В Рязани пройдет фестиваль «Дни джаза»

По инициативе творческого центра Feelin’s фестиваль «Дни джаза» пройдет в нашем городе уже в четвертый раз, став в этом году частью программы «Рязань – Новогодняя столица России 2020».

С 4 по 12 января жители и гости города смогут послушать джаз на больших и малых площадках – в концертных залах, кафе, ресторанах и торговых центрах, и насладиться красотой и многообразием этого музыкального жанра в исполнении как рязанских музыкантов, так и гостей из других городов и стран.

В программе «Зимних дней джаза 2020»:

4 января

В 18:00 в музейно-выставочном центре им. Каширина «Фотодом» состоится церемония открытия выставки «Весь этот джаз» члена союза фотохудожников России Алексея Гольянова (Челябинск). В выставке представлены более 50 работ, в основном портреты лидеров российского и челябинского джаза, а также джазовые зарисовки.

В этот же вечер на площадке «Фотодома» выступит трио рязанского джазмена, пианиста и композитора Геннадия Филина. В программе микс из произведений джазовой классики и авторской музыки.

Выставка будет работать с 4 по 13 января по адресу: ул. Почтовая, 58. Вход свободный.

5 января

В 16:00 в музее истории молодежного движения в уютной камерной обстановке начнется концерт джазового трио блестящего гитариста, Олега Щеголева (Калуга). В программе коллектива джазовый мэйнстрим и ранний бибоп.

Стоимость билета 300 рублей.

В этот же вечер в 18:00 на площадке музейно-выставочного центра им. Каширина «Фотодом» состоится тематический кинопоказ: зрители увидят кинокартину «Рэй» о великом джазмене современности – Рэе Чарльзе.

Вход свободный.

6 января

В 17:00 в МКЦ состоится концерт-открытие «Зимние дни джаза».

В концерте примут участие:

Эстрадный оркестр ДК Приокский под управлением Максима Бабия (Рязань);

Элла Хрусталева и МамаJazz (Рязань);

Виталий Кись & этно-фьюжн проект «Груня» (Москва);

Группа Feelin’s (Рязань) и Boris Savoldelli (Италия) и другие музыканты - гости новогодней столицы России.

В программе – уникальные прочтения любимых русских музыкальных тем, авторские композиции, оригинальное слияние народных музыкальных традиций с различными направлениями современной музыки – funk, acid-jazz, house, lounge и традиционный джаз.

Этот концерт станет презентацией фестиваля «ЕсенинJazz», который впервые пойдет летом 2020 года в Рязанском регионе.

Вход по приглашениям.

Бесплатное приглашение можно получить у стойки администратора МКЦ.

7 января

В 15:00 в гипермаркете «Глобус» веселое настроение для всей семьи создают воспитанники детского музыкального театра «Созвездие добра» и рязанская группа Feelin’s. В программе «Рождественский джаз» яркие популярные новогодние песни и джазовые темы.

Вход свободный.

8 января

В 15:00 на площадке гипермаркета «Глобус» начнет свой выступление DixieLight Band. Дикселенд под управлением Дмитрия Климанова создаст позитивное праздничное настроение традиционными джазовыми темами 30-50-х годов, а также популярными мелодиями, польками и маршами.

Вход свободный.

В этот же день в 17:00 в Музейно-выставочном центре им. Каширина «Фотодом» состоится концерт проекта «Manouche Club» - последователей Джанго Рейнхардта – яркого представителя цыганского джаза.

9 января

В 18:30 в художественном салоне «На старом перекрестке» состоится дискуссия «Музыка моего времени». Кроме того, в течение месяца в салоне работает выставка с одноименным названием двадцати рязанских художников. На встречу приглашаются все, кто интересуются не только джазом, но и другими направлениями музыки.

Вечер пройдет с участием музыкантов города Рязани.

Вход свободный по предварительной брони.

Тел.: (4912) 25-49-91 (с 12:00 до 19:00)

Адрес: ул. Горького, 98.

9 января

В этот же вечер в 19:30 в баре «Iggy Taproom» под руководством барабанщика Григория Шаландина состоится «Мандариновый джем сейшен» с участием рязанских музыкантов.

10 января

В 19:00 в кофейне «Кофе Крафт» в атмосфере утонченных ароматов выступит фортепианное Трио Геннадия Филина.

Вход свободный, по предварительной брони.

Тел.: 8 (929) 065-78-60.

В этот же вечер в 20:00 в арт-кафе 108 выступит Манана Оганян с программой, составленной на стыке различных музыкальный жанров - этники, джаза, трип-хопа. Ее проект MANA – это музыкальное размышление о пути духа джаза сквозь время и пространство. Прикосновение к истокам возникновения аутентичного бита и к его формам в современном звучании.

11 января

В 20:00 в ресторане «Небо» выступит Сергей Терешин (гитара, вокал) и группа «Blues-Контакт» из Коломны. В репертуар коллектива входят классические блюзовые, блюз-роковые и рок-н-рольные мировые хиты, исполненные в оригинальных обработках.

Вход свободный.

12 января

В 17:00 в кафе «Фонтан» состоится ежегодный концерт-сейшен «День рождения рязанского джаза» с участием музыкантов из Рязани и других городов.

Предстоящий сейшен – дань памяти известному в городе джазовому саксофонисту и организатору Александру Семячкину.

Цена билета 500 рублей.

По всем возникающим у прессы вопросам - обращаться к координатору проекта Юлии Филиной +7 (910) 902 07 02.

Возрастной ценз для всех указанных выше мероприятий 6+.