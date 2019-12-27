На дегустации рязанского калинника Мария Захарова станцевала рок-н-ролл
27 декабря на предновогоднем банкете департамента информации и печати МИД РФ, состоявшимся после итогового брифинга с его директором Марией Захаровой, наряду с крабами, черноморскими устрицами и чипсами из ягеля, гостям предложили рязанский калинник.
Мария Захарова отжигает на копоративе в МИДе.
- Сегодня у нас есть уникальная возможность познакомиться с проектом «Гастрономическая карта России» и попробовать продукты, привезенные из разных уголков страны, - поделилась Мария Захарова. – Представлен здесь и калинник из Рязани, воссозданный по старинному местному рецепту.
Рязанский десерт понравился очень многим.Фото: Константин МОГИЛИН
ВМЕСТО ГРИБОВ С ГЛАЗАМИ
Гости с интересом пробовали угощения со всех уголков страны. Особой популярностью пользовались крабы, устрицы и различные сорта вин. Рязанское же угощение, также как и привезенный из Ясной поляны пирог, по рецепту семьи Лева Толстого, собравшиеся распробовали чуть позже, и очень остались довольны. Некоторые, попробовав сладости, возвращались за добавкой.
- Такой калинник я пробую впервые. Очень необычный, неожиданный и приятный вкус. Мне очень понравилось, - поделился с «Комсомолкой» корреспондент информационного агентства из Узбекистана, станцевавший с Марией Захаровой и другими гостями вечера зажигательный рок-н-ролл под аккомпанемент пианиста Дениса Мажукова и его ансамбля.
Гости с интересом пробовали угощение из Рязани.Фото: Константин МОГИЛИН
По достоинству оценила калинник и координатор проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова:
- Я считаю, что нужно заканчивать эти истории с грибами с глазами, с носами, ушами и подобной… (ерундой – Ред.). Все это нужно засунуть куда подальше, потому что все это очень портит имидж такого чудесного региона. Я не знаю, откуда взялись глаза у грибов и кто это увидел, в какой момент и что он перед этим ел, когда все это придумывал, но уверена, что с калинника начинается светлая полоса в регионе.
Команда из Рязани - Екатерина Вацуро и Надежда Левина с корреспондентом из Узбекистана.Фото: Константин МОГИЛИН
ДЕСЕРТ ДЛЯ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА
В самый разгар танцев и веселья к журналистам и сотрудникам МИДа присоединился глава ведомства Сергей Лавров, назвавший проходящее мероприятие – самым веселым корпоративом Москвы.
- Мы проделали очень большую работу, команда у вас дружная, молодая, которая работает с огоньком и юмором. И мне это нравится. Мы сами так стараемся работать у себя на седьмом этаже, - поделился Лавров.
Екатерина Шаповалова рассказывает Сергею Лаврову о рязанском калиннике.Фото: Константин МОГИЛИН
Затем министр познакомился с продуктами «Гастрономической карты России» и хоть устриц и крабов к его приезду уже не осталось, рязанский калинник Сергею Лаврову вручили. Когда глава ведомства уже было, стал отходить от стола, сотрудники кафе «Графин», где и придумали десерт, окликнули министра и вручили ему калинник:
- Я очень хотела, что бы наше угощение попробовал Сергей Викторович, но увидев, что он отходит от нашего стола, решила окликнуть его и вручить наш гастрономический сувенир. Всей нашей командой кафе «Графин», мы очень надеемся, что наш десерт ему очень понравится, - поделилась Надежда Левина.
Команда из Рязани - Екатерина Вацуро и Надежда Левина с коллегами из Тулы (справа).Фото: Константин МОГИЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU