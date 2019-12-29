Аркадий Фомин рассказал о главных достижениях года и приоритетных задачах

Обстоятельной беседе с председателем Рязанской областной Думы, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадием Фоминым предшествовала экскурсия по райцентру Шилово. Первым делом пресса воочию увидела Нерский парк, выходящий к самому берегу реки Оки. Название рекреационной зоны происходит от старинного поселения, которое располагалось на месте Шилово несколько веков назад. За последние годы парк был буквально переделан заново: засыпаны овраги, посажено 170 молодых дубов, лип, декоративных яблонь, на пустыре разбит ельник из 1000 саженцев, поставлены лавочки, беседки, сцена и главное, проложена современная двухкилометровая трасса для занятия динамичными видами спорта. Абсолютно гладкое пятиметровое в ширину полотно как нельзя лучше подходит для лыжероллеров, которых журналисты воочию смогли наблюдать в погожий субботний день. Зимой, покрытая утрамбованным снегом, эта трасса служит отличной основой для беговых лыж. В планах строительство в парке открытой акватории для водных видов спорта, которое станет возможным благодаря участию крупного инвестора из Рязани.

Следом журналистов ждали краеведческий музей и этнокультурный центр «Заряна». Обилие редких экспонатов и особенно творческое их представление на выставочных стендах удивили настолько, что в какой-то момент показалось, что находишься где-нибудь во Владимире или Новгороде, а не в рязанской глубинке. Безусловно, посещение только этих двух учреждений многое даст школьникам в плане понимания истории и культуры родной рязанской земли. Тем более, что экскурсия предполагает не только теоретическую, но и практическую часть – можно примерить на себя средневековую амуницию и даже в ней повоевать.

Посещение этнокультурного центра "Заряна".

Но как бы удивительна не была шиловская земля, настала пора переходить к насущным вопросам, ради которых журналисты и собрались на родине Аркадия Фомина.

ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА – БСМП И БУДУЩИЙ ОНКОЦЕНТР

– Как бы вы оценили итоги уходящего года? Каковы на ваш взгляд главные достижения для региона в 2019 году?

– Произошло много всего позитивного. В качестве одного из главных достижений, отмечу строительство новой больницы скорой медицинской помощи. Зданием сдается в конце декабря. Это знаковая стройка изначально была прописана в программе партии «Единая Россия». Когда мы приступали

к ее реализации, мы даже не верили, что осуществим такой современный дорогостоящий проект. Тогда еще не было нацпроектов, приходилось ездить в Москву чтобы изыскивать финансирование.

Большой успех региона в том, что мы попали в программу по строительству нового онкодиспансера. Это случилось в 2019 году. Финансирование проекта произойдет в 2020 году, а через 2,5 года мы должны будем ввести объект в эксплуатацию. Это не просто современное учреждение здравоохранения, это спасенные человеческие жизни. За последние 5 лет продолжительность жизни рязанцев увеличилась на два года, до 72,8 лет. Считаю это главным результатом нашей работы.

Еще одно достижение, на мой взгляд, это увеличение в бюджете 2020 года объемов дорожного фонда на 800 миллионов, до рекордных 8,6 миллиардов рублей. Еще в далеком 2012 году мы, изменив законодательство, воссоздали дорожный фонд, куда стали направлять целевые налоговые поступления.

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА - СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА

– Рязанская область всегда считалась регионом с глубоко проработанной социальной политикой. Какие сейчас приоритеты?

– Бюджет, принимаемый депутатами на протяжении последних лет, носит социальный характер. Главные приоритеты партии «Единая Россия» - сбережение народа, улучшение демографической ситуации, охрана материнства и детства. Мое мнение – предоставляемые сейчас социально незащищенным слоям населения льготы должны носить не заявительный, а выявительный характер.

– Партия «Единая Россия» реализовала на территории области масштабный проект по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов). Планируется ли продолжить проект? И контролирует ли партия, насколько эффективно используются ФОКи?

– Мы реализовывали этот проект 10 лет. Благодаря ему физкультурно-оздоровительные комплексы построены в Касимове, Шилове, Рыбном, Михайлове, Сасове, Шацке, Александро-Невском, Скопине, Ермиши, Ряжске, Елатьме, Кадоме, Спасске и Кораблино. Завершается строительство в Клепиках и Рязани.

На Съезде партии в 2018 году было принято решение о возобновлении строительства спортивных оздоровительных сооружений в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт». В рамках этой инициативы в Рязанской области в следующем году ФОКи будут построены в Старожилове и в поселке Лесной Шиловского района.

