2019-12-24T18:52:57+03:00
Спорт

Автокросс «Новогодний кубок Рязани»: диверсия или провал?

В двухдневном автомобильном состязании приняли участие всего 16 спортсменов…
Евгений БАРАНЦЕВ
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Старт грузовичков "Газель".Старт грузовичков "Газель".Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
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Наверное, еще никогда не приходилось готовить столь трудный автоспортивный материал.

Не хочется выносить на обсуждение субъективную оценку, но и промолчать никак нельзя. Автокросс «Новогодний кубок Рязани» собрал на гоночной трассе всего 16 (!) участников – при том, что гонка предполагалась в шести зачетных дисциплинах.

Участники на грузовиках ЗИЛ-130 и внедорожниках УАЗ вовсе отсутствовали на стартовой решетке. В классах Д2-Н (легковые, задний привод) и Т4-1 (ГАЗ-53) были представлены всего по два участника. И лишь в заездах на грузовичках «Газель» и классических «Жигулях» происходило нечто похожее на автогонки (по шесть участников)…

Анатолий Ермаков - вылет с трассы. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Анатолий Ермаков - вылет с трассы.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Организаторы соревнований растянули действо на два дня, да еще и разбили его часовыми перерывами. Пожалуй, было сделано все, чтобы отбить желание у зрителей приезжать на автокросс (мы прекрасно понимаем, что реально такой цели никто не ставил, но получилось так).

Отметим, что автокросс «Новогодний кубок Рязани» в прошлом году был проведен после двухлетнего перерыва. Много участников гонка не собрала, но все же – 36 гонщиков в тот год смотрелись на трассе более-менее симпатично.

ГАЗ-53 Константина Гаврилина вышел из строя во втором заезде. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

ГАЗ-53 Константина Гаврилина вышел из строя во втором заезде.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Нынешний декабрь выдался дождливым. Осадки обильно поливали рязанскую землю и на неделе перед соревнованиями. Именно поэтому многие спортсмены сомневались в целесообразности проведения автокросса.

Напомним, что в 2015 году из-за дождей «Новогодний кубок Рязани» переносили с 26-27 декабря, на 9-10 января 2016 года. Тогда за две недели не только прекратились дожди, но еще и снег успел лечь – получился настоящий зимний автокросс.

В этом году новое руководство федерации автомотоспорта Рязанской области не захотело сдвигать гонку… Если бы дожди шли и далее – это можно было бы однозначно назвать неверным решением. Но осадки прекратились, земля подсохла, и трасса стала вполне приемлемой для гонок по бездорожью.

Андрей Андин и Алексей Денисов (справа) - гости из Мордовии. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Андрей Андин и Алексей Денисов (справа) - гости из Мордовии.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

- У нас в Саранске снег, - рассказывает тренер мордовского автогонщика Андрея Андина Алексей Денисов, - приехали в Рязань, тут совершенно осенняя погода. Не понимаю, почему нет участников? Дорожка хорошая – можно было бы неплохо погоняться.

- Все это похоже на диверсию, - в свою очередь отмечает Олег Пчелинцев – человек, ассоциирующийся у многих с рязанским автокроссом. – Тут вопрос еще и с финансированием, и с договоренностями с экстренными службами был, поэтому решили не переносить. Но сами видите же, неплохие условия на трассе.

Во всей этой ситуации нужно извиниться перед зрителями, которые в эти выходные дни выбрались за город. Пожалуй, единственным значимым событием на трассе стала борьба на автомобилях «Газель». По влажной дорожке грузовички скакали, как настоящие зверьки. И особенно порадовала спортивная агрессивность и целеустремленность 84-летнего ветерана Игоря Борисенко. В таком возрасте, да еще и толкаться с соперниками за рулем «Газели»!!!

Юрий Григорьев пытается оседлать "дикую" "Газель". Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Юрий Григорьев пытается оседлать "дикую" "Газель".Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Игорь Игоревич Борисенко - серебряный призер "Новогоднего кубка Рязани" 2019 года. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Игорь Игоревич Борисенко - серебряный призер "Новогоднего кубка Рязани" 2019 года.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Результаты соревнований:

Зачетная группа Д2-классика (легковые, передний привод)

1. Сергей Головастов (Рязань)

2. Михаил Крючков (Рязань)

3. Илья Дереза (Рязань)

Зачетная группа Д2-Н (легковые, задний привод)

1. Андрей Андин (Саранск)

2. Руслан Колганов (Рязань)

Зачетная группа Т4-1 (ГАЗ-53)

1. Валерий Фролов (Рязань)

2. Константин Гаврилин (Рязань)

Зачетная группа Т4-2 («Газель»)

1. Аркадий Коробков (Москва)

2. Игорь Борисенко (Москва)

3. Юрий Григорьев (Рязань)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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