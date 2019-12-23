Дети из многодетных семей побывали на новогоднем представлении

Дети вместе с родителями, бабушками и дедушками стали собираться в фойе театра кукол задолго до начала праздника. А как же иначе? Нужно успеть переодеться в карнавальный костюм, причесаться и сфотографироваться. Шестилетний Артем в костюме мушкетера. Мама ему поправляет шляпу, а потом торопится сделать прически младшим сестренкам — Ирине и Кристине, чтобы они были самыми красивыми. И вот уже Дед Мороз со Снегурочкой зовут детей в веселый хоровод, танцуют, играют и поют. Елка сверкает огнями, настроение новогоднее, а впереди — увлекательный спектакль, ожидание чуда и, конечно же, подарки.

Фото: Влада Ксенофонтова.

Как обычно, на елку, которую Прио-Внешторгбанк много лет подряд проводит вместе с Рязанским театром кукол, пришло более трехсот зрителей — полный зал. За действием на сцене завороженно следят даже самые маленькие.

— Хорошо, что у нас есть возможность вместе с театром кукол ежегодно проводить такие мероприятия. Банк принимает участие в формировании не только деловой, но и культурной среды, ведь это залог успешного развития бизнеса, территории, успешного развития любого человека, — рассказал заместитель председателя Правления Прио-Внешторгбанка Геннадий Дронов.

Фото: Влада Ксенофонтова.

Новогодняя сказка в театре — одно из самых ярких впечатлений этих праздничных дней, признаются родители. Купить билеты на всю большую семью зачастую непросто, и благотворительная елка в таком случае — замечательный подарок, как и сладости, которые дети получают после представления.

— Мы активно проводим время с детьми, стараемся меньше сидеть дома, — говорит молодая многодетная мама Екатерина Емцева. — Кирилл, Юлия и Софья ждут этого праздника, потому что впечатления от него остаются надолго в их памяти. Спасибо Приобанку!

Многодетная мама Екатерина Емцева приводит своих детей на новогоднее представление четвертый год.

— Сегодня было весело и интересно, — добавил Кирилл. — И в прошлом году мне тоже понравился праздник.

Сестренки Кирилла пока еще маленькие и не дают интервью, но наверняка уже в следующем году они поделятся собственными впечатлениями о празднике.

Прио-Внетшторгбанк (ПАО) Лицензия Банка России №212.

На правах рекламы.