Сегодня в каждом комплексе созданы спортивные школы, работают секции и кружки. Но чтобы наглядно убедиться в востребованности ФОКов у местных жителей предлагаю по завершению интервью вместе доехать до физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена», который построен в Шилове.

В субботний день всюду были дети и родители. На мини-футбольной арене проходил поединок детских команд, на трибунах ждали своего часа запасные и соперники. В тренажерном зале разминались молодые атлеты. Оборудованный при поддержке спортивной школы «Родной край» зал единоборств готовился принять борцов. Как сообщил директор ФОК,«Арена» принимает более 350 тысяч посещений в год.

На мини-футбольной арене проходил поединок детских команд.

У КОГО ИДЕИ, ТОТ И ПОБЕДИТ

– Чего ждете от наступающего года? Какой будет технология формирования списка кандидатов на предстоящие выборы? На какой результат рассчитываете? Планируете ли вы лично участвовать в выборах депутатов облдумы?

– Предстоящий год – особый. В сентябре пройдут выборы депутатов Рязанской областной Думы. Наша избирательная система, как известно, смешанная – половина мест в облдуме отводится одномандатникам, половина кандидатам по партийным спискам. При этом списки соответствуют одномандатным округам, в границах которых проходит праймериз. Мы приняли решение сделать для предварительного голосования два бюллетеня: один – это список по внутрирегиональной группе, другой – по одномандатникам. Это нужно, чтобы сами кандидаты правильнее рассчитывали свои силы и сразу заявлялись в конкретном бюллетене.

Что касается лично меня, то я буду прислушиваться к мнению людей. Заявку буду подавать по избирательному округу №9.

Конечно же, наши оппоненты на выборах – это все парламентские партии. Но избирательная кампания – это борьба не только людей, но и борьба идей. Чьи подходы к развитию территорий, личная позиция будут больше импонировать людям – тот и победит.

Наша цель – убедительная победа «Единая Россия» и большинство мандатов в региональном парламенте нового созыва.

– Вы хотели бы стать председателем Заксобрания нового созыва?

– У всех депутатов облдумы одинаковый статус. У меня просто есть дополнительная нагрузка, которую мне доверили. Это организация работы Законодательного Собрания региона, обеспечение деятельности депутатов и представительские функции. Сказать, что я устал от этой работы? Наверное, нет. Сказать, что я расстроюсь, если мне её не доверят? Тоже нет. Если мы командой побеждаем, то это одна история. Если нет, то как можно на что-то претендовать? Нет никаких завышенных ожиданий. Есть желание в избирательную кампанию хорошо поработать. Получится хорошо поработать — дальше уже другой вопрос. Вообще, мне интересно всё новое. Поверьте, мне есть чем заняться, и всегда было.

Аркадий Фомин.

В РАБОТЕ ПОМОГАЮТ СОЦСЕТИ

– Вы активно вошли в социальные сети, рассказываете рязанцам о повседневной работе. Что присутствие в интернет-пространстве вам дает?

– Соцсети помогают в работе. Ты всегда в теме, в режиме реального времени понимаешь, что происходит, можешь быстро войти в коммуникацию с человеком. Конечно, в соцсетях часто приходится сталкиваться с критикой в свой адрес, которая может быть конструктивной и деструктивной. С первыми пользователями я вступаю в диалог, со вторыми стараюсь не общаться, поскольку что-либо объяснить им практически невозможно. Бывают ситуации – настоящие крики о помощи. Люди не могут сдержать выражений относительно несправедливости, допущенной к ним. В такие моменты приходится быстро реагировать, помогать гражданам.

– Какие задачи вы считаете приоритетными для региона в следующем году?

– В приоритете – работа по реализации национальных целей, обозначенных Президентом страны. Мы участвуем в 11 национальных проектах, охватывающих практически все сферы жизни. Будет строиться онкодиспансер и продолжится оснащение современным оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, детских поликлиник и медицинских организаций, строительство ФАПов в сельских населённых пунктах. В 2020 году будут построены физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Старожилово, детские сады в Рыбном и микрорайоне ДПР-7,7А в Рязани и в районе гипермаркета «Глобус», ясли в Рыбном и Мурмино, пристройки с ясельными местами к пяти детсадам Рязани.

Помимо этого, в Рязанской области начнёт действовать программа «Земский учитель», позволяющая привлечь педагогов в районы области, в том числе отдалённые, где чувствуется нехватка учителей, особенно – предметников.

Чтобы усилить федеральные меры региональными, мы смотрим проблематику по каждой теме и где это необходимо, будем инициировать законопроекты.

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