В рязанском отделении Сбербанка подвели итоги уходящего года и отметили ряд агентств региона
18 декабря в Рязанском отделении Сбербанка подвели итоги уходящего года и наградили ряд агентств недвижимости. Это одни из тех, кто сделал много хорошего для людей и помог осуществить их самые заветные мечты.
Награждал дипломами победителей начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев.
В номинации «Старт года» победителем признали агентство недвижимости «Личный риэлтор».
В номинации «Старт года» победителем признали агентство недвижимости «Личный риэлтор».
Лидер в номинации «Эффективная продажа жилых комплексов» - это «Союз застройщиков – Рязань».
Лидер в номинации «Эффективная продажа жилых комплексов» - это «Союз застройщиков – Рязань».
В номинации «Самое успешное федеральное агентство Рязани» победителем признали агентство недвижимости «Этажи».
В номинации «Самое успешное федеральное агентство Рязани» победителем признали агентство недвижимости «Этажи».
А диплом в номинации «Эффективное использование витрины ДомКлик» вручен был Центральной ипотечной корпорации.
Диплом в номинации «Эффективное использование витрины ДомКлик» вручен был Центральной ипотечной корпорации.
В номинации «Эффективные продажи кредитов Сбербанка» диплом получили представители агентства недвижимости «Удачный выбор».
В номинации «Эффективные продажи кредитов Сбербанка» диплом получили представители агентства недвижимости «Удачный выбор».
Лидером сразу в двух номинациях признали УК Центральное агентство недвижимости. В номинации «Самый результативный кредитный отдел в 2019 году» и в номинации «Комплексная забота о безопасности клиентов». Именно руководителю компании - Андрею Некрасову, принадлежит идея разработки индивидуальной схемы безопасности расчетов. Благодаря нововведению продавцы и покупатели могут чувствовать себя более уверенно и комфортно при проведении сделки.
Лидером сразу в двух номинациях признали УК Центральное агентство недвижимости.
В номинации «Успешная работа по trade-in в 2019 году» дипломантом стало агентство недвижимости «Арт-Прайм».
В номинации «Успешная работа по trade-in в 2019 году» дипломантом стало агентство недвижимости «Арт-Прайм».
В завершении мероприятия состоялось чаепитие, в ходе которого банк и партнеры обсудили текущие моменты взаимодействия и перспективы деятельности на будущий год.
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ИСТОЧНИК KP.RU