К качеству некоторых видов работ на Торговых рядах в Касимове есть претензии

23 декабря в рамках региональной недели депутат Государственной Думы от Рязанской области Андрей Красов с рабочей поездкой посетил город Касимов. Вместе с членами общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» он оценил ход и качество работ на корпусе № 1 Торговых рядов.

Затем состоялось совещание с участием представителей минкультуры России, секретаря местного отделения «Единой России» Олега Семенова, представителей администрации муниципалитета, городской Думы, подрядной организации, авторского и технического надзора, общественности. Обсудили вопросы дальнейшей реставрации Торговых рядов, подключения инженерных коммуникаций, исполнения протокольных поручений, а также планы на следующий год.

Фото: РОО "Единая Россия".

Андрей Красов поделился впечатлением от того, как сегодня выглядят Торговые ряды: «Объект значительно изменился, и это является результатом совместной работы всех профильных служб».

Участники совещания отметили, что первый этап реконструкции памятника федерального значения завершен. На корпусе № 1 Торговых рядов полностью отремонтирован фасад здания, заменены металлические оснастки и оштукатурены колонны, изготовлены деревянные перила, оборудованы вентиляционные шахты, установлена металлическая кровля.

Тем не менее было выявлено немало недостатков. Основная претензия к подрядной организации ООО «Новые строительные технологии» – нарушение сроков исполнения контракта.

Фото: РОО "Единая Россия".

Парламентарий напомнил, что дата завершения первого контракта – конец октября, срок выполнения всех работ по нему – 25 декабря.

— Сегодня уже 23 декабря. До сих пор нет отопления, хотя воздушная линия проложена. Администрация, в отличие от вас, свои обязательства выполнила, – заметил Андрей Красов.

Газовщики готовы оперативно – за неделю – смонтировать систему, но у подрядчика нет труб.

Сотрудник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Татьяна Лунева рассказала, что представители ведомства и центральных научно-реставрационных проектных мастерских приехали в Касимов по просьбе подрядчика для подписания акта о завершении работ по первому контракту, стоимость которого порядка 130 млн рублей.

— Но принять объект нельзя: отмостки нет, наружная покраска некачественная, водосток смонтирован с дефектами, – пояснила она.

Представитель подрядной организации Владислав Глущенко в ответ на эти претензии заявил, покраска испортилась из-за того, что стены плохо просохли. Данный недочет можно будет исправить только летом будущего года. Отмостку в виде гранитной брусчатки не стали укладывать, так как материал был закуплен не полностью. Водостоки подрядчик пообещал доделать в течение недели.

— Реальные сроки монтажа отопительной системы – 15 января. В настоящее время помещения обогревают тепловыми пушками, – пообещал подрядчик.

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию у специалистов технадзора: нестабильность температуры может привести к нарушению технологии штукатурных работ, которые подрядчик уже начал в рамках исполнения второго контракта, также могут пострадать столярные элементы – дверные и оконные проемы.

Фото: РОО "Единая Россия".

— Мы еженедельно выезжаем на объект, контролируем каждый этап работ. В настоящее время проводится реконструкция внутренних помещений Торговых рядов, делается верхний этаж, – рассказал ryazan.er.ru член рабочей группы, лидер единороссов Касимова Олег Семенов. – Срок приема работ по первому контракту перенесен на 20 января 2020 года – подрядчик должен исправить недоделки. Часть недостатков, которые обозначила государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, можно будет устранить не раньше лета будущего года.

Все замечания внесли в протокол. Андрей Красов попросил депутатов Думы города Касимова инспектировать объект, а подрядчиков – ответственно отнестись к выполнению заявленных обязательств.

Дата завершения второго контракта – на сумму более 90 млн рублей – 17 декабря 2020 года. Реставраторы должны изготовить навесы над пролетами здания, выполнить внутренние отделочные работы, установить новые окна и двери, подключить первый корпус к инженерным сетям.

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