2019-12-23T14:15:53+03:00
Общество

Дети из многодетных семей побывали на новогоднем представлении

Праздник проходил в Рязанском театре кукол при поддержке Прио-Внешторгбанка
Влада КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: Влада Ксенофонтова.Фото: Влада Ксенофонтова.
Изменить размер текста:

Дети вместе с родителями, бабушками и дедушками стали собираться в фойе театра кукол задолго до начала праздника. А как же иначе? Нужно успеть переодеться в карнавальный костюм, причесаться и сфотографироваться. Шестилетний Артем в костюме мушкетера. Мама ему поправляет шляпу, а потом торопится сделать прически младшим сестренкам — Ирине и Кристине, чтобы они были самыми красивыми. И вот уже Дед Мороз со Снегурочкой зовут детей в веселый хоровод, танцуют, играют и поют. Елка сверкает огнями, настроение новогоднее, а впереди — увлекательный спектакль, ожидание чуда и, конечно же, подарки.

Фото: Влада Ксенофонтова.

Фото: Влада Ксенофонтова.

Как обычно, на елку, которую Прио-Внешторгбанк много лет подряд проводит вместе с Рязанским театром кукол, пришло более трехсот зрителей — полный зал. За действием на сцене завороженно следят даже самые маленькие.

— Хорошо, что у нас есть возможность вместе с театром кукол ежегодно проводить такие мероприятия. Банк принимает участие в формировании не только деловой, но и культурной среды, ведь это залог успешного развития бизнеса, территории, успешного развития любого человека, — рассказал заместитель председателя Правления Прио-Внешторгбанка Геннадий Дронов.

Фото: Влада Ксенофонтова.

Фото: Влада Ксенофонтова.

Новогодняя сказка в театре — одно из самых ярких впечатлений этих праздничных дней, признаются родители. Купить билеты на всю большую семью зачастую непросто, и благотворительная елка в таком случае — замечательный подарок, как и сладости, которые дети получают после представления.

— Мы активно проводим время с детьми, стараемся меньше сидеть дома, — говорит молодая многодетная мама Екатерина Емцева. — Кирилл, Юлия и Софья ждут этого праздника, потому что впечатления от него остаются надолго в их памяти. Спасибо Приобанку!

Многодетная мама Екатерина Емцева приводит своих детей на новогоднее представление четвертый год.

Многодетная мама Екатерина Емцева приводит своих детей на новогоднее представление четвертый год.

— Сегодня было весело и интересно, — добавил Кирилл. — И в прошлом году мне тоже понравился праздник.

Сестренки Кирилла пока еще маленькие и не дают интервью, но наверняка уже в следующем году они поделятся собственными впечатлениями о празднике.

Прио-Внетшторгбанк (ПАО) Лицензия Банка России №212.

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пара удочерила двух девочек и унаследовала кредиты их горе-матери на 2 миллиона рублей
Родители из Самарской области не хотят отказываться от малышек, но не понимают, как подобную ситуацию допустил банк, почему не сработало страхование жизни и что вообще делать дальше
Новости 24
Официально: вывоз мусора в Рязанской области станет дешевле
У Почетного гражаданина Рязани Юлии Балакиной – день рождения
Обвиняемый в убийстве двух рязанских пенсионеров предстанет перед судом
Новую БСМП введут в эксплуатацию 25 декабря
Единый ресурс застройщиков помогает людям задуматься о том, за что они платят
Конфуз с елкой губернатор назвал бесплатной рекламой «Новогодней столицы»
Любимов о тестах на наркотики: Если бы я что-то покуривал, вы бы заметили
Губернатор назвал причину массовой гибели птиц в Рязани
Депутаты областной Думы поздравили воспитанников школы-интерната
На трассе «Каспий» в Рязанской области женщину сбил грузовик
Иду на таран: пьяный таджик на легковушке разбил пять автомобилей
В преддверии праздников минтранс обратился к рязанским автомобилистам
В Рязанской области обнаружили бешеных кошек и овцу
Рязанцы жалуются на навязчивых голубятников в центре города
Еще один рязанец стал участником проекта «Дом 2»
ХК «Рязань» догнал соперника в серии буллитов, но все же уступил
МХК «Рязань» вместе с болельщиками провел благотворительную акцию
Под конец декабря в Рязанской области потеплеет до +8 градусов
В следующем году в Рязани появится еще 41 «умный светофор»
Водителя, грубо нахамившего рязанке, отстранили от работы
Рязанка, обматеренная водителем маршрутки, обратилась в полицию
В Клепиковском районе Niva влетела в дерево
На фестивале «ПирожОК» рязанцы разобрали изделия за несколько часов
Рязанское управление МЧС выпустило метеопредупреждение
Рязанские регбисты проиграли московскому «Спартаку»
В снесенном в центре Рязани старинном доме хотели сделать музей
В Рязани снова начался массовый падеж птиц
Рецидивист с пышными усами: в Рязани 27-летний наркоман ограбил аптеку