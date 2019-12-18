Работников РНПК – победителей этапа чемпионата WorldSkills, чествовали в правительстве региона

12 декабря в правительстве Рязанской области состоялась церемония вручения наград победителям регионального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Он объединил около 200 студентов и школьников, которые соревновались в 24 компетенциях, в числе которых «Столярное дело», «Малярные и декоративные работы», «Геодезия», «Электромонтаж», «Парикмахерское искусство», «Ветеринария», «Лабораторный химический анализ» и «Поварское дело».

Среди тех, кто в этот день получил награду из рук губернатора региона Николая Любимова, была и лаборант испытательной лаборатории Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», Анастасия Бурова, ставшая победительницей в компетенции «Лабораторный химический анализ». А также ее наставник Светлана Еремина, подготовившая конкурсантку к выступлению.

Вручая награды, губернатор отметил, что на уровне региона продолжится работа по повышению конкурентоспособности молодежи.

«ГЛАВНОЕ - НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ»

Анастасия Бурова из шести конкурсантов компетенции «Лабораторный химический анализ» в общей сумме набрала максимальное количество баллов. Молодые химики демонстрировали мастерство в определении массовой доли моногидрата в серной кислоте, кислотности яблочного сока, массовой доли солей в торфе и содержания алюминия в воде.

- Для меня самым сложным было справиться с волнением. Но главное во время собраться, взять себя в руки и сделать то, чему тебя учили, - поделилась секретом победы Анастасия.

В АО «РНПК» Анастасия работает с 2018 года сразу после окончания Рязанского колледжа электроники. Еще в колледже проходила производственную практику в газовой лаборатории РНПК, с тех пор и приняла решение вернуться на завод. За год с небольшим показала себя как исполнительный и ответственный работник, постоянно стремится узнавать новое, повышать свои профессиональные знания. Летом 2019 года поступила в Рязанский радиотехнический университет на специальность «Химическая технология», которая была открыта по инициативе АО «РНПК» в 2011 году для обеспечения доступности молодежи Рязанской области получать практико-ориентированное образование.

НАША СПРАВКА

РНПК является активным участником конкурсов профессионального мастерства различных уровней. Ежегодно на заводе проводится смотр-конкурс «Лучший по профессии».

Ежегодно в АО «РНПК» приходят на работу около 20 молодых специалистов. Проводится системная работа по их адаптации на производстве и развитию профессиональных, корпоративных и лидерских компетенций.

АО «РНПК» отдельное внимание уделяет и повышению престижа рабочих специальностей. Подготовка рабочих кадров ведется в сотрудничестве с более 10 вузами и ссузами страны. Предприятие инвестирует средства в развитие организаций среднего профессионального образования, обеспечивает ознакомительную и производственную практику студентов и принимает на работу выпускников.

Ежегодно АО «РНПК» для работников организует смотр-конкурс «Лучший по профессии» и научно-технические конкурсы.

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