2020-01-19T20:28:11+03:00
Общество

Рязанцы официально попрощались с новогодними праздниками, выкинув елки куда подальше

В чемпионате по метанию хвойных деревьев участвовали все желающие
Александр КАРАВАЕВ
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Елки метали как копьем...Елки метали как копьем...Фото: Александр КАРАВАЕВ
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Необычные чемпионаты по метанию различных предметов популярны в разных странах. Например, в Финляндии кидают мобильные телефоны. Решила не отставать и Рязань. Что можно запулить в городе, носившем статус «Новогодней столицы»? Правильно, символ праздника — елку.

... так и молотом. Фото: Александр КАРАВАЕВ

... так и молотом.Фото: Александр КАРАВАЕВ

19 января в рязанском Лесопарке собрались желающие испытать себя в этом нетрадиционном виде развлечений. По регламенту, елку нужно было кинуть двумя способами — как копье и как молот (легкоатлетический снаряд). На каждый способ давалось по три попытки, в зачет шла самая лучшая. Казалось бы, просто? Ан нет.

Рекорд в 12,5 метров держался долго, но был все-таки побит. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Рекорд в 12,5 метров держался долго, но был все-таки побит.Фото: Александр КАРАВАЕВ

Для удачного броска нужно иметь не только силу и ловкость, но и учитывать законы физики. Обычный результат у взрослых участников был 10-12 метров. Но самые ловкие кинули елку на 17 с лишним метров (копьем) и более чем на 15 метров (молотом).

По окончании состязаний новогодние красавицы, получившие вторую жизнь в качестве спортивного снаряда, отправились вместе со своими «коллегами» по празднику на переработку. Праздник праздником, а экология экологией.

Собранные у рязанцев ели и сосны, как и «снаряды для метания» по завершении праздника отправятся на переработку. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Собранные у рязанцев ели и сосны, как и «снаряды для метания» по завершении праздника отправятся на переработку.Фото: Александр КАРАВАЕВ

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Впервые соревнования по метанию рождественских елок прошли в 2001 году в немецком Вайдентале. С тех пор в этот городок ежегодно съезжаются участники со всего мира. Называется мероприятие Кнутфест (Knutfest) и проходит оно в первое воскресенье января.

Кстати, иностранные участники елки с собой могут не привозить, им их организаторы бесплатно выдают на месте. Сам же фестиваль не ограничивается только метанием елок. После подведения итогов и награждения призеров рядом со спортплощадкой проходит вечеринка под открытым небом – с музыкой, пуншем и, конечно, елками.

Кстати, рекорд по метанию елок в Германии составляет 25м 1 см. Рязанцам есть куда расти.

Метание елок в Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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