Рязанские дети подготовили подарки для одиноких бабушек и дедушек

20 декабря в арт-студии «Винсент» подвели итоги конкурса детского рисунка «Новогодняя сказка». Инициировала конкурс руководитель арт-пространства Наталья Кравцова, а региональное отделение партии «Единая Россия» и Центр поддержки гражданских инициатив этот проект поддержали.

— Как вы думаете, почему человека непреодолимо тянет создавать мир вокруг себя своими руками? — предложила родителям и их детям пофилософствовать перед открытием выставки Наталья Кравцова. — Вопрос риторический, потому что все мы любим красоту, и если что-то у нас хорошо получается, то все говорят, «пришло вдохновение». А таких детей, к которым пришло вдохновение, видно сразу. Такие люди, если смотрят на небо, видят не облака, а слоников кудрявых – они лепят, месят, режут, рисуют… Таких людей мы называем творческими. И вот такие творцы, когда что-то создали - счастливы и радостны. А частички счастья всегда передаются в их творениях – скульптурах или картинах. То есть, творчество, это такая цепочка передачи счастья: один вдохновился и создал, другой - пришел, увидел и порадовался. Поэтому сегодня я вам желаю получить этого счастья и добра. А в преддверии Нового года, когда нету снега, у нас здесь море радости, подарков и снега.

На встречу к детям пришел Дед Мороз.

Всего в конкурсе участвовали несколько десятков ребят в возрасте от 5 до 15 лет, а работы оценивало жюри, в которое вошли координатор по работе с обращениями граждан исполнительного комитета рязанского отделения партии «Единая Россия» Елена Синица, график, член Союза художников России Валерий Потапов и член Международного Союза художников Александр Марьяшин.

Одни из лучших работ выставки.

— Мы с вами в очередной раз проводим праздник «Новогодняя сказка». Вы представили свои работы, их посмотрят зрители, а потом мы их сможем подарить одиноким бабушкам и дедушкам, которые находятся на дневном стационаре в рязанском Комплексном центре защиты населения, — рассказывает Елена Синица. — Это дедушки и бабушки, у которых нет внуков, но они тоже хотят праздника, теплоты и доброты. А ваши светлые и замечательные работы принесут им радость в Новом году.

Одни из лучших работ выставки.

После открытия выставки юных художников наградили дипломами и подарками. Через несколько дней работы ребят отправятся с одиноким пожилым людям.

— Я родился и вырос в Советском Союзе, детство пришлось на конец 80-х начало 90-х годов, — сказал перед награждением детей художник и преподаватель Александр Марьяшин. — Это то время, когда кругом был дефицит: тяжело было найти краску, бумагу, кисти. Рисовать хотелось, но возможности практически не было. А вот вы сейчас живете во времена возможностей, можно приобрести любые материалы, участвовать в различных выставках, получать призы. Поэтому хочу поблагодарить и руководителей «Винсента» и родителей, которые направляют детей в творческое русло.

Одни из лучших работ выставки.

Одни из лучших работ выставки.

НАША СПРАВКА

Проект «Новогодняя сказка» действует в Рязани не первый год. Проект поддержан сторонниками партии «Единая Россия» и региональным Центром поддержки гражданских инициатив. В рамках проекта дети вместе с родителями готовят новогодние поделки и открытки с поздравлениями, которые затем передают одиноко проживающим бабушкам и дедушкам.