Рязанские журналисты определили, кто в регионе лучше всех работает со СМИ

18 декабря редакция рязанского регионального выпуска газеты «Комсомольская правда» в торжественной обстановке подвела итоги конкурса «Лучшая работа со СМИ в 2019 году». В течение нескольких недель корреспонденты издания опрашивали своих коллег - главных редакторов, коммерческих директоров, уважаемых рязанских журналистов, чтобы те оценили свой опыт взаимодействия со службами внешних коммуникаций в коммерческих предприятиях, в государственных и общественных организациях Рязанской области. В общей сложности в опросе приняли участие 34 эксперта.

По 10-балльной шкале оценивались 60 предприятий и организаций. Если респондент не имел опыта взаимодействия со службой внешних коммуникаций того или иного предприятия, оценочный балл не выставлялся. Средняя оценка выводилась путем деления общей набранной суммы на число проголосовавших.

Отметим, что ни одно из предприятий и организаций не фигурировало в ответах абсолютно всех опрошенных. Максимальный процент взаимодействия составил 94 процента - столько респондентов оценили в своих ответах пресс-службу администрации Рязани (руководитель Ирина Щербакова). Забегая вперед, отметим, что набранных баллов хватило, чтобы занять достойное четвертое место.

По результатам опроса составлен обновленный рейтинг, отражающий, будто зеркало, чью работу в 2019 году рязанское медиасообщество считает образцовой, а чью - неудовлетворительной.

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ

Также, располагая прежними и новыми данными, «Комсомольская правда» сопоставила качество работы со СМИ предприятий и организаций в 2018 и 2019 годах. Стала видна динамика, насколько это взаимодействие улучшилось или наоборот деградировало.

Была введена специальная номинация «Рекордный прогресс в 2019 году». Самый впечатляющий рывок показала пресс-служба Управления Росгвардии по Рязанской области. Она улучшила свой показатель более чем на один рейтинговый балл! Этот по-настоящему гроссмейстерский ход ведомству удалось совершить благодаря проекту «Специальное задание», реализованному вместе с телеканалом ТКР. Автором идеи проекта стала сотрудница пресс-службы Росгвардии Лидия Родина.

Проект "Специальное задание".

Двадцать рязанских журналистов в течение нескольких недель погружались в жизнь бойцов спецподразделения: преодолевали полосу препятствий, оказывали экстренную медпомощь, стреляли из боевого оружия. Погружение в атмосферу, испытание своих возможностей позволило журналистам оценить сложность профессии, а сотрудникам Росгвардии, в свою очередь, иначе взглянуть на журналистов. Попутно СМИ и ведомство наладили и укрепили профессиональные связи.

На примере Лидии Родиной можно понять, насколько огромное значение имеет человек, олицетворяющий для журналистов то или иное ведомство или предприятие, насколько важно его умение общаться и строить диалог. После возвращения в состав пресс-службы Лидии Родиной, Росгвардия вдруг оказалась не такой уж и страшной… Оказалось, что и там тоже работают люди, у которых есть мамы и папы, которые сами являются мамами и папами, и которые, как и все мы, хотят жить в счастливом городе.

В этой номинации также были отмечены: дипломом второй степени – пресс-служба регионального отделения КПРФ и дипломом третьей степени – пресс-служба завода «Красное знамя».

ЛУЧШИЕ В МЕДИАИСТОРИИ

Лучшей службой внешних коммуникаций среди коммерческих предприятий региона наши коллеги назвали пресс-службу Прио-Внешторгбанка. И здесь снова можно говорить о роли личности. Один из руководителей банка, отвечающих за данное направление, Геннадий Дронов, оказался по-настоящему прозорлив, пригласив в команду Елену Серегину - журналистку с многолетним стажем. С третьего места, показанного в 2018 году, банку удалось подняться на вершину рейтинга.

- Наше взаимодействие с коллегами касалось не только коммерческих публикаций, - отмечает Елена Сергеевна. - Зачастую СМИ обращались к нам за различными комментариями, касающимися банковской жизни в регионе. Мы оперативно старались реагировать на все подобные обращения, хотя многие из них напрямую никак и не касались нашей организации. К примеру, известный журналист Антон Насонов попросил озвучить мнение по борьбе с мошенничеством в банковской сфере. Конечно, мы с радостью пришли на помощь. Мы вообще выступаем за повышение банковской грамотности населения.

Второе и третье место в рейтинге коммерческих предприятий заняли пресс-служба РПНК и группы компаний «Единство». Интересно, что нефтепереработчики удерживают за собой серебряный пьедестал второй год подряд, а «Единство» опередили ближайших конкурентов (кстати, также застройщиков - холдинг «Веллком» и компанию «Мармакс») всего на несколько сотых (!) рейтингового балла.

Места в рейтинге государственных и общественных организаций в 2019 году полностью совпали с местами в абсолютном зачете.

Третью строчку заняла отзывчивая и готовая работать по самым сложным вопросам пресс-служба прокуратуры Рязанской области (руководить Юлия Ромашкина). Вторую - упомянутая выше Росгвардия. Первое место, показав лучший результат в истории конкурса, заняла служба внешних коммуникаций Следственного комитета РФ по Рязанской области и ее руководитель Анжелика Евдокимова.

Анжелика Евдокимова получает диплом за победы пресс-службы СК России по Рязанской области. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Если честно, для многих этот результат не был сюрпризом. Анжелика Владимировна одна из немногих сотрудниц служб внешних коммуникаций, готовая прокомментировать ситуацию в любое время дня и ночи, семь дней в неделю. Реалии современной журналистики таковы, что рязанские новостные порталы работают практически круглосуточно.

- Важно выдавать читателю проверенную информацию, чтобы не провоцировать ненужную панику, особенно если речь идет о каких-то криминальных вещах, - считает Анжелика Евдокимова, - поэтому я всегда говорю, чтобы звонили, спрашивали и выдавали достоверные новости.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

По результатам опроса был сформирован и анти-рейтинг. По этическим соображения мы не будем публиковать список худших служб внешних коммуникаций 2019 года, а также предприятий и организаций, наиболее сильно сдавших в работе со СМИ в уходящем году по сравнению с годом предыдущим. Отметим лишь, что все они также получили информацию с результатами конкурса и надеемся, что это станет для них неким стимулом для выправления ситуации.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА

Государственные и общественные организации

1. Лучшая работа со СМИ - Следственное управление СК России по Рязанской области

2. Превосходная работа со СМИ - Управление Росгвардии по Рязанской области

3. Отличная работа со СМИ - Прокуратура Рязанской области.

Коммерческие предприятия

1. Лучшая работа со СМИ - Прио-Внешторгбанк

2. Превосходная работа со СМИ - РНПК

3. Отличная работа со СМИ - ГК «Единство»

Лучшая позитивная динамика в 2019 году

1. Рекордный прогресс в работе со СМИ - Управление Росгвардии по Рязанской области

2. Стремительный прогресс в работе со СМИ - региональное отделение КПРФ

3. Быстрый прогресс в работе со СМИ - завод «Красное знамя»

Полные итоги конкурса.