Покупатель бывает разный, но в «Барсе» – всегда довольный

В день выхода этого номера в печать исполняется ровно 35 лет с момента открытия родоначальника ТД «Барс» – Центрального рязанского универмага. 25 декабря 1984 года он распахнул двери для первых покупателей, быстро получив народное название – ЦРУ. Универмаг стал настоящим эталоном торговли для всего региона и в новые времена держит эту марку. Ее основа – товары только высокого качества и заточенность на работу с любым покупателем.

Сегодня супермаркет «Барс на Московском» – это 15 тысяч наименований товаров. Чтобы обеспечить покупателю такой выбор, их нужно найти, отобрать лучшее и постоянно обновлять ассортимент – этим занимается целая команда специалистов, каждый по своему направлению.

География поставщиков крайне широка. Во-первых, «Барс» очень приветствует местных производителей. Единственное, что от них нужно, это высокое качество продукта. Никакой дополнительной нагрузки, к примеру, бонусов для себя – супермаркет не требует. Итог: столь большого как здесь выбора рязанской продукции, особенно молочной, нет нигде в городе.

Во-вторых, «Барс» работает с поставщиками по всей стране и далеко за ее пределами. К примеру, заключены прямые контракты с официальными импортерами топовых европейских виноделен. В результате вино из Франции, Италии и других стран поступает, минуя посредников. Та же схема отлажена и с поставкой вин из Нового света.

КОРДОНЫ НА ВСЕХ ЭТАПАХ

Но даже если товар уже отобран и попал на полку, это не значит, что он навечно на ней закрепился – подход в текущей работе с производителями строгий. Контроль качества системно ведется по всем товарам: даже если их поставщик – давний и уже сотню раз проверенный партнер, его все равно будут контролировать.

За товаром, выложенным на прилавок, следит специальный отдел контроля качества (ОКК). Помимо этого сотрудники ОКК регулярно отбирают пробы продукции и отправляют их в аккредитованные лаборатории. По результатам исследований и принимается решение о дальнейшей судьбе товара.

Одновременно действуют еще несколько кордонов. Например, привезенное мясо проверяет свой ветврач и сотрудники независимой государственной ветеринарной службы. А тайные покупатели помогают выявить и устранить недостатки в обслуживании.

Активно в «Барсе» используют и возможности обратной связи с клиентами. На каждой кассе указан телефон горячей линии, позвонив на которую можно оставить свои пожелания/предложения по ассортименту, слова благодарности или указать на выявленные недостатки. Ежемесячно поступает до 200 звонков, все эти обращения принимаются к сведению.

Максимальная открытость в работе с покупателями позволяет не только устранить мелкие недочеты, но и развивать новые направления. Например, в «Барсе на Московском» регулярно проводят презентации новых вин – вместе с дегустацией. Разумеется, бесплатной. На нее приглашают гостей из примерно 400 постоянных покупателей винного отдела. Попробовав новинки, они заполняют опросные листы. После эти оценки используют при составлении винной карты супермаркета.

Тот же подход и в развитии собственного производства. На нем стоит остановиться отдельно.

ЧЕТЫРЕ СТОЛПА

Собственное производство здесь это не одна большая кухня, работающая на разные разделы меню, а четыре отдельно функционирующих подразделения. Независимо друг от друга действуют кулинария, пекарня, кондитерский и мясной цеха. Повара каждого специализируются только на своем производстве, совершенствуя и расширяя перечень собственных блюд.

Например, в мясном цехе происходит разделка охлажденного сырья от проверенных и надежных поставщиков, которое тут же поступает на прилавки супермаркетов. Здесь готовятся и полуфабрикаты: пельмени, котлеты и многое другое – всего на витрине порядка 150 позиций.

Вне зависимости от направления, главная цель мастеров любого цеха – создать по-настоящему домашнее лакомство. Будь то традиционное блюдо или созданное по уникальному рецепту. Для расширения меню, кстати, здесь тоже используют публичные дегустации. Принять в них участие может любой покупатель супермаркета: отведать предложенные поварами новинки и заполнить опросные листы.

К дегустации блюд собственного производства здесь относятся скрупулезно: все отзывы покупателей тщательно фиксируют и учитывают в дальнейшей работе.

Дегустации проводятся регулярно и по всем подразделениям собственного производства. В результате на витрину поступают лишь те блюда, что получили наилучший отклик у покупателей.

В общей сложности собственное производство сейчас насчитывает свыше 700 позиций. Из них более половины – продукция кулинарного цеха. Это готовые горячие блюда, гарниры и салаты.

К слову, «Барс на Московском», помимо создания готовых блюд на вынос, начал работать и по предзаказам. Для того чтобы накрыть праздничный стол, покупателю не нужно отстаивать многие часы на кухне. Достаточно дважды наведаться в супермаркет: в первый раз выбрать из огромного ассортимента понравившиеся блюда и оформить заказ, во второй – забрать его, оплатив уже на месте по факту получения.

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Если вы готовитесь к масштабному торжеству, пригодится и предложение винного отдела: тем, кто устраивает свадьбу, юбилей, корпоратив или другой большой праздник, здесь предоставляют скидки до 20%. А с выбором поможет определиться кавист.

Специалист винного отдела составит оптимальную винную карту – в зависимости от меню и бюджета вашего торжества. Кстати, сориентироваться в ассортименте он помогает всем посетителям винного погреба – кавист на посту все время работы «Барса на Московском».

ЛОЯЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ

Индивидуальный подход действует и в бонусной системе супермаркета: в какой момент потратить или лучше накопить бонусные баллы – каждый покупатель определяет сам.

Регулярно – каждые две недели – обновляется перечень акционных позиций на прилавках. Это более 700 товаров с хорошими скидками, самые интересные из которых печатаются в информационном каталоге, бесплатно распространяемом на кассах супермаркета.

Помимо этого еженедельно проводится акция «Удачные выходные»: каждые пятницу, субботу и воскресенье скидки до 50% действуют почти на сотню самых востребованных товаров супермаркета.

При таком ассортименте, контроле качества и разнообразии услуг количество постоянных покупателей «Барса» уже перешагнуло за 120 тысяч человек. Все они разные, но здесь – всегда довольные.

КСТАТИ

Своя удобная бонусная система здесь отлично налажена, но «Барс», в отличие от федеральных сетей, внедрил и социальную программу «Забота». При его ассортименте выбор товара со скидкой у тех, кто имеет эту льготу, очень велик.

На правах рекламы.