Где в Рязани выгоднее всего купить еду к новогоднему столу?

В конце каждого года наше издание традиционно подводит итог, выясняя, не только, во сколько обойдется рязанцам традиционное новогоднее застолье, но где выгоднее всего покупать продукты для него. Ведь магазинов, предлагающих купить сразу в одном месте весь продуктовый набор, в Рязани предостаточно. Мы прошлись по шести гипермаркетам федерального масштаба, а также посетили рязанские супермаркеты «Барс».

ЧТО СТАВИМ НА СТОЛ?

Новый год без салата «Оливье», мандаринов и выстрела бутылки шампанского представить тяжело. Равно как и без горячего блюда. Поэтому, мы искали набор продуктов для традиционного салата, гарнира, жаркого, ну и нарезочку на стол. В наш обзор попали и продукты, которые мы не включили в общую стоимость, но которые являются хорошей и зачастую более доступной альтернативой - кроме дорогой говядины это и свинина, и докторская колбаса.

ЭТИКЕТКАМ ВЕРИМ?

При выборе продуктов мы шли на определенный компромисс. Икру брали натуральную, но подешевле, не обращая внимания на географию и специфику производства.

Ведь если она даже сделана из мороженого сырья, но с соблюдением всех правил, то отличить на вкус ее от икры, закатанной в банки где-нибудь на Сахалине, может только хороший специалист (доказано неоднократными слепыми дегустациями на федеральных телеканалах). Сыр взяли самый популярный, без заменителей молочного жира. Горошек брали сделанный по ГОСТу. Майонез - сделанный из натуральных продуктов, без всяких «Е». Колбасу искали самую дешевую, но соответствующую всем жестким требованиям - в ней не должно было быть ни сои, ни куриного мяса, ни всяких там эмульсий-взвесей, и конечно, усилителей вкуса. Ведь если есть вкус мяса, то зачем его еще усиливать? Поэтому ценник на нее мог быть и довольно большим, если, конечно, магазин не устраивал на нее акцию. Поэтому в этикетки с составом приходилось вглядываться особо тщательно.

Огорчила цена на красную рыбу. Горбуша стала стоить почти столько же, сколько элитные форель и семга!Фото: Александр КАРАВАЕВ

Кстати, у двух сетей был замечен трюк с этикетками, когда на палку колбасы лепили свою этикетку с составом, более укороченным, откуда волшебным образом исчезали не самые популярные ингредиенты – типа курятины или сои. Так что вам надо быть также внимательными, дабы не купить посредственный продукт по заоблачной цене.

Огорчила цена на красную рыбу. Горбуша стала стоить почти столько же, сколько элитные форель и семга! Килограмм этого дальневосточного соленого лосося в фабричной упаковке стоит теперь от ТЫСЯЧИ рублей. И лишь в одном магазине (см. таблицу) эта рыба была по довольно приемлемой цене - сказалось наличие в этом гипермаркете собственного рыбного цеха.

Еще одна проблема возникла неожиданно. Раньше мы сравнивали цены на шампанское, произведенное в Москве (компании «РИСП», «МКШВ» и «Корнет»). Но завод в уходящем году встал на реконструкцию, и продукции его на прилавках не осталось. Поэтому пришлось искать ему достойную альтернативу - от виноделов из Дербента, Краснодара, Екатеринбурга. Но получился небольшой разнобой.

В целом, стоимость продуктового набора изменилась незначительно - как и год назад, его верхняя планка находится около 2700 рублей, а нижняя поднялась более чем на сто. Но что вы предпочтете - решать уже вам.

Фото: Александр КАРАВАЕВ.

КСТАТИ

Выгодные предложения бывают не только в гипермаркетах!

Стоит также обратить внимание и на небольшие магазины, расположенные недалеко от дома, ведь там часто бывают заманчивые предложения. Алкомаркеты («К&Б», «Бристоль», «Финист» и т. п.) предложат не только большой выбор спиртных напитков, но и кондитерских изделий и консервов, причем некоторые марки могут стоить даже дешевле, чем в гипермаркете.

За качественными колбасой и сыром можно заглянуть в магазины белорусских продуктов, цены там адекватные, а качество продуктов вас приятно удивит.

Если прийти на рынок 31 декабря около полудня, то можно купить мясо с огромной скидкой, если, конечно, нужная вам часть туши еще будет в наличии.