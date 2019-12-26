Результат на века

В 2019 году архивная отрасль Рязанской области отметила свое столетие. Сегодня наш собеседник – начальник главного архивного управления Рязанской области Александра Перехватова. Главные темы разговора – это отнюдь не взгляд в прошлое, а скорее будущее и перспективы архивного дела.

- Александра Викторовна, что представляет из себя сегодня архивная отрасль?

- Сегодня это - большая система, которая представлена разными уровнями, в том числе региональным и муниципальным. У нас есть единый Государственный архив Рязанской области, 29 муниципальных архивных служб. В архивное сообщество мы можем причислить и тех людей, которые непосредственно работают с архивным делом, но не называются архивистами. В любом центральном архивном органе, например, есть сотрудники, в функциональные обязанности которых входит архивное дело. Есть крупные организации, в которых есть свои архивы, и есть люди, которые занимаются этими архивами. По линии официальной они, конечно, к нам не относятся, но методическая помощь в архивном деле идет от нас. Наши муниципальные архивные службы непосредственно относятся к муниципальным районам. Они являются структурными подразделениями администраций, т.е. по официальной вертикали они не наши, но вся методическая поддержка осуществляется Главным архивным управлением. Трижды в году мы проводим расширенные заседания, кроме этого есть выездные заседания, проводим семинары, есть у нас и наставничество. Профессионалы из главного архивного управления могут в любой момент дать консультацию для тех, кто обратится независимо от того, где работает.

- Как документы попадают в архив?

- Есть очень серьезная вещь, единая система по всей стране, которая называется экспертно-проверочная комиссия (ЭПК). И у нас есть такая комиссия, в которую входят самые опытные архивисты и из Государственного архива, и из главного архивного управления. Эта комиссия создана для экспертизы ценности документов. Ни один документ не может попасть на хранение в архив, пока описи этих документов не прошли утверждение или согласование ЭПК. Мы проводит ЭПК ежемесячно, каждый последний четверг месяца, но уже год ЭПК проводится по видеоконференцсвязи. Кроме нас в России такое никто не делает. В ЭПК принимают участие не только члены комиссии, но и все заинтересованные лица. Они могут участвовать в обсуждении, но принимают решение члены комиссии.

Еще одна интересная вещь. Главное архивное управление взяло на себя серьезную миссию - поиск документов. У нас есть такая услуга – «Организация исполнения запросов». Главное здесь слово – «организация». К большому сожалению, архив имеет не все документы, особенно по личному составу предприятий региона. В свое время, особенно в 90-е годы, мало кто из руководителей сдавали документы в архив. Сегодня люди уходят на пенсию и многие не могут найти документы о своей работе, при этом главное архивное управление организует исполнение запросов, и при этом ищет документы. В законе об архивном деле Рязанской области есть понятие «Бесхозяйные документы». Если кто-либо из наших граждан или организаций увидели где-то или узнали у кого-то, что имеются документы, он может позвонить нам и сказать: «Я видел документы, может быть, они архивные». Это не обязательно старинные документы, это могут быть документы какой-либо организации, которая не позаботилась о том, чтобы сдать их в архив. Мы выезжаем, забираем документы, проводит экспертизу, при необходимости мы их учитываем, если нет – уничтожаем. И, в том числе, по таким документам люди могут получить социально-правовую справку. Могу привести пример. Я сама своими руками забирала из одного здания орденские книжки Великой Отечественной войны. Хотели людям дать какие-то льготы, собрали документы, что-то не получилось, люди съехали, а документы оставили. Поэтому, имея возможность обратиться к людям, призываю: если вы знаете, что где-то есть, сохранились подобные документы, позвоните нам, мы разберемся.

- Какие еще услуги оказывает главное архивное управление?

- Еще одна услуга касается подготовки собственных кадров. У нас в стране очень немного высших и средних специальных учебных заведений, которые готовят архивистов. Мы сделали для себя такой проект – подготовка кадров. Это инновационное направление, такого тоже нигде нет пока. В 2015 г. мы получили лицензию на повышение квалификации, и мы сами готовим себе кадры. Поскольку это первый опыт в России, нам это дается нелегко. Мы не образовательная организация, не берем за эти услуги деньги, у нас чисто повышение квалификации по делопроизводству и архивному делу. Только что мы закончили обучение группы специалистов, которые работают в архиве первый год. В основном это муниципальные архивисты. А сейчас мы набрали новую группу. Это будут архивисты или те, у которых в их должностных обязанностях есть архивные функции, те, кто работает в центральных исполнительных органах как федерального, так и регионального уровня. В программу курсов входят тесты, публичные занятия, дистанционные консультации и, конечно, практические занятия.

