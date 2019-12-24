В Рязани пройдет фестиваль «Дни джаза»
По инициативе творческого центра Feelin’s фестиваль «Дни джаза» пройдет в нашем городе уже в четвертый раз, став в этом году частью программы «Рязань – Новогодняя столица России 2020».
С 4 по 12 января жители и гости города смогут послушать джаз на больших и малых площадках – в концертных залах, кафе, ресторанах и торговых центрах, и насладиться красотой и многообразием этого музыкального жанра в исполнении как рязанских музыкантов, так и гостей из других городов и стран.
В программе «Зимних дней джаза 2020»:
4 января
В 18:00 в музейно-выставочном центре им. Каширина «Фотодом» состоится церемония открытия выставки «Весь этот джаз» члена союза фотохудожников России Алексея Гольянова (Челябинск). В выставке представлены более 50 работ, в основном портреты лидеров российского и челябинского джаза, а также джазовые зарисовки.
В этот же вечер на площадке «Фотодома» выступит трио рязанского джазмена, пианиста и композитора Геннадия Филина. В программе микс из произведений джазовой классики и авторской музыки.
Выставка будет работать с 4 по 13 января по адресу: ул. Почтовая, 58. Вход свободный.
5 января
В 16:00 в музее истории молодежного движения в уютной камерной обстановке начнется концерт джазового трио блестящего гитариста, Олега Щеголева (Калуга). В программе коллектива джазовый мэйнстрим и ранний бибоп.
Стоимость билета 300 рублей.
В этот же вечер в 18:00 на площадке музейно-выставочного центра им. Каширина «Фотодом» состоится тематический кинопоказ: зрители увидят кинокартину «Рэй» о великом джазмене современности – Рэе Чарльзе.
Вход свободный.
6 января
В 17:00 в МКЦ состоится концерт-открытие «Зимние дни джаза».
В концерте примут участие:
Эстрадный оркестр ДК Приокский под управлением Максима Бабия (Рязань);
Элла Хрусталева и МамаJazz (Рязань);
Виталий Кись & этно-фьюжн проект «Груня» (Москва);
Группа Feelin’s (Рязань) и Boris Savoldelli (Италия) и другие музыканты - гости новогодней столицы России.
В программе – уникальные прочтения любимых русских музыкальных тем, авторские композиции, оригинальное слияние народных музыкальных традиций с различными направлениями современной музыки – funk, acid-jazz, house, lounge и традиционный джаз.
Этот концерт станет презентацией фестиваля «ЕсенинJazz», который впервые пойдет летом 2020 года в Рязанском регионе.
Вход по приглашениям.
Бесплатное приглашение можно получить у стойки администратора МКЦ.
7 января
В 15:00 в гипермаркете «Глобус» веселое настроение для всей семьи создают воспитанники детского музыкального театра «Созвездие добра» и рязанская группа Feelin’s. В программе «Рождественский джаз» яркие популярные новогодние песни и джазовые темы.
Вход свободный.
8 января
В 15:00 на площадке гипермаркета «Глобус» начнет свой выступление DixieLight Band. Дикселенд под управлением Дмитрия Климанова создаст позитивное праздничное настроение традиционными джазовыми темами 30-50-х годов, а также популярными мелодиями, польками и маршами.
Вход свободный.
В этот же день в 17:00 в Музейно-выставочном центре им. Каширина «Фотодом» состоится концерт проекта «Manouche Club» - последователей Джанго Рейнхардта – яркого представителя цыганского джаза.
9 января
В 18:30 в художественном салоне «На старом перекрестке» состоится дискуссия «Музыка моего времени». Кроме того, в течение месяца в салоне работает выставка с одноименным названием двадцати рязанских художников. На встречу приглашаются все, кто интересуются не только джазом, но и другими направлениями музыки.
Вечер пройдет с участием музыкантов города Рязани.
Вход свободный по предварительной брони.
Тел.: (4912) 25-49-91 (с 12:00 до 19:00)
Адрес: ул. Горького, 98.
9 января
В этот же вечер в 19:30 в баре «Iggy Taproom» под руководством барабанщика Григория Шаландина состоится «Мандариновый джем сейшен» с участием рязанских музыкантов.
10 января
В 19:00 в кофейне «Кофе Крафт» в атмосфере утонченных ароматов выступит фортепианное Трио Геннадия Филина.
Вход свободный, по предварительной брони.
Тел.: 8 (929) 065-78-60.
В этот же вечер в 20:00 в арт-кафе 108 выступит Манана Оганян с программой, составленной на стыке различных музыкальный жанров - этники, джаза, трип-хопа. Ее проект MANA – это музыкальное размышление о пути духа джаза сквозь время и пространство. Прикосновение к истокам возникновения аутентичного бита и к его формам в современном звучании.
11 января
В 20:00 в ресторане «Небо» выступит Сергей Терешин (гитара, вокал) и группа «Blues-Контакт» из Коломны. В репертуар коллектива входят классические блюзовые, блюз-роковые и рок-н-рольные мировые хиты, исполненные в оригинальных обработках.
Вход свободный.
12 января
В 17:00 в кафе «Фонтан» состоится ежегодный концерт-сейшен «День рождения рязанского джаза» с участием музыкантов из Рязани и других городов.
Предстоящий сейшен – дань памяти известному в городе джазовому саксофонисту и организатору Александру Семячкину.
Цена билета 500 рублей.
По всем возникающим у прессы вопросам - обращаться к координатору проекта Юлии Филиной +7 (910) 902 07 02.
Возрастной ценз для всех указанных выше мероприятий 6+.
ИСТОЧНИК KP.RU