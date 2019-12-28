Кадровый подход: на Рязанском приборном заводе рассказали о своей кадровой политике

КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – СТУПЕНЬКА В БУДУЩЕЕ

В Центре развития персонала Приборного завода – кабинет профориентации, полный студентов рязанских вузов. Они пришли пообщаться с руководителями подразделений, узнать об условиях работы, оценить свои способности к возможной работе по профессии.

Все эти молодые люди и девушки учатся по программе государственного целевого набора – это будущее российского приборостроения, машиностроения, радиоэлектроники.

– Образование у нас дают хорошее, это любые работодатели подтверждают, – делится соображениями молодежь из Радиотехнического университета и Политехнического института. – Но чтобы получить такую хорошую практику и потом быть востребованным, надо работать на крупном предприятии.

– Вот Приборный для этого очень хорошо подходит, – здраво рассуждают ребята. – Производство большое, есть возможность многому научиться по самым разным направлениям.

МОЛОДЕЖЬ, НО НЕ ТОЛЬКО

Системе профориентации в АО «Государственный Рязанский приборный завод» (ГРПЗ, входит в АО «КРЭТ») уделяется большое внимание – есть подшефные школы, учащиеся которых часто бывают в заводском музее с экскурсиями и в производственных цехах.

Из тех школьников, кто заинтересовался электроникой и радиотехникой, многие как раз и идут по целевому набору в вузы. В последние годы в Рязанском радиотехническом университете и в Рязанском филиале Московского политехнического университета, а также в станкостроительном колледже по профильным специальностям их учится около 170 человек. За годы обучения на ГРПЗ они проходят все виды практики (ознакомительная, производственная, преддипломная), их там достаточно хорошо знают и уже готовятся встретить.

СТАВКА НА КВАЛИФИКАЦИЮ

Разумеется, на производство приходят не только вчерашние выпускники вузов и колледжей. В Рязани множество специалистов, которых жизнь заставляет искать новое место труда – не только инженеров, но и техников, мастеров, квалифицированных рабочих. И пусть лучше они устроятся на работу по специальности, чем будут перебиваться случайными заработками с непонятной перспективой.

Тем более что у готовых специалистов на ГРПЗ тоже есть возможность профессионально вырасти. Предприятие создало у себя самую настоящую систему постдипломного образования. Разработана масса курсов целевого назначения с уникальными программами. Например, программа «Личностный рост» позволяет развить инициативу, программа «Мастер» – навыки управления процессами, которые нужны квалифицированным рабочим, программа «Практический менеджмент» – компетентность руководителя.

Кстати, сейчас вырос спрос на сотрудников с высшим образованием, но имеющих рабочие специальности высокой квалификации. «Нам нужны специалисты с пятым разрядом», – говорят руководители цехов. Такие «токари-инженеры» или «радиомонтажники-конструкторы» просто на вес золота. И их загрузка по разным направлениям на производстве может быть значительной, так что при сдельной оплате средний уровень заработка повышается едва ли не вдвое.

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ КАПИТАЛ – ЭТО НАШ ПЕРСОНАЛ»

Представители ГРПЗ не раз говорили, что за последние пять лет увеличились производительность труда и выработка. Одновременно сокращались издержки производства. Сейчас у завода новые долгосрочные заказы и нужны специалисты – списки профессий, которые требуются в разных цехах, открыто публикуются: электромонтеры по ремонту и обслуживанию, токари, наладчики станков с ЧПУ, фрезеровщики, слесари, машинисты холодильных установок, инженеры-конструкторы, монтажники и регулировщики радиоаппаратуры.

На крупном производстве есть возможность приложить руки, многому научиться по самым разным направлениям.

– Любому производству нужны профессионалы узких специальностей, – говорит начальник управления кадров АО «ГРПЗ» Геннадий Гуревич. – Но мы понимаем, что на рынке труда они в дефиците. Поэтому наша программа по набору кадров имеет долгосрочный характер. Мы принимаем сотрудников с расчетом на то, что в течение полугода они получат нужный уровень квалификации. Сейчас развиваем идею внутренней мобильности персонала. Если человек хочет поменять место работы внутри завода, мы помогаем ему в этом вопросе. Также у нас действует программа по отбору кадрового резерва, в рамках которой проводится обучение, помогающее выявить потенциал работника, развить его управленческую компетентность.

– У нас уровень «текучести» молодежи гораздо ниже средне рыночных показателей, – продолжает рассказ Геннадий Гуревич. – Все потому, что с молодыми кадрами мы плотно взаимодействуем. Очень хорошо развита система внутренней профессиональной подготовки. Большую эффективность показала система наставничества, когда люди старшего поколения, имеющие большой производственный опыт, передают его тем, кто только пришел в цеха, отделы и на участки. Эта работа дополнительно оплачивается, но, в первую очередь, она авторитетна и почетна. Быть наставником может далеко не каждый.

Отметим, что кадровая политика АО «ГРПЗ» опирается на давние традиции. В трудовых коллективах сохранился климат взаимопомощи, доверия, уважения. Уже много лет на заводе действует система социального партнерства, в основе которой лежит Коллективный договор. Он подписывается совместно с заводским профсоюзом. Цель такого документа – улучшить условия труда работников АО «ГРПЗ». В нем прописаны дополнительные льготы, которые не предусмотрены действующим трудовым законодательством, для различных категорий: от молодежи до ветеранов труда завода. Например, доплаты тем, кто вернулся из армии, доплаты рабочим остродефицитных профессий, стипендии аспирантам и т.д.

Действует жилищная программа, которая предусматривает компенсацию процентов по ипотеке, а также компенсацию за наем жилья.

КСТАТИ

На Государственном Рязанском приборном заводе работает специально созданный Молодежный центр. Его активисты регулярно проводят научно-практические конференции, конкурс «Лучший молодой специалист». Для тех, кто задумывается о полезном и увлекательном использовании свободного времени, Молодежный центр организует разноплановые культурно-массовые мероприятия: от интеллектуальных игр до ставшего популярным в масштабах Рязани конкурса «Краса завода».

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

Отдел кадров АО «ГРПЗ»:

ул. Семинарская, 32 (ближайшая остановка «Дом художника»)

Тел.: (4912) 298528, 298538, 298539

e-mail: kadry@grpz.ru

НАША СПРАВКА

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ) начал работу в 1918 году как деревообрабатывающий. С 1935 года связан с авиацией. Со времен СССР – один из самых крупных заводов города и области. Сегодня производит сложную радиоэлектронную аппаратуру для бортовой и наземной техники различного типа, а также медицинскую технику, зарядные станции для электромобилей, сварочные аппараты. Неоднократно становился лауреатом конкурсов «Всероссийская Марка. Знак качества XXI века», «100 лучших товаров России».

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