Повышение квалификации в главном архивном управлении Рязанской области.

Кто у нас обучается? Это люди, у которых есть базовое высшее образование не архивное, мы их подтягиваем на ту специальность, по которой они работают. По стандартам, работник архива должен иметь гуманитарное образование. Но, по моему мнению, зачем архивисту обязательное гуманитарное образование? А если ему надо будет работать, например, с документами БТИ? Там в основном научно-техническая документация. Лучше, если бы он был инженер, в идеале, кадастровый.

- А если кто-то с образованием, например, РГРТУ придет к вам работать?

- Мы возьмем, дадим повышение квалификации по той специальности, по которой он будет работать. Сейчас в системе обучения мы развиваем проект «Региональная школа архивных компетенций». Получается такая своеобразная лестница. Первое – это повышение квалификации – наше ноу-хау. Далее - есть техникум в Спас-Клепиках, там есть такая специальность – делопроизводство и архивоведение. Это среднее специальное образование. В Клепиках они проходят начальную подготовку, а серьезную практику вплоть до стажировки будут приходить в государственном архиве и в главном архивном управлении. Следующая ступень. В РГУ открыта переподготовка по архивоведению - те, кто ее пройдет, фактически получат новую специальность. И сейчас ведутся серьезные переговоры по открытию отделения по делопроизводству и архивному делу на факультете социологии РГУ. В результате у нас получится и повышение квалификации, и переподготовка, и среднее образование, и высшее образование. Но пока, повторюсь, это единственный опыт в России.

Еще один уникальный опыт. Мы единственные в России приняли в архив документы БТИ. Это произошло в декабре 2016 г. Они в очень разрозненном неупорядоченном виде. Эти документы необходимо приводить в порядок, а ведь это вся недвижимость Рязанской области.

- Сейчас многие интересуются генеалогией, ищут своих предков.

- Да. Это еще один интересный момент, который многим сейчас интересен. Многие себе представляют это очень просто: можно зайти в интернет, найти соответствующее предложение и заказать свою генеалогию. Но в интернете вас возьмут деньги и все. У них не может быть вашей генеалогии по одной простой причине – эти документы практически нигде не оцифрованы до такой степени, чтобы специалист, сидя дома, мог через интернет брать эти документы. Генеалогия в первую очередь делается на документах. Чаще всего к нам обращаются люди с целью получения наследства от дальних родственников. И занимаются этим, в основном, в читальных залах.

У нас сейчас два больших читальных зала: один на Лермонтова, 9-а. Здесь в основном смотрят исторические материалы и документы. Работают студенты, преподаватели, краеведы. Читальный зал на 36 посадочных мест и очереди практически нет. Второй читальный зал на Московском шоссе, дом 6. Там документы БТИ, комсомольские и партийные документы, документы по личному составу и библиотека. В читальных залах даем оригиналы документов, но если документ уже отсканирован, то документ можно посмотреть на экране компьютера.

- Работа в архиве бесплатная?

- Это еще один вопрос по читальному залу, который часто задают. У нас всегда все услуги в читальном зале были бесплатные. Не так давно был выпущен приказ руководителя Росархива о том, что все обслуживание у нас проходит бесплатно, кроме копий. Копирование документов у нас платное, деньги мы берем за это небольшие.

У нас часто работают студенты, кстати, копии они запрашивают редко. Кроме студентов бывают также преподаватели, у нас контингент пожилых людей, которые делают себе генеалогию. Им доставляет огромное удовольствие найти кого-то из своих предков.

У нас в архиве проводятся экскурсии. Они тоже совершенно бесплатные. Надо только заранее договориться. На экскурсию приходят группами учителя, студенты.

- Каковы условия хранения документов?

- Согласно правилам, условия хранения документов очень жесткие. На мой взгляд, самое жесткое условие – то, что в архивохранилищах не позволительно иметь радиаторы отопления. В хранилищах только приточная вентиляция. С помощью термогигрометров регулируется температура подачи воздуха и его влажность. Есть документы, которые хранятся только в сейфах и только в особых условиях и достаются очень редко.

- Можно ли для экономии времени заказать документы заранее?

- Мы обычно говорим людям, вы приходите сами, посмотрите, те ли это документы, то ли это, что вам нужно. Дело в том, что мы сейчас занимаемся перешифровкой большого массива архивных документов. Все процессы можно было бы ускорить, если бы была полная оцифровка документов. Руководство нашей области в лице губернатора Н.Любимова, правительство Рязанской области идут нам навстречу. В результате последние два года реализуем проект по созданию «Центра оцифровки и страхового копирования особо ценных и уникальных архивных документов Рязанской области». Центр делается для того, чтобы как можно бережнее хранить то, что мы имеем. У нас нижний порог документов – 1380 г. Если люди сохранили документы во время революций, войн, при голоде, холоде – и мы обязаны их сохранить. Это наша миссия. И недаром у нас есть такое понятие, как вечное хранение. Для того, чтобы хранить вечно, сейчас есть хорошая технология – оцифровка. Это качественная скановая копия документа. И вид у копии точно такой, как у оригинала. Но мы пошли дальше. Для того, чтобы делать хорошие скановые копии, мы сейчас закупили реставрационное оборудование. Мало кто из региональных архивов занимается реставрацией. Это кропотливая дорогостоящая работа. Сейчас у нас будет настоящая лаборатория под ключ. Кладется документ, допустим, с поврежденными краями, заливается специальный раствор, и когда все это высыхает, получается настоящий лист. И это не новодел - листодоливочная машина восстанавливает утраченную бумажную массу документа.

Оцифровка документов в действии.

- Как происходит работа по оцифровке документов?

- Первый этап – это реставрация, если состояние документа этого требует. Потом он попадает на площадку оцифровки, их у нас две. На Московском шоссе у нас 5 больших сканеров и один уникальный суперсканер. Он может оцифровывать без расшивки документы с корешком до 70 см и весом до 200 кг. Машина сама «заглядывает» в документ, достает изображение и выдает на компьютер. Специалисты уже на компьютере контролируют качество сканирования, и только после этого документ попадает в систему. В ближайшее время к нам поступит еще четыре сканера, уже для здания на Лермонтова. Там будет вторая площадка сканирования. Третий этап – микрография. Если документы подлежат вечному хранению, для этого существует самая современная технология – это пленочный посеребренный носитель. Мы закупили целую лабораторию микрографии. В результате будет два вида пленки: негатив, который будет храниться в особых темных условиях, - фонд страхования, вторая часть на позитивной пленке – это будет фонд использования. С него можно будет работать с документом. В фонде страхования документы будут храниться в особых условиях, с особым учетом. У нас есть уникальные документы как федерального уровня, это 4 документа, есть регионального уровня – 8 документов. Есть еще особо ценные документы, на них нет таких жестких рамок по условиям хранения, но мы придерживаемся того, что если что-то попало в архив, то все это ценные документы.

- Что дадут эти технологии простому пользователю, потребителю ваших услуг?

- В здании на Лермонтова будет находиться большой сервер с автоматизированной системой «Архивное наследие Рязанской области». Там будет несколько модулей, эта система касается как государственного архива, так и Главного архивного управления. Это будет называться автоматизированная информационная система - АИС, но в ближайшие годы мы планируем ее расширить, и она будет называться единой - ЕАИС, в нее войдут модули, касающиеся районов. Здесь же будут стоять печатные машины - мы часто издаем свои брошюры, свои издания с архивными документами.

Когда система будет полностью внедрена, мы, во-первых, освободим оригиналы, не будем их выдавать, во-вторых, мы можем ускорить сам процесс поиска. А самое главное, и об этом много говорят, это виртуальный читальный зал. Но, с одной стороны, хорошо, когда все есть в интернете, но, с другой стороны, документы или книги, потрогать их собственными руками – это совсем другое. Если человек найдет документ в интернете и придет в архив и поработает с оригиналом, это будет совсем другое восприятие документа.

Мы стараемся сделать все, что возможно сегодня с перспективой на будущее. Если у нас получится, а я уверена, что все получится, то результат будет на века.

На правах рекламы.