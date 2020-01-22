2020-01-22T11:45:17+03:00
Общество

В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта

Автоматизация процесса позволяет исключить человеческий фактор на стадии сбора материалов
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Фото: ПАО "Ростелеком".Фото: ПАО "Ростелеком".
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В конце 2019 года «Ростелеком» совместно с концерном «Автоматика» госкорпорации «Ростех» установил и протестировал в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ «Мои документы») первые криптобиокабины (КБК). В ходе опытной эксплуатации подтверждена корректная работа комплексов: пользователи успешно сдали биометрические данные и получили первые заграничные паспорта нового поколения.

Внедрение криптобиокабин сделает процесс оформления загранпаспортов более простым и быстрым. Сдать биометрические данные можно будет самостоятельно — в любое удобное время и без очередей. Начинается все с подачи заявления на портале госуслуг или в МФЦ, после чего пользователю выдается индивидуальный штрихкод, который надо будет отсканировать в КБК. Следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, заявитель самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает цифровое фото. Также необходимо отсканировать разворот с фото российского паспорта. Полученные данные в зашифрованном виде передаются в государственную информационную систему «Мир», проходят необходимую проверку и после ее успешного завершения поступают на фабрику Гознака для изготовления документов. Готовый документ передается в МФЦ для выдачи заявителю.

— В партнерстве с “Ростехом” и НИИ “Восход” при активной поддержке Минкомсвязи России мы запустили уникальный федеральный проект. Технологии криптобиокабин позволяют повысить скорость и удобство получения загранпаспортов. И первые граждане смогли оценить это в конце прошлого года, — отметил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. — В 2019 году “Ростелеком” заключил договоры с МФЦ более 50 субъектов РФ на поставку и монтаж комплексов. У нас впереди масштабные задачи по налаживанию работы комплексов в регионах, чтобы заявителям с любым уровнем цифровой подготовки было комфортно ими пользоваться.

«Ростелеком» на 2019–2021 годы определен единственным поставщиком криптобиокабин. Компания занимается поставкой, монтажом и запуском КБК, их интеграцией в существующую ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными. Компания также обеспечивает эксплуатацию и техподдержку криптобиокабин, предоставляет защищенные каналы передачи данных.

Криптобиокабина — отечественный программно-технический комплекс, который серийно производит концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех». КБК оснащены системами цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателем штрихкода, устройством, сочетающим сканер машиночитаемой зоны паспорта (MRZ-строки) и считыватель микросхем паспортов нового поколения.

— По статистике в России ежегодно выдается около 3 млн загранпаспортов, три четверти из которых — биометрические. Сейчас процесс выдачи паспортов практически полностью автоматизирован — за исключением сдачи биометрических данных. Криптобиокабина создавалась для того, чтобы решить эту проблему и сократить время оформления загранпаспорта. Автоматизация процесса позволяет исключить человеческий фактор на стадии сбора материалов — у криптобиокабин не бывает перерывов и выходных. Также криптобиокабины уменьшают риски утечки персональных данных и незаконного доступа к биометрической информации. Технические характеристики позволят в будущем использовать криптобиокабину для выдачи электронных паспортов и иных документов, — сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

В реализации проекта внедрения КБК принимают участие МВД, Минкомсвязь, Минфин и Минэкономразвития России, ФСБ и ФСТЭК России, АО «Гознак» и ФГБУ НИИ «Восход».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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