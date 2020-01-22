Безопасный газ: как сберечь не только свою жизнь, но и соседей

Накопление продуктов сгорания газа (угарный газ) опасно отравлением, а утечка голубого топлива может привести к взрыву. Статистика показывает, что основная причина ЧП, происходящих с газом – это нарушение правил безопасности или легкомысленное отношение к их соблюдению. К сожалению, в осенне-зимний период число таких случаев учащается: люди часто используют газовые плиты для обогрева жилья, сушки белья и одежды, закрывают вытяжки и каналы доступа свежего воздуха в помещение, что делать категорически запрещено.

Что же необходимо знать, чтобы предотвратить трагедию?

Для этого нужно следовать правилам безопасности использования газа в быту и проходить ежегодное техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО).

ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

Согласно законодательству, абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Для этого нужно заключить договор на ТО ВДГО/ВКГО со специализированной организацией, тогда к вам гарантированно придет специалист. В нашем регионе одной из таких организаций является АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Для заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования собственник жилого помещения может обратиться в АО «Газпром газораспределение Рязанская область» по месту проживания, филиалы компании работают во всех районах области.

Стоит помнить, что по действующему законодательству все собственники обязаны заключить договоры на техническое облуживание газового оборудования. По статье 9.23 КоАП РФ, уклонение от заключения договора влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока до ста тысяч рублей.

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ?

Обязанность собственников жилья следить за состоянием газового оборудования не означает, что надо чинить его самостоятельно. Это как раз категорически запрещено. Техническое обслуживание, замена и ремонт газового оборудования должны проводиться только специализированной организацией.

В 2019 году специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в ходе работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО выявили и устранили 233 неисправности газового оборудования в домах и квартирах жителей региона.

По словам заместителя главного инженера АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Сергея Кормухина, среди выявленных нарушений, а также причин, которые привели к ним, - вмешательство в работу и самовольное переустройство газового оборудования, утечка газа, эксплуатация неисправного, и не подлежащего ремонту ВДГО/ВКГО, а также несанкционированное подключение газового оборудования к газораспределительной сети. Во всех случаях подача газа в жилое помещение была приостановлена до полного устранения неполадок и нарушений.

— Не стоит пренебрегать техническим обслуживанием газового оборудования. Ведь намного проще предупредить ЧП, чем потом устранять его последствия, — считает Сергей Кормухин.

Коллаж: Ольга Пошевеля.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ

Нередки случаи, когда под видом газовиков в дом приходят мошенники, которые пытаются навязать жильцам ненужные дорогостоящие услуги, а при проведении работ по замене или ремонту газового оборудования допускают грубые нарушения. Чтобы не оказаться жертвой обмана, надо проявлять бдительность.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» перед проведением техобслуживания внутриквартирного (внутридомового) газового оборудования направляют рязанцам соответствующие уведомления о предстоящей проверке или связываются с абонентом по телефону. В многоквартирных жилых домах управляющие компании информируют жильцов о проведении ТО ВДГО/ВКГО, развешивая объявления на информационных стендах.

Тем не менее, если на пороге вашей квартиры или дома появился человек, который представился сотрудником «Газпром газораспределение Рязанская область», чтобы обезопасить себя, попросите его предъявить соответствующее удостоверение.

— Все специалисты газовых компаний имеют при себе служебное удостоверение, в котором указано название организации, стоит печать компании и подпись руководителя. Кроме того, проверяющий должен быть одеть в спецодежду с наименованием и логотипом организации, — говорит Сергей Кормухин.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТСЯ ЗАПАХ ГАЗА?

В природе газ не имеет запаха, поэтому в него добавляют одорант (пахучее вещество), чтобы человек заметил утечку. Если вы почувствовали в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите и другому газовому оборудованию. При этом не курите, не зажигайте огонь, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв, не используйте мобильный и стационарный телефоны, а также планшеты, ноутбуки и компьютеры. Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв двери и окна. Выведите всех из помещения и покиньте его сами. Отойдите на безопасное расстояние и вызовите аварийную газовую службу (со стационарного телефона – 04, с мобильного – 112).

Информация предоставлена ООО «Газпром межрегионгаз».

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