, игра была более сложной, чем 6 лет назад, когда гроссмейстер посетил колонию впервые, так как уровень участников стал значительно выше.

По мнению Анатолия Карпова сразу двое рязанских осужденных могли бы представить Россию на международном турнире по шахматам.Фото: Константин МОГИЛИН

По мнению Анатолия Карпова, сразу двое из рязанских осужденных могли бы представить Россию на международном турнире по шахматам среди людей, находящихся в местах лишения свободы.