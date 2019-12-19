В рязанском отделении Сбербанка подвели итоги уходящего года и отметили ряд агентств региона

18 декабря в Рязанском отделении Сбербанка подвели итоги уходящего года и наградили ряд агентств недвижимости. Это одни из тех, кто сделал много хорошего для людей и помог осуществить их самые заветные мечты.

Награждал дипломами победителей начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев.

В номинации «Старт года» победителем признали агентство недвижимости «Личный риэлтор».

В номинации «Старт года» победителем признали агентство недвижимости «Личный риэлтор».

Лидер в номинации «Эффективная продажа жилых комплексов» - это «Союз застройщиков – Рязань».

Лидер в номинации «Эффективная продажа жилых комплексов» - это «Союз застройщиков – Рязань».

В номинации «Самое успешное федеральное агентство Рязани» победителем признали агентство недвижимости «Этажи».

В номинации «Самое успешное федеральное агентство Рязани» победителем признали агентство недвижимости «Этажи».

А диплом в номинации «Эффективное использование витрины ДомКлик» вручен был Центральной ипотечной корпорации.

Диплом в номинации «Эффективное использование витрины ДомКлик» вручен был Центральной ипотечной корпорации.

В номинации «Эффективные продажи кредитов Сбербанка» диплом получили представители агентства недвижимости «Удачный выбор».

В номинации «Эффективные продажи кредитов Сбербанка» диплом получили представители агентства недвижимости «Удачный выбор».

Лидером сразу в двух номинациях признали УК Центральное агентство недвижимости. В номинации «Самый результативный кредитный отдел в 2019 году» и в номинации «Комплексная забота о безопасности клиентов». Именно руководителю компании - Андрею Некрасову, принадлежит идея разработки индивидуальной схемы безопасности расчетов. Благодаря нововведению продавцы и покупатели могут чувствовать себя более уверенно и комфортно при проведении сделки.

Лидером сразу в двух номинациях признали УК Центральное агентство недвижимости.

В номинации «Успешная работа по trade-in в 2019 году» дипломантом стало агентство недвижимости «Арт-Прайм».

В номинации «Успешная работа по trade-in в 2019 году» дипломантом стало агентство недвижимости «Арт-Прайм».

В завершении мероприятия состоялось чаепитие, в ходе которого банк и партнеры обсудили текущие моменты взаимодействия и перспективы деятельности на будущий год.